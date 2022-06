Comment le marché des paris sportifs soutient-il l’économie en France et au Canada?

Le marché des paris sportifs en ligne connaît depuis quelques années un fort essor à travers le monde. C’est le cas notamment en France et au Canada, où les parieurs sont de plus en plus nombreux, et misent de plus en plus d’argent. Quel poids le secteur représente-t-il dans l’économie des deux pays?

Le poids des paris sportifs dans l’économie française

Les paris sportifs pèsent lourd dans l’économie française, et leur place ne cesse de croître. 2020 a été une année particulièrement extraordinaire pour le marché des jeux en ligne, mais l’année 2021 a à nouveau battu des records. Ainsi, le chiffre d’affaires des paris sportifs a atteint les 420 millions d’euros au deuxième trimestre 2021. En termes de mises, des records avaient également été battus au premier semestre 2021 avec 2,35 millions d’euros misés.

La croissance du secteur a ralenti fin 2021, mais demeure nettement plus élevée que deux ans auparavant. En effet, par rapport à 2019, le chiffre d’affaires a bondi de +96 % au deuxième trimestre, +23 % au troisième trimestre. Selon l’Autorité nationale des Jeux, la croissance du secteur se stabilise actuellement à un niveau élevé. Il devrait donc continuer de représenter un acteur important de l’économie française.

Le poids des paris sportifs dans l’économie canadienne

Contrairement à beaucoup de secteurs d’activités qui ont subi de plein fouet le coût des confinements, le marché des paris sportifs a continué sa croissance au cours des deux dernières années au Canada. Cependant, jusqu’à récemment, l’impact de la manne financière que représentent les paris sportifs sur l’économie canadienne était limité. En effet, jusqu’à l’été 2021, il était interdit au Canada de placer des paris simples, ce qui poussait beaucoup de joueurs à utiliser des sites illégaux ou étrangers. La Canadian Gaming Association estimait que les Canadiens dépensaient plus de 10 milliards de dollars par an sur les sites étrangers ou illégaux.

De manière générale, les paris sportifs en ligne via des entreprises privées restent limités au Canada et sont encore interdits dans de nombreuses provinces. Mais pour les provinces qui font le choix de légaliser un certain nombre de plateformes, les opportunités financières sont intéressantes. Ainsi, l’Ontario oblige les plateformes de pari à lui reverser 20 % de leurs bénéfices. Au fil des assouplissements pour le pari en ligne, les retombées économiques du secteur au Canada devraient croître notablement.

Les paris sportifs font-ils forcément perdre de l’argent?

Ces offres contribuent grandement à fidéliser les amateurs de paris sportifs, et il y a fort à parier que le secteur devrait compter de plus en plus d’adeptes dans les années à venir.