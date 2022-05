Les casinos en ligne les plus populaires du Canada

L’avènement d’Internet et l’accès simplifié aux technologies a clairement changé la donne ces dernières années dans le monde. Que dire alors, de l’accès aux divertissements dont les principaux groupes et intérêts majeurs se sont, eux aussi, désormais rués sur la toile.

Dans le monde et fort logiquement au Canada, on vit désormais ses passions et ses loisirs aussi bien physiquement en dehors de chez soi qu’en ligne, là où les similitudes avec le monde extérieur sont de plus en plus fréquentes.

Pour appuyer sur ce fait, comment ne pas mentionner le monde du casino ? Extrêmement populaire auprès des joueurs et des néophytes depuis de nombreuses décennies, l’art du jeu est l’un des domaines à s’être le mieux mué durant ces dernières années annonçant un bouleversement dans le monde du divertissement. Désormais, le casino se joue aussi bien en ligne qu’hors ligne et la popularité de ceux présents sur la toile n’est plus à décrire.

Au Canada en 2020, l’industrie du jeu en ligne a totalisé plus de 159 milliards de dollars (américains) de chiffre d’affaires. L’augmentation était encore plus importante les années suivantes, notamment à cause du Covid et des nombreuses habitudes sédentaires prises par les habitants locaux.

Le pays à la feuille d’érable est incontestablement l’un des marchés les plus porteurs au niveau mondial sur le jeu en ligne et l’attrait continue d’exploser, rendant ce marché en fort regain de popularité localement…

Une explosion du marché

Les chiffres mondiaux sont colossaux depuis une dizaine d’années et s’expliquent aisément. Avec un accès facilité aux nouvelles technologies et des connexions de plus en plus puissantes sur l’ensemble de la planète, des territoires escarpés ont pu découvrir les joies du jeu en ligne et même du jeu tout court.

Il est donc logique de voir qu’en Afrique ou dans le même principe, au Canada, loin des grandes villes et des territoires densément peuplés, on peut désormais profiter des mêmes jeux que les personnes présentes à Monaco, Macao ou Las Vegas s’il fallait citer les prestigieuses villes liées à ce monde.

Déjà en pleine explosion, le marché du casino en ligne a « profité » – toute proportion gardée – de l’arrivée de la pandémie du Covid pour assouvir sa croissance. De nombreuses personnes ont dû rester chez eux, se résoudre à mettre en pause leurs loisirs en extérieur, y compris au casino. Et de ce fait, les casinos en ligne ont trouvé un moyen de prendre encore plus d’essor.

Des raisons évidentes

L’agrandissement du marché avec le chiffre cité plus haut s’explique aisément, au-delà de ces facteurs bien plus attristants et de l’expansion même des réseaux. La technologie pure y est pour beaucoup, notamment en proposant une expérience de jeu bien plus immersive et donc, réaliste.

La réalité virtuelle développe une vraie expérience de jeu

Les jeux en ligne sont devenus la norme et les joueurs font confiance aux sites régulés

Les organismes sont arrivés sur les jeux mobiles, permettant un jeu partout

Un accès global pour les Canadiens, aux sites régis par les Provinces, comme aux étrangers.

Cette dernière raison prouve, intrinsèquement au Canada, comment le jeu s’est popularisé. Si le Grand Nord se montre particulièrement protecteur avec les organismes locaux et nationaux, il permet cependant de grandes opportunités en autorisant la présence de casinos étrangers sur ses domaines Internet, sans que ces mêmes entreprises soient enregistrées dans la Province en question.

Pour les Canadiens, le choix est donc doré et il n’est pas toujours simple à faire. Problèmes de riches, direz-vous !

Les lois protègent globalement les joueurs tout en leur permettant de faire un choix large, faisant du Canada l’un des eldorados en matière de jeu en ligne. Au moment de choisir son futur casino, nous ne serions que trop bien vous conseiller de lire cet article explicatif, listant les nombreux choix s’offrant à vous et aux autres joueurs.

Des jeux populaires par excellence

Sans surprise, les jeux les plus populaires en ligne au Canada sont les mêmes que ceux plébiscités dans les casinos des grandes villes. À Montréal, on a pris l’habitude d’être maîtres en matière de poker et beaucoup de joueurs en font désormais de même en ligne. Parfois sur les plateformes et également en réalité !

Il faut dire que le poker est le jeu de casino par excellence. Mêlant hasard, réflexion et prise de décision psychologique, le jeu de cartes inclut tout ce que l’on peut rechercher dans un jeu de casino. Il est le numéro 1 chaque année, que cela soit en ligne ou hors ligne.

Les machines à sous en ligne sont également très populaires et toujours aussi triviales, avec un aspect de hasard longtemps recherché par les néophytes désireux de se prêter au jeu. Cependant, elles ont mis plus de temps à devenir populaires, les joueurs se montrant défiants et en manque de confiance face aux machines virtuelles. Une idée qui est en passe de tourner!

Avec le blackjack et la roulette, les autres jeux phares des casinos physiques ont également la cote en ligne. Sans la moindre surprise.

Le pays est friand

Vous l’aurez compris, difficile de trouver un pays et des habitants plus friands du jeu en ligne qu’au Canada. Le monde du divertissement en ligne a trouvé une frénésie de choix ici et au vu du développement cité, des chiffres mis en avant et des habitudes prises par les Canadiens, complexe d’imaginer un changement dans l’autre sens.

Plus que jamais, le Canada est le pays phare en matière de divertissement en ligne.