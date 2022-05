Les esports les plus populaires du moment

Le marché des jeux vidéo a connu une expansion sans précédent ces dernières années. Le modèle économique appliqué par ce secteur a encouragé l’injection de millions de dollars dans ce domaine, ce qui en fait l’un des marchés les plus attractifs aujourd’hui. Le portail GG.Bet le sait bien, tant qu’il a introduit dans son portail une autre catégorie de paris : les e-sports.

Les eSports sont des sports numériques qui jouissent aujourd’hui d’une grande notoriété dans le monde entier. Ce concept est utilisé pour désigner les compétitions organisées par des professionnels dans différentes parties du monde. Il s’agit de compétitions multijoueurs dans lesquelles différentes disciplines sont jouées dans l’univers des jeux vidéo.

L’arrivée en ligne des e-sports

Il y a dix ans, il aurait été impensable de dire que les sports traditionnels seraient moins populaires que les sports électroniques. Aujourd’hui, cette déclaration ne semble pas aussi déplacée qu’auparavant. Le football et le cricket sont toujours des géants et il faudra les usurper, d’autant plus qu’ils ont une base historique sur laquelle s’appuyer. Toutefois, l’industrie des sports électroniques rattrape progressivement son retard et se taille une place de choix.

Mais quels aspects les jeux vidéo doivent-ils présenter pour être considérés comme des eSports ? Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un marché très vaste qui a vraiment commencé à porter ses fruits au milieu des années 1980. Aujourd’hui, le domaine touche des millions de personnes dans le monde entier et cette expansion en a fait une source de revenus très importante pour les fournisseurs de services et de produits tandis que pour les casinos en ligne comme GG.Bet.

Caractéristiques des e-sports

Afin qu’un jeu vidéo puisse être considéré comme tel, il doit présenter certains aspects qui, bien que non strictement officiels, servent à déterminer les règles de chaque tournois et compétitions :

Il doit être présenté par des ligues ou des compétitions officielles organisées par de grandes entreprises ou des sponsors commerciaux.

Ils doivent avoir des joueurs et des entraîneurs professionnels.

Les compétitions eSports les plus populaires doivent bénéficier de la présence de fans qui jouent ou suivent fréquemment la compétition afin de la propager et d’en faire la publicité sur les réseaux sociaux ou les médias numériques.

Les sports électroniques les plus populaires ont des caractéristiques différentes, chaque discipline a ses propres règles. Par exemple, vous pouvez jouer en ligne ou hors ligne, en équipe ou individuellement. Cependant, les plus courants sont les jeux de combat, les jeux de tir, les fameux MOBA (Online Multiplayer Battlefield), les jeux de stratégie en temps réel (RTS), les courses.

Parmi les eSports les plus populaires au monde, on en trouve qui ont changé à jamais la façon dont nous voyons cette industrie. Parmi ceux-ci, on peut citer les suivants.

League of Legends

League of Legends, ou LoL, est sans conteste le jeu eSport le plus populaire de tous les temps. Il est sorti en 2009 et le modèle free-to-play était unique dans les années 2000. Ce jeu a contribué à lui seul à la création d’une nouvelle section de l’industrie qui a donné lieu à diverses autres sorties, notamment Fortnite.

Ce qui fait le succès de LoL, c’est qu’il a su exploiter le pouvoir de son public. Il existe un marché pour les téléspectateurs, qui peuvent regarder et placer des paris en ligne et faire partie de l’action. C’est une excellente chose car les établissements de paris à distance ont besoin de l’eSport pour se démarquer.

Fortnite

Le jeu vidéo de tir et de combat a réussi à se positionner comme l’un des sports préférés des joueurs. C’est devenu une réalité lorsque la société Epic Games a attribué 100 millions d’euros de prix aux gagnants de son tournoi. C’était la première étape pour devenir des joueurs professionnels de Fortnite.

Dota 2

Il est similaire à League of Legends. Cependant, il n’a pas copié LoL et n’a pas apporté de valeur ajoutée aux joueurs. Au contraire, il a augmenté le nombre de personnages et de rôles parmi lesquels les joueurs peuvent choisir. Par exemple, il y a 119 héros, chacun d’entre eux apportant quelque chose de différent. Selon les experts, certaines sont faciles à contrôler et d’autres sont presque impossibles.

Cependant, si vous êtes assez bon pour maîtriser le tout, les récompenses sont plus importantes. Le nombre de joueurs professionnels de Dota 2 s’élève ainsi à 3 837, pas mal hein ?

Counter-Strike: Global Offensive

Ce célèbre jeu de tir ne s’est pas démodé et, au contraire, s’est imposé comme l’un des eSports les plus populaires. Le jeu vidéo développé par Valve Corporation en 2012, se déroule à la première personne. Des équipes de terroristes affrontent des contre-terroristes et le jeu se gagne en éliminant tous les adversaires ou en remportant les différentes missions que proposent les différentes cartes. La base n’a pas beaucoup changé au fil des ans, mais les graphismes du jeu ont évolué, tout comme les mécanismes.

CS:GO est l’un des principaux rivaux de LoL, surtout si l’on tient compte des vues sur le canal Twitch. De plus, CS:GO détient également la palme des gains les plus élevés parmi ses concurrents. Plus de 25 millions de dollars ont été remportés rien qu’en 2020, soit 8 millions de dollars de plus que le deuxième plus proche, Dota 2, avec 12 millions de dollars. Les jeux vidéo sont populaires et ces chiffres montrent à quel point le CS est demandé en ce moment.