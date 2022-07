Kevin Costner réapparaît à l’horizon!

Kevin Costner, la star hollywoodienne qui n’était pas réapparue dans un long-métrage depuis Open Range en 2003, est sur le point de renouer avec le cinéma. L’acteur prévoit de réaliser prochainement un nouveau Western baptisé Horizon. Revenons sur ce projet unique, qui passionne Costner depuis longtemps.

Un format novateur

New Line et Warner Bros ont rallié Horizon, le nouveau projet de film de Kevin Costner, dont la production devrait débuter en août. A ce jour, le casting reste toutefois encore inconnu. Il s’agit désormais du quatrième long-métrage réalisé par l’Américain, qui avait connu son premier succès avec Danse avec les loups (1990), récompensé de sept Oscars.

Cette nouvelle production se présente comme une chronique d’une quinzaine d’années sur la colonisation de l’Ouest par les Américains avant et après la guerre de Sécession. Le spectateur la vit à travers le prisme de personnes très différentes, tel que celui des colons ou des peuples indigènes, par exemple.

Il est question de scinder ce projet de plus de dix heures en quatre films. Chacun des opus de 2h45 sortirait trois mois après l’autre, sur une même année. Costner laisse néanmoins l’initiative aux studios de faire ce qu’ils veulent de son œuvre, qu’elle soit diffusée au cinéma ou en streaming sous la forme d’une mini-série. La star américaine a évoqué un tournage de 220 jours pour ce film, soit l’équivalent de huit mois de travail.

Le film cherche à rompre avec le mythe traditionnel du western en impliquant bien davantage les femmes, considérées par Costner comme des personnages très importants, car elles ont le courage de suivre leurs compagnons dans des territoires dangereux.

Les westerns au coeur du divertissement

On ne compte plus les films dans le genre du western. Récemment encore, l’industrie cinématographique a puisé dans ce thème avec la sortie en 2021 du film The Power of the Dog de Jane Campion, dans lequel deux frères propriétaires d’un immense ranch dans le Montana s’opposent l’un à l’autre pour une histoire de jalousie survenue suite au mariage de l’un des frères avec une jeune veuve.

Les jeux vidéo manifestent aussi régulièrement leur intérêt pour les westerns. La Nintendo Switch a par exemple lancé un jeu d’arcade en 2021, Virtuous Western, qui invite les gamers à éliminer des cow-boys dans un village de l’ouest américain. Ce jeu, composé de 30 niveaux, fait penser au premier Super Mario, en raison du style graphique choisi, le Pixel Art.

D’un acteur époustouflant avec son rôle inoubliable dans de nombreux chefs-d’oeuvre, comme les Incorruptibles ou Robin des Bois, Kevin Costner a su prouver avec les trois films qu’il a réalisés (Danse avec les Loups, Postman et Open Range), qu’il était aussi un réalisateur plein de talent. Malgré sa longue absence des plateaux de tournage, va-t-il savoir reconquérir son public ? Voilà un objectif tout à fait atteignable si on regarde ce qui se passe dans d’autres industries comme les jeux vidéo. Le titre Gran Turismo 7 n’a t-il pas su séduire les fans de la série Gran Turismo après neuf ans d’absence, à en croire sa note récente de 17/20 ?