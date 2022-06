Wildcat Gun Machine, le bullet hell félin

Gare aux boules de poils et aux hordes d’ennemis : le jeu Wildcat Gun Machine, développé par Chunkybox Games et publié par Daedelic Entertainment, propose une série de niveaux à l’action trépidante sur un thème qui plaira à la fois aux amateurs de science-fiction et aux amis des animaux.

Sur papier, tout est idéal pour que le titre soit un succès : de la musique électronique avec un bon rythme, des visuels cartoonesques, suffisamment de monstres pour varier les plaisirs, plusieurs armes à débloquer… Et une série de donjons à explorer, histoire d’y récupérer des bonus, sans oublier éradiquer toute forme de vie, monstrueuse ou mécanique, qui s’y trouve. Et après avoir « nettoyé » un niveau en tuant le méchant en chef, il s’agira de faire la même chose avec le niveau suivant, puis le niveau suivant…

Il n’y a pas à dire, sur le plan des visuels, c’est réussi : tout est joliment dessiné, les couleurs sont vibrantes, les monstres et l’héroïne sont très bien conçus, etc. Normalement, tout cela serait la marque d’un bon jeu. Ou, à tout le moins, d’un jeu auquel on consacrera peut-être 30, voire 60 minutes, histoire de se changer les idées.

Après tout, on s’intéresse assez rarement à un dungeon crawler, ou encore à un bullet hell, pour sa structure narrative. Il faudra donc que le reste soit assez solide pour que l’ensemble tienne la route sans grande révélation dramatique au dernier acte.

Le problème, ici, c’est que Wildcat Gun Machine est simplement… ordinaire. La musique est bien, oui, mais elle tourne en boucle en quelques minutes, et on s’en lasse rapidement. Quant aux monstres, leur design est tout à fait original, mais lorsqu’il faut une quinzaine, voire une vingtaine de coups pour tuer certains d’entre eux, nous ne sommes plus dans le shoot’em up, ou encore dans le dungeon crawler, mais dans le simulateur de patience. Oh, certaines armes spéciales peuvent s’avérer efficaces pour trouer la peau aux monstres les plus tenaces, mais ces mêmes armes ne sont disponibles qu’en fonction d’une quantité limitée de munitions. Le joueur peut donc se trouver en pleine mitraillade, faisant exploser les ennemis ici et là, mais soudainement, c’est le retour au petit pistolet qui peut être utile, oui, mais dont la puissance est infime.

Autre aspect qui irrite, le jeu permet de « stocker » des vies, histoire qu’une mort ne signifie pas, fort heureusement, la fin de la partie. Cependant, la façon dont le système de résurrection est difficilement compréhensible. Lors d’un combat de fin de niveau, par exemple, se faire tuer mène à trois options : recommencer à l’endroit de notre mort, en perdant une vie; recommencer au point de contrôle le plus près, sans perdre de vie, ou recommencer au centre de la carte, qui est le point de départ du niveau.

Si l’on choisit la première option, on serait en droit d’imaginer que l’on reviendra à la vie aux côtés du méchant de service, prêt à reprendre le combat. Cependant, la résurrection s’effectue plutôt à l’extérieur de l’arène du combat, sans restauration des munitions spéciales, alors que le combat contre le grand méchant devra être repris depuis le début. Pourquoi?

Bref, Wildcat Gun Machine est un jeu qui essaie très fort d’être pertinent et intéressant. Et s’il n’est pas complètement dans le champ, le résultat est suffisamment solide pour ne pas faire tomber le titre dans la catégorie des navets. Mais il est aussi suffisamment incomplet pour donner envie de passer à autre chose.

Wildcat Gun Machine

Développeur : Chunkybox Games

Éditeur : Daedalic Entertainment

Plateformes : Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series / One (testé sur Windows / Steam)

Interface du jeu offerte en français