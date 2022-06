Protéger ses données personnelles en ligne au préalable

Sur internet, vous devez toujours faire attention à vos données personnelles pour qu’elles ne se fassent pas voler. Découvrez comment les protéger.

Comment protéger ses données personnelles en ligne?

La sécurité des données personnelles a davantage d'importance pour les internautes. La sensibilité de ces informations est d'autant plus accrue avec la forte utilisation d'Internet au quotidien. Vie privée, vie professionnelle, coordonnées bancaires – tout passe par sur internet. Pour protéger vos données personnelles en ligne pendant que vous surfez de site en site, voici les nouvelles habitudes à adopter.

Opter pour une connexion sécurisée

Pour profiter d'internet en toute sécurité, choisissez les connexions sécurisées. Il est important de garder vos informations personnelles en sécurité. Pour ce faire, consultez uniquement les pages qui sont sécurisées. En accédant à un site, vous pouvez vérifier si la connexion y est sécurisée. Sur Google Chrome, par exemple, la sécurisation ou non de la connexion à une page web est facile à vérifier. Elle est indiquée par le cadenas fermé avant l'adresse URL du site.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe

Les navigateurs proposent constamment d’enregistrer vos identifiants et mots de passe sur les différents sites. Il est tentant d’accepter la demande sachant que vous avez des dizaines de logins à gérer. Mais côté sécurité, c’est plus que dangereux. En effet, cette option facilitera l’accès de n’importe qui sur vos différents comptes. Pour vous aider à prendre note de vos accès, des applications de gestion de mots de passe sont sécurisées. Keepass ou Bitwarden sont d’excellents gestionnaires fiables et faciles à utiliser. Ainsi, vous pouvez protéger vos données personnelles en ligne tout en utilisant la saisie automatique.

Changer de DNS

Pour protéger vos données personnelles en ligne, vous pouvez également configurer votre DNS. Le Domain Name System traduit les noms de domaine des sites que vous consultez en adresse IP. Ce système est donc relié à la géolocalisation et permet de censurer les sites web pour certains pays. Les applications de changement de DNS permettent de naviguer en toute sécurité. De plus, elles favorisent la rapidité de la recherche sur Internet. Téléchargeable pour Android et pour IOS, le DNS de Cloudflare vous permet avec simplicité de changer de DNS.

Privilégier les échanges sur une messagerie cryptée

Les messageries électroniques sont des mines d’informations pour les moteurs de recherche et les cybercriminels. Pour protéger vos données personnelles en ligne, songez à opter pour des messageries chiffrées. En d’autres termes, il n’y aura que l’expéditeur et le destinataire qui pourront lire les messages. Ce chiffrement de bout en bout permet donc de masquer tous les contenus de vos échanges. Cela comprend les textes, les images, les sons, les appels et les vidéos. Ainsi, vous serez à l’abri des abus et des espionnages. Vous pouvez choisir entre : Telegram, Signal, WhatsApp, Wickr, ou encore Wire.

Faire ses recherches sur un autre moteur de recherche

Google Search est le moteur de recherche le plus utilisé en raison de sa performance. La richesse des préférences enregistrées par Google vous permet de trouver facilement les résultats qui vous conviennent. Surtout si vous faites des recherches en étant connecté à votre compte Google, vous partagez des informations sensibles sans le savoir. Il est recommandé d’opter pour différents moteurs de recherche. Qwant et DuckDuckGO sont, entre autres, des outils de recherche qui respectent la vie privée des internautes.