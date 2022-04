Comment vérifier la fiabilité des casinos en ligne en 2022 au Canada?

Les casinos en ligne sont des plateformes virtuelles dédiées aux jeux d’argent. Ce sont des plateformes complètes qui présentent presque les mêmes règles et conditions que leurs homologues physiques. Toutefois, il existe tellement de sites de jeu en ligne qu’il est parfois difficile de trouver un site fiable; alors comment vérifier la fiabilité des casinos en ligne?

Découvrez ici quelques conseils et astuces pratiques pour vérifier la fiabilité d’un meilleur casino en ligne.

Conrad Brennan, expert des casinos en ligne, livre des conseils pour trouver un site de jeux de casino fiable en 2022.

Les 7 critères à vérifier absolument avant de choisir un casino en ligne

Pour opérer légalement, les casinos physiques doivent disposer d’une licence reconnue par une autorité gouvernementale. De la même manière, les casinos en ligne disposent aussi de leurs propres accréditations délivrées par des organismes officiels. Voici plusieurs critères qui garantissent la fiabilité d’un casino en ligne :

Une licence d’exploitation canadienne ou étrangère réputée

Un site sécurisé avec cryptage SSL

Un service client actif

Un site responsable

Des méthodes de paiements authentiques

Une diversité de jeux

Des algorithmes de jeu fiables

Une licence d’exploitation canadienne ou étrangère réputée

Les casinos en ligne qui disposent d’une licence canadienne sont légaux au Canada. Il existe également des organismes reconnus qui délivrent des licences d’exploitation aux plateformes qui désirent créer un casino en ligne. Un casino en ligne fiable possède également des termes et conditions d’utilisations claires, précises et accessibles à tous ses utilisateurs. Il est possible de vérifier les informations relatives à la licence en bas d’un site de casino en ligne.

Un site sécurisé avec cryptage SSL

Les meilleurs casinos en ligne utilisent un certificat de sécurité « SSL » comme logiciel de cryptage. Majoritairement utilisé par les services bancaires, ce dernier permet de sécuriser les échanges d’informations et les transactions entre des appareils reliés à Internet. Généralement, le mode de chiffrement utilisé par un casino en ligne est mentionné dans les conditions d’utilisation du site et vous pouvez voir un URL commençant par Https// lors de vos transactions.

Un service clientèle réactif

Une plateforme de jeux d’argent possède au moins un moyen de contact fiable et actif. Cela permet aux utilisateurs de discuter avec le service client en cas de doute, de question ou de problème particulier. Un site fiable propose un service client ouvert à tous et disponible 24h/24 et 7j/7. Pour les Canadiens francophones, il est important de regarder si le site de jeu et le service client sont disponibles en français.

La responsabilité du site

Pour éviter que les jeux d’argent deviennent une addition aux joueurs, les meilleurs casinos en ligne veillent à offrir une plateforme responsable et fixent des limites à l’accessibilité de leurs services. Un casino en ligne qui ne dispose pas d’un dispositif sécuritaire pour éviter l’addition à ses utilisateurs n’est pas totalement fiable. Aussi, il doit pouvoir mentionner sur son site les coordonnées de certains organismes qui luttent contre l’addiction aux jeux. En principe, un casino fiable possède une rubrique dédiée au jeu responsable.

Les méthodes de paiement

Un casino en ligne fiable propose plusieurs moyens de paiement pour satisfaire tous les types de joueurs de casino. Ces moyens de paiement doivent être reconnus pour leur fiabilité et leur sécurité, au Canada comme à l’international. Parmi les méthodes, les joueurs doivent pouvoir choisir notamment entre les cartes bancaires, le virement bancaire, les portefeuilles électroniques, PayPal ou encore les cryptomonnaies.

La diversité de jeux

Ce qui rend un casino en ligne plus fiable est sa capacité à proposer une large variété de jeux d’argent de fournisseurs haut de gamme. Tous ces jeux sont régulés et contrôlés par un système de sécurité puissant et fiable. Un casino en ligne qui ne propose pas assez de jeux d’argent peut laisser des doutes sur sa fiabilité. De la même manière, un site de jeu qui ne propose pas les jeux des fournisseurs majeurs de l’industrie (Microgaming, NetEnt, Evolution ou Betsoft) doit être appréhendé avec vigilance.

Le fonctionnement des algorithmes du site

Normalement, toutes les informations concernant le fonctionnement des algorithmes sont renseignées dans le guide de fonctionnement d’un casino en ligne. Les sites de jeu fiables mentionnent le taux de redistribution des gains aux joueurs, ainsi que le fonctionnement des jeux via de nombreuses technologies de casino, notamment la technologie RNG (générateur de nombres aléatoires) afin d’assurer des résultats 100 % basés sur la chance.

Une seule méthode ne suffit pas à déterminer la fiabilité d’un casino en ligne, mais une combinaison des conseils donnés ci-dessous devrait vous permettre d’éliminer les plateformes de jeu douteuses. Pensez également à lire les avis d’autres internautes et des revues d’experts de l’industrie pour vous forger un avis éclairé et objectif.