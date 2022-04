Comment Réduire Ou Eliminer Le Taux d’Imposition Des Bitcoins?

En dehors des taxes, les investisseurs en Bitcoins doivent faire face à d’autres choses. Voici la réalité que tout investisseur en Bitcoins devrait connaître.

Plusieurs organismes gouvernementaux de réglementation définissent les cryptomonnaies comme des biens, soumis à l'impôt comme les actifs ordinaires. Cependant, des événements imposables spécifiques doivent se produire pour qu'une entreprise ou un individu soit éligible aux taxes sur les Bitcoins. Par exemple, l'utilisation de Bitcoins pour payer des biens et des services ou trader d'autres cryptomonnaies est imposable et entraîne des conséquences fiscales importantes.

En raison des qualités uniques du Bitcoin et de ses divers cas d’utilisation, les taux d’imposition varient en fonction de la transaction ou de l’événement particulier auquel vous vous livrez au cours d’une année fiscale donnée. Néanmoins, l’impôt est un passif qui pourrait avoir un impact significatif sur le rendement de vos investissements. L’article suivant explique comment réduire ou éliminer les taxes sur les Bitcoins.

Tirer parti d’un taux d’imposition de 0% sur les plus-values à long terme

Le code des impôts des États-Unis prévoit un taux d'imposition de 0%, moins connu, pour les gains en capital à long terme. L'éligibilité à cette disposition dépend principalement du statut fiscal d'un individu ou d'une entreprise, de son revenu annuel et de la durée de détention de la crypto avant sa vente. Les conjoints mariés qui déclarent leurs revenus conjointement peuvent réaliser jusqu'à 80 000 dollars de bénéfices en Bitcoins sans payer d'impôts. Toutefois, cette mesure ne s'applique qu'à ceux qui effectuent des transactions en Bitcoins par l'intermédiaire de plateformes de crypto investissement basées aux États-Unis.

Donner des Bitcoins à des œuvres caritatives

Faire don de vos Bitcoins à des organisations d’aide et à des fondations caritatives pourrait vous permettre de bénéficier de déductions fiscales. Donner des cryptoactifs détenus depuis plus d’un an à une organisation caritative attire une déduction fiscale équivalente à leur juste valeur marchande au moment du don. En outre, vous n’aurez pas non plus à payer d’impôts sur les plus-values des Bitcoins donnés. Voici un exemple de fonctionnement.

Imaginons que X fasse don de 1 Bitcoin à une organisation caritative. Il a acheté le Bitcoin à 1 000 dollars par jeton il y a quatre ans. Le prix du Bitcoin au moment du don est de 10 000 $ par pièce. X déduira 10 000 $ en tant que don de bienfaisance sur l’annexe A, évitant ainsi l’impôt sur la plus-value de 9 000 $. Sinon, X devrait payer des impôts sur la plus-value sur les 9 000 $ de bénéfices s’il vendait son 1 Bitcoin et donnait le produit de la vente à une œuvre de bienfaisance en monnaie fiduciaire.

Cependant, les lois fiscales relatives aux dons en cryptomonnaies peuvent également être complexes. Ainsi, pensez à consulter un expert avant de faire des dons importants en Bitcoins.

Récupération des pertes fiscales

Les cryptomonnaies permettent également aux utilisateurs de récolter les pertes fiscales de manière plus agressive, ce qui se traduit par des économies d’impôt plus importantes qui peuvent être réinvesties dans votre portefeuille. Contrairement aux actions et aux titres, plusieurs agences gouvernementales traitent les Bitcoins comme des biens. Cela signifie qu’ils ne sont pas soumis à des règles de vente strictes. Cela vous permet de vendre vos positions déficitaires pour obtenir un sursis fiscal, puis de les réacquérir rapidement sans attendre 30 jours. Ces pertes récoltées peuvent largement contribuer à compenser les gains en capital sur vos Bitcoins.

Trader des Bitcoins dans des IRA autogérés

Les IRA autogérés sont également d’excellents outils pour investir dans les cryptomonnaies et reporter les impôts jusqu’à la retraite. Vous n’éviterez peut-être pas entièrement les impôts, mais un SDIRA vous permet de générer des bénéfices crypto composés sur votre portefeuille sans payer d’impôts sur ceux-ci à l’heure actuelle. Ne pas payer d’impôts sur les transactions actuelles signifie que vous pouvez conserver l’argent des impôts dans les bénéfices composés. Cela pourrait augmenter considérablement votre potentiel de rendement global à long terme. En outre, vous bénéficierez également d’économies d’impôt lorsque vous encaisserez des fonds pendant votre retraite, en raison des taux d’imposition réduits.

Dans l’ensemble, il existe plusieurs moyens de réduire ou d’éliminer les taux d’imposition sur les Bitcoins. Néanmoins, les experts recommandent de détenir des Bitcoins dans un fonds d’opportunité qualifié pendant au moins dix ans, car c’est le meilleur moyen d’éviter complètement les taxes sur les cryptomonnaies. Mais comprenez la dynamique du secteur de la crypto et d’autres facteurs pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous.