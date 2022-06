Comment choisir sa compagnie aérienne?

Vous partez bientôt en voyage en avion? Avant de faire vos bagages et d’arriver à l’aéroport, vous devez, bien sûr, acheter un billet d’avion et choisir votre compagnie aérienne. Avec les nombreux concurrents sur le marché, ce choix s’avère crucial pour bénéficier d’un service de qualité, du meilleur prix et d’un vol ponctuel. Voici quelques astuces à suivre pour bien choisir sa compagnie aérienne.

Tenir compte des évaluations des voyageurs

L’évaluation des voyageurs vous permet de mieux choisir votre compagnie aérienne. N’hésitez pas à regarder les avis en ligne sur les compagnies aériennes qui vous intéressent. En effet, même si certaines ne figurent pas sur des listes noires, elles peuvent avoir un service médiocre. Notons par exemple les retards d’avion trop fréquents, les escales surprises, le mauvais accueil du personnel ou les annulations de vol. Sachez toutefois qu’en cas de vol annulé, une indemnisation est possible si elle est imputable à la compagnie aérienne.

Profitez-en pour lire les évaluations laissées par les clients satisfaits ou mécontents. Certains forums vous permettent de trouver des avis détaillés en fonction des pays de destination. En effet, certaines compagnies aériennes desservent mieux certaines villes que d’autres, à cause de leur organisation interne ou de leur nationalité.

Comparer les prix et les vols

Pour choisir sa compagnie aérienne, on regarde surtout les prix des vols qui nous intéressent. Pour cela, rien ne vaut un comparateur en ligne afin de vous faire une idée, car le même voyage peut coûter le double ou le triple chez un concurrent.

Vérifiez également d’autres détails sur le vol : les escales, le changement d’aéroport ou la durée du vol. Si des escales sont prévues, pensez à vérifier leur durée afin de mieux vous organiser. Si une escale tombe la nuit, vous serez peut-être obligé de prendre une navette et de dormir dans une chambre d’hôtel. Votre compagnie aérienne peut également prendre ces dépenses supplémentaires en charge. Parfois, en cas de changement d’aéroport, il faut également un visa de transit. Ainsi, beaucoup de détails peuvent être pris en compte pour choisir le bon vol et la bonne compagnie.

Vous tomberez peut-être sur des prix incroyablement bas, mais réfléchissez avant de vous jeter sur cette aubaine. Assurez-vous que cette compagnie aérienne ne figure pas dans une liste noire de l’Union européenne ou de l’IATA (Association du transport aérien international).

Prendre en compte votre situation

Choisir une compagnie aérienne dépend aussi de vos besoins personnels. En effet, un globe-trotteur solitaire et une famille en vacances chercheront des services et des prestations bien différents. Si vous avez des besoins spécifiques (repas spécial à cause d’une allergie), une compagnie low cost ne vous conviendra pas. De même, si vous cherchez un repas de meilleure qualité, préférez une grande compagnie de renom.

Pensez également à vérifier quelques options pour votre confort à bord de l’avion. La compagnie fournit-elle un berceau pour le bébé en cas de besoin? A-t-elle des télévisions et des casques à bord? Quel est le poids du bagage à main ? Y a-t-il assez de place pour les jambes ?

A contrario, si vous souhaitez faire un voyage rapide de 2 heures à faible coût, vous pouvez choisir une compagnie à tarif réduit et un minimum de confort. C’est à vous de choisir.