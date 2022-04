Augmenter son pouvoir d’achat grâce à quelques astuces simples

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux foyers ont dû s’adapter et changer leurs habitudes, tant au niveau de leur routine quotidienne puisque le télétravail et l’école à la maison se sont invités un peu malgré nous que pour limiter leurs dépenses et faire face aux charges courantes en augmentation.

La pandémie a en effet ébranlé le monde entier, avec une hausse des prix qui a de quoi sacrément saper le pouvoir d’achat des ménages. Entre les périodes de chômage partiel, les licenciements économiques, la flambée des prix de l’énergie et l’augmentation des produits nécessaires, les revenus les plus modestes doivent trouver des astuces pour booster leur pouvoir d’achat et ne pas trop souffrir de ces aléas.

Voici justement quelques conseils qui peuvent vous aider ponctuellement ou plus durablement à mettre du beurre dans les épinards et à maintenir votre niveau de vie en attendant que la situation revienne à la normale et que les prix soient de nouveau plus accessibles.

Tenter sa chance

En cette période anxiogène et source de stress plus que jamais, nous avons tous besoin de remettre de la joie et du positif dans notre vie. Si vous avez perdu la motivation, l’envie ou que vous n’avez pas le moral, c’est peut-être justement le meilleur moment de croire en votre bonne étoile ! Avec la magie d’internet, c’est assez facile, puisque le meilleur casino en ligne fiable au Canada est à portée de clic et peut vous permettre de tester un peu votre chance sans risquer gros. Cela peut au minimum vous amuser et vous sortir un peu de votre quotidien parfois lourd ou déprimant, et c’est peut-être même l’occasion pour vous de gagner un peu de sous qui vous permettront de mettre du beurre dans les épinards et de vous faire plaisir sans stress pour votre budget!

Trouver un complément de revenus

Si vous préférez vous intéresser au fonctionnement des machines à sous un peu plus tard et que vous avez besoin d’augmenter vos revenus dès maintenant pour faire face à certaines charges en augmentation, pourquoi ne pas rechercher un complement de revenus ? Cela peut prendre différentes formes selon vos compétences, vos diplômes et vos disponibilités, mais avec de la motivation et un peu d’imagination, vous devriez facilement trouver de quoi booster vos revenus habituels. Garder des enfants, donner des cours à des étudiants, entretenir des jardins, proposer vos services pour de petits travaux de rénovation intérieure, les idées et les possibilités ne manquent pas. Pensez également à jeter un oeil aux petites annonces près de chez vous pour surveiller les postes à pourvoir dans votre quartier ou votre région.

Consommer autrement

Il y a deux façons d’augmenter son pouvoir d’achat : soit en augmentant ses revenus (ce qui nécessite en revanche de travailler plus et d’avoir moins de temps pour vous reposer chaque semaine), soit en diminuant ses dépenses essentielles… Et c’est justement sur ce point-là que vous aurez le plus de facilités à agir, puisque vous n’aurez pas besoin de grand-chose pour y arriver, si ce n’est un peu d’imagination ! Réfléchissez à tout ce que vous pourriez supprimer comme dépense puis trouvez un equivalent qui vous fera tout autant sinon encore plus plaisir. Cela peut être par exemple de remplacer une sortie au restaurant en amoureux pendant que les enfants sont gardés par une baby-sitter par un repas maison préparé avec amour tous les deux pendant que les petits bouts regardent un dessin animé dans la pièce d’à côté. Plutôt que d’aller faire une sortie payante en famille, pourquoi ne pas aller tout simplement en forêt tous ensemble ? Et si vous remplaciez votre sortie shopping par un grand tri dans votre armoire pour découvrir comment vous pouvez associer différemment vos vêtements et créer ainsi de nouvelles tenues avec ce que vous avez déjà ? Prenez également l’habitude d’éviter de consommer des boissons ou de la nourriture à emporter et remplacez-les autant que possible par des encas maison que vous préparerez vous-mêmes. En plus d’être beaucoup plus sains et moins caloriques, ils vous coûteront nettement moins chers pour le même plaisir !

Beaucoup de foyers ont vu leur pouvoir d’achat diminuer depuis le début de la pandémie, mais cela n’est heureusement pas une fatalité ! Si vous voulez inverser la tendance, vous pouvez en effet tenter votre chance et faire confiance à votre bonne étoile, trouver un complement de revenus pour quelques heures ou dizaine d’heures par semaine ou bien apprendre à consommer autrement en changeant vos habitudes pour faire quasiment les mêmes choses mais d’une façon moins coûteuse, moins industrielle et beaucoup plus saine. Petit à petit, à force d’intégrer ces nouvelles habitudes à votre routine quotidienne, cela deviendra un réflexe et vous ne vous sentirez plus limité par votre pouvoir d’achat pour profiter pleinement de chacune de vos journées.