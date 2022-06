Comment jouer à des jeux de casino avec des crypto-monnaies sur mobile?

Depuis que les crypto-monnaies sont connues du public, elles ont stimulé la curiosité dans tous les secteurs et ce n’était qu’une question de temps avant que les casinos et les opérateurs de jeux en ligne ne veuillent s’y mettre. Si vous vous demandiez, donc, s’il est possible de jouer à des jeux de casino online avec des crypto-monnaies sur votre smartphone, la réponse est oui. Mais il faudra souligner quelques précisions importantes.

Depuis quelques années déjà, il est possible de jouer à des crypto-jeux et de faire des paris en ligne avec des crypto-monnaies, c’est-à-dire de jouer à des jeux de casino typiques – comme la roulette, les machines à sous et les jeux de cartes – en misant des montants en crypto-monnaies au lieu de monnaies réelles comme l’euro ou le dollar.

Jouer au casino avec des crypto-monnaies?

Les premiers grands avantages de jouer avec des bitcoins sont la rapidité des transactions et la possibilité de recevoir des bonus de bienvenue très intéressants dans les casinos en ligne. Jusqu’à récemment, il n’était possible de jouer que sur un ordinateur.

La raison de cette restriction est simple : les jeux de casino, en particulier les jeux en direct, consomment beaucoup de ressources, tant en termes de puissance de calcul que de batterie. Si l’on ajoute à cela l’intégration des transactions en crypto-monnaies, on se rend vite compte que des appareils mobiles très puissants sont nécessaires. Bref, en attendant que les smartphones soient plus puissants, il sera possible de jouer à un nombre limité de jeux de casino en ligne avec des crypto-monnaies.

Les logiciels pour jouer avec les crypto-monnaies

Pour jouer, gagner et s’amuser, il faut être équipé. Lorsqu’il s’agit de jeux en crypto-monnaie, le concept ne change pas.

À tout cela, si nous voulons jouer en Bitcoin ou Ethereum, nous devrons ajouter d’autres infrastructures logicielles, de l’intégration à un portefeuille sécurisé aux flux de vérification de l’équité des jeux, en passant par la gestion des échanges et la communication avec la blockchain, le grand livre sur lequel sont enregistrées toutes les transactions en crypto-monnaies.

L’appareil utilisé doit être :

rapide

puissant

doté d’une grande batterie

doté d’une connexion à large bande avec une faible latence.

Cependant, les appareils de ce type sont rares et très coûteux. Les casinos en ligne ont donc trouvé une solution intermédiaire, ou plutôt deux :

Versions du casino optimisées pour les appareils mobiles (HTML5)

Des applications centrées sur quelques jeux

En d’autres termes, la version mobile du casino, surtout s’il fonctionne avec des crypto-monnaies, sera soit limitée à une fraction de ces jeux, soit la version optimisée pour les appareils mobiles.

La sécurité dans les jeux en crypto-monnaie

Lorsque l’on parle de jeux d’argent en ligne, la première chose à laquelle on pense est l’argent et la seconde les escroqueries. L’ajout de la prise en charge des crypto-monnaies aggrave encore la situation, car les compétences requises pour utiliser cette technologie sont considérablement accrues. Pour cette raison, le monde des crypto-jeux est une zone d’ombre et de lumière, où il est facile de tomber sur des entreprises peu sérieuses qui ne respectent pas les normes de sécurité ou qui utilisent les jeux d’argent en bitcoins pour attirer de nouvelles victimes pour leurs escroqueries en ligne.

Si vous voulez jouer à des jeux de casino en crypto-monnaie, la première chose à faire est de faire des recherches : cherchez des informations sur Internet sur le casino online que vous choisissez. Assurez-vous qu’il s’agit d’un casino disposant d’une licence régulière de jeu en ligne et que l’intégration avec les crypto-monnaies est authentique et soutenue par la blockchain correspondante.

Deuxièmement, vous devez protéger votre appareil et vos données du mieux que vous pouvez :

Créez un portefeuille sécurisé ou investissez dans l’un des premiers smartphones basés sur la blockchain.

Utilisez tous les systèmes de sécurité des plateformes d’échange sur lesquelles vous achetez et échangez des crypto-monnaies.

Installez un antivirus puissant pour votre appareil mobile.

Si possible, évitez les activités en ligne dangereuses sur l’appareil que vous utilisez pour gérer vos cryptomonnaies et jouer à des jeux en ligne.

Les portefeuilles sécurisés

Voici les types de portefeuilles de bitcoins les plus couramment utilisés :

Portefeuilles du type disque dur – Il s’agit de clés USB dédiées uniquement au stockage et à la protection des clés cryptographiques et accompagnées d’un logiciel de gestion et d’affichage des soldes et des transactions. Portefeuilles multi-signatures – Il s’agit de logiciels qui utilisent plus d’une signature électronique pour valider une transaction. Les signatures sont stockées sur différentes plateformes ou appareils, ce qui complique encore la vie des pirates et des voleurs. Portefeuilles hors ligne – Les clés privées sont stockées hors ligne sur les ordinateurs et les appareils, de sorte que même la confirmation des transactions a lieu hors ligne et doit être synchronisée avec le réseau en se connectant. De cette façon, les pirates ne peuvent pas accéder aux clés car elles ne sont pas contenues dans le portefeuille lui-même. En revanche, le traitement des paiements est plus long. Portefeuilles en ligne – Ils sont les plus faciles et les plus rapides à utiliser, mais aussi les moins sûrs.

Conclusion

Jouer à des jeux de casino avec des crypto-monnaies sur mobile est possible, mais avec quelques limitations et en dépensant un peu plus pour avoir un appareil puissant et sécurisé.