Stranger Things : Les chansons qui ont marqué la saison 4

Tout le monde parle (ou presque) de la série à succès de Netflix Stranger Things, et les fans ont pu apprécier une quatrième saison riche en rebondissements et en émotions. La narration intense et soutenue de cette série est magnifiée par les musiques qui ponctuent les épisodes.

Un grand nombre de ces chansons sont sorties dans les années 80. Avec le succès mondial de la série, il semblerait que certains artistes aient été recouverts par un public plus jeune, en quête de valeurs sûres. Petit florilège des meilleurs moments musicaux de Stranger Things, Saison 4.

Kate Bush, Running Up That Hill

Le personnage de Max connaît bien des épreuves tout au long de cette saison, et la chanson de Kate Bush, soutenue par un tambour très eighties et des claviers percutants illustre très bien la mélancolie de cette héroïne. Après la parution de l’épisode 7, il semblerait que Kate Bush soit redevenue une idole des jeunes, même si l’intéressée elle-même trouve ceci “amusant” et n’espère pas faire un come back pour autant.

Metallica, Master Of Puppets

Certes, le quatuor de Metal Metallica n’avait pas besoin d’une telle publicité compte tenu de leur popularité intacte, mais la chanson Master Of Puppets est en partie responsable pour un final épique!

Non seulement, le personnage d’Eddie Munson rend un hommage survitaminé à ce riff de guitare implacable, mais il parvient aussi à chasser des créatures hostiles qui peuplent le “monde à l’envers” de la série. Pas de spoilers ici, juste l’assurance d’une scène qui décoiffe avec du métal bien chevelu.

Moby – When It’s Cold I’d Like To Die

La chanson date de 2002, et elle figure également dans un épisode des Sopranos. Ceci étant, les nappes de clavier éthérées du producteur techno Moby font mouche dans une scène émotionnelle dans laquelle un héros meurt sans espoir de rédemption.

Le choix de cette musique témoigne également de la volonté des scénaristes de puiser dans les chansons moins classiques pour permettre au public de revisiter des pépites.

Mentions spéciales

Musical Youth – Pass the Dutchie : Un one hit wonder chanté par des enfants qui font l’apologie d’une certaine plante verte. Le clip à lui seul transpire les années quatre-vingts et la bonne humeur.

Police – Every Breath you take : Lorsque l’on sait que le hit de Sting et ses confrères de The Police raconteraient en fait l’histoire d’un stalker, on comprend pourquoi il est parfait pour l’intrigue de Stranger Things, une narration remplie de mystère.