Quelles sont les meilleures devises à négocier pendant une crise économique ?

Il y a certaines choses que vous devez savoir sur le Forex pendant une récession. Lisez ce qui suit pour en savoir plus.

Le trading de devises pendant une crise économique

Il n’a jamais été aussi facile de négocier des devises, et ce grâce aux différents outils mis à la disposition des traders de nos jours. De nos jours, il y a tellement d’informations sur le marché que même les vétérans chevronnés s’y perdent parfois. C’est pourquoi nous avons rédigé cet article. Nous espérons qu’il vous aidera à éviter certaines erreurs que vous pourriez commettre lors négociation de devises en période de récession, et que vous pourrez même élaborer vos propres stratégies.

Commençons par examiner les paires de devises qui sont plus importantes pour le Forex pendant une récession. Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle devrait vous donner une idée des paires de devises qui pourraient être les plus viables pour vos transactions particulières.

Nous avons divisé cette liste en trois catégories : Les principales devises, les paires de devises majeures, et les paires de devises mineures.

1. Principales devises : Euro, Yen, et Dollar

Les taux de change EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD sont les devises les plus fréquemment négociées dans le monde et sont donc les plus importantes pour les opérations de change en période de récession. Toutes trois sont utilisées comme monnaie de réserve pour soutenir d’autres devises, et toutes trois se négocient actuellement à des niveaux très bas.

2. Paires de devises principales : Yen japonais/dollar

Le franc suisse/dollar et le dollar canadien/dollar. Ces paires de devises sont les prochaines devises les plus populaires utilisées par les investisseurs étrangers. Elles sont toutes rattachées au dollar américain, ce qui signifie qu’elles sont également extrêmement précieuses.

Chaque jour, il y a beaucoup moins de personnes qui achètent des dollars canadiens qu’il n’y en a qui en vendent. L’une des raisons est que le gouvernement canadien a récemment introduit une nouvelle taxe sur la vente de pièces d’or, qui est considérée comme une forme de spéculation. Par conséquent, un grand nombre de Canadiens conservent leur argent plutôt que de le dépenser. En outre, l’intérêt pour l’investissement dans l’immobilier est beaucoup plus faible, car le marché du logement au Canada est en déclin.

Le dollar américain est la devise la plus importante utilisée par les banques centrales depuis de nombreuses années. Cependant, c’est aussi la moins liquide des principales devises, ce qui explique pourquoi il s’agit de la deuxième paire de devises la plus populaire pour les opérations de change pendant une récession. Les seules autres paires de devises majeures qui sont plus liquides sont la livre sterling/dollar et le dollar australien/dollar.

3. Monnaies mineures : Livre turque, yen japonais et rand sud-africain.

Ce sont les devises que vous voyez le plus souvent mentionnées dans les médias et sur les forums Forex. Ce sont les devises les plus susceptibles d’être affectées par l’inflation et la déflation et seront donc les devises les plus susceptibles d’être affectées par une récession. Par exemple, l’économie de la Turquie ne s’est pas bien comportée depuis la dernière crise financière. Sa monnaie est actuellement en forte baisse et a perdu la majeure partie de sa valeur. Le Japon a été durement touché par les effets de la récession, et sa monnaie est actuellement en très forte baisse, ce qui a entraîné une forte hausse des prix des biens et des services. Enfin, le rand sud-africain est actuellement à un niveau historiquement bas en termes de valeur.

La Somalie est un autre pays où une proportion importante de la population vit encore de la terre. En cas de récession, l’économie somalienne peut également commencer à s’effondrer. C’est une raison de plus pour laquelle les traders en Afrique peuvent choisir de s’en tenir aux monnaies qui ont un degré de liquidité plus élevé. Ces devises sont le shilling ougandais, le shilling somalien, le birr éthiopien et le shilling kenyan.

4. Autres paires de devises : Won coréen, roupie indienne, euro et real brésilien.

Il existe un certain nombre d’autres devises qui sont considérées comme très liquides et donc utiles pour les transactions en période de récession. Le baht thaïlandais, la roupie indonésienne, le peso chilien, le peso philippin, le peso mexicain, le zloty polonais et le peso argentin sont tous très liquides actuellement.

Ce qu’il faut rechercher

Vous devez toujours être à l’affût des éléments suivants lorsque vous cherchez à négocier sur le marché des changes.

Liquidité

Si toutes les principales paires de devises sont en forte baisse, il est probablement temps de chercher des devises alternatives. Si le taux de change européen semble vouloir continuer à baisser, il peut être judicieux de se tourner vers les paires de devises alternatives mentionnées ci-dessus.

Quand vendre

Plus la volatilité d’une paire de devises est élevée, plus cette devise est susceptible de perdre de sa valeur. Ainsi, s’il semble que le taux de change EUR/JPY baisse trop rapidement et que l’AUD/NZD et le GBP/JPY baissent tous les deux, cela pourrait être le signe d’une récession à venir. Vendez la paire EUR/JPY lorsque le taux de change EUR/JPY est proche des niveaux de soutien et vendez l’AUD/NZD et le GBP/JPY lorsqu’il se situe au niveau ou en dessous de la moyenne à long terme.

Éviter les pertes

Prenez le temps de réfléchir à votre stratégie. Cherchez-vous seulement à faire des bénéfices, ou essayez-vous d’épargner pour les mauvais jours ? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ? Utilisez un stop loss pour définir automatiquement un dispositif de sécurité, afin de ne pas subir de pertes évitables.

Conclusion

Nous espérons que ce bref aperçu vous a aidé à traverser la scène du trading Forex en période d’instabilité et de crise économique. En espérant que vous avez acquis une certaine compréhension, nous vous souhaitons la meilleure des chances!