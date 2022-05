Comment choisir le jeu qui vous convient?

Autrefois, le jeu vidéo était une activité marginale, souvent pratiquée dans des salles d’arcades obscures ou dans quelques espaces créés par des passionnés. Mais, aujourd’hui, la majorité des gens possédant un smartphone joue au moins occasionnellement à un jeu vidéo sur celui-ci. Plus encore, près d’un Québécois sur deux joue à des jeux vidéo, un chiffre qui illustre le succès incroyable de l’industrie vidéoludique.

Le marché vidéoludique s’est tant développé que son chiffre d’affaires dépasse celui de la musique et du cinéma combinés. Cette hausse de popularité a forcément entraîné une hausse du catalogue de jeux.

Avec des centaines de jeux qui sortent chaque mois, il est parfois difficile, même pour les joueurs réguliers, de se repérer parmi les innombrables choix qui s’offrent à eux. Voici un guide qui vous permettra de découvrir des astuces afin de rester informé des dernières sorties et de leur qualité.

Plateformes de jeux, les nouvelles stars des ventes

La plateforme Steam s’est peu à peu professionnalisée pour devenir le mastodonte de la vente de jeux dématérialisés pour ordinateur qu’on connaît. Avec des dizaines de milliers de jeux, elle est considérée comme un Eldorado pour les développeurs.

En effet, les early access sont légion sur celui-ci. S’il est parfois difficile de savoir si ce genre de jeux verra vraiment le jour ou bien même s’il est assez avancé pour s’amuser seul ou entre amis, une bonne solution est de regarder l’avis des curateurs. Membres reconnus de la communauté des joueurs, Youtubers ou Twitchers laissent souvent des avis sous les jeux auxquels ils jouent. Attention toutefois à ne pas se laisser berner par des collaborations, mais cela est généralement précisé.

De plus, l’avis des joueurs est ce qui détermine le jugement sur Steam. Prenez donc le temps de lire les commentaires sous un jeu qui vous intéresse. Beaucoup sont très complets et offrent une vision plurielle du même jeu.

Si vous voulez vous faire un avis par vous-même, reste alors les démos. Si cela n’existe pas, vous pouvez toujours vous rabattre sur le visionnage d’un let’s play sur Twitch, la plateforme qui monte.

Se faire un aperçu du jeu sans devoir télécharger

Twitch est devenu en quelques années un véritable phénomène dans le monde du jeu vidéo. La popularité d’un jeu sur la plateforme de streaming peut faire ou défaire la réputation des studios de développement.

Souvent sujet à un certain effet de mode avec quelques jeux qui dominent chez les streamers par période, vous pourrez quand même trouver des vidéos du jeu qui vous intéresse. Si beaucoup regardent d’abord les streams de leurs twitchers favoris pour ensuite acheter le jeu, vous pouvez tout autant vérifier le gameplay et la profondeur d’un jeu qui vous fait de l’œil.

Bien entendu, s’il s’agit d’un jeu à intrigue et que vous ne voulez absolument pas vous gâcher la surprise, le mieux est de se contenter des commentaires sur les plateformes de ventes ou sur des sites qui recensent les avis des joueurs.

La plateforme professionnelle pour choisir son jeu sur Internet

Si vous êtes un amateur de jeux de casino en ligne, il existe aussi des solutions afin d’affiner son choix. La plateforme Vegas Slots Online propose ainsi une sélection des meilleurs casinos en ligne en vérifiant de manière professionnelle la sécurité des sites, l’équité des jeux et le confort du joueur. Mais ce n’est pas tout, à la pointe du domaine, le site peut, par exemple, vous montrer un nouveau casino en ligne que vous ne connaissiez pas du tout. Véritable référence dans le domaine, la plateforme sera sans nul doute votre meilleur allié pour trouver le jeu de casino qui vous convient parfaitement.

Dans l’immensité des offres sur Internet, il est préférable de connaître quelques sites qui se spécialisent justement dans l’aiguillage des joueurs. Thèmes, façon de jouer, temps de jeu, autant de critères qu’il est parfois difficile de trouver soi-même. Afin de gagner du temps tout en gardant la notion de plaisir intrinsèque au jeu, il est donc judicieux de s’appuyer sur une plateforme professionnelle.

En lisant les avis des autres joueurs, en regardant des vidéos des jeux sur lesquels vous lorgnez, et en confiant la présélection à des plateformes professionnelles, vous pourrez avoir une idée nette et précise d’un jeu, ou en apprendre l’existence, tout en assurant votre sécurité et votre confort de jeu.

Libéré des contraintes de l’inconnu, vous aurez alors tout le loisir de profiter pleinement des jeux qui vous correspondent.