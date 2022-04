Combien De Temps Faut-il Pour Envoyer Ou Recevoir Des Bitcoins?

Le Bitcoin est l’un des moyens les plus rapides d’envoyer et de recevoir de l’argent dans le monde entier. Voici le temps qu’il faut pour transférer de l’argent en Bitcoins.

L’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers utilisent de plus en plus le Bitcoin est qu’il facilite les transferts d’argent instantanés. Contrairement aux systèmes traditionnels qui prennent généralement plusieurs heures ou jours pour traiter les paiements transfrontaliers, les transferts d’argent en Bitcoins ne prennent que quelques minutes. Cliquez ici pour promouvoir la libre circulation des capitaux au niveau mondial, en garantissant que l’argent parvient rapidement à ceux qui en ont besoin.

Cependant, certains utilisateurs se sont souvent inquiétés du fait que les paiements en Bitcoins prennent parfois plus de temps. Bien que ces affirmations puissent être valables, elles ont un impact sur la crédibilité du Bitcoin. L’article suivant présente les faits concernant le temps nécessaire à l’envoi et à la réception de Bitcoins et explique pourquoi certaines transactions peuvent subir des retards.

Délais de confirmation des Bitcoins

Le délai moyen de confirmation d’un paiement en Bitcoins sur le réseau est d’environ 10 à 20 minutes. Toutefois, les délais de confirmation peuvent varier pour diverses raisons. Les principaux facteurs qui influent sur le délai de confirmation sont l’activité totale du réseau, le taux de hachage et les frais de transaction. En général, la congestion du réseau crée un arriéré de transactions dans le mempool, ce qui entraîne des retards.

Cela inciterait les utilisateurs à payer plus de frais de transaction pour que leurs paiements soient traités plus rapidement. Un tel cas s’est produit en 2021, les frais de transaction moyens du Bitcoin passant à 59 $. Les paiements en Bitcoins dont les frais de transaction sont plus élevés présentent une récompense plus attrayante pour les mineurs, leur donnant la priorité sur ceux dont les coûts sont plus faibles.

Le réseau Bitcoin enregistre et valide toutes les transactions sur la blockchain. Les transactions qui ont été enregistrées, mais pas encore ajoutées aux nouveaux blocs sont appelées mempool. Les nez individuels stockent ces transactions sur le réseau Bitcoin. Les mineurs vident périodiquement le mempool en ajoutant les transactions à la blockchain. Cependant, ils n’approuvent les transactions en attente dans le mempool qu’après avoir atteint le seuil minimum de frais de transaction. Ainsi, les transactions à faibles frais prennent souvent un peu plus de temps dans le mempool avant d’être traitées et confirmées.

Vérification des Bitcoins

Parfois, vous pouvez attendre des heures avant de réaliser une transaction en Bitcoins sur la blockchain. Comme la conduite sur une autoroute, un nombre élevé de transactions en Bitcoins aura un impact sur la congestion du réseau, ralentissant les choses. Cependant, payer des frais de transaction plus élevés peut être un moyen sûr de réduire les temps d’attente et d’obtenir un traitement plus rapide de vos paiements. Encouragez les mineurs lorsque vous envoyez des Bitcoins afin qu’ils puissent inclure votre transaction dans le bloc suivant, en particulier en cas de retard.

Les confirmations nécessaires pour une transaction en Bitcoins

Le transfert et la réception de Bitcoins ne sont terminés que lorsque les deux parties reçoivent la confirmation des transactions. Cela signifie que les transactions ont été vérifiées et incluses dans un nouveau bloc. Les mineurs créeront un autre bloc avec cette transaction au bout de 10 minutes en moyenne, ce qui donne deux confirmations.

Certains services ne nécessitent qu’une seule confirmation, mais certains tradings peuvent exiger trois confirmations de transaction ou plus. Par exemple, des tradings de cryptomonnaies de premier plan comme Immediate Connect exigent une confirmation de bloc pour les dépôts de Bitcoins et deux garanties pour les retraits de Bitcoins.

Les transactions en Bitcoins passent par plusieurs confirmations sur la blockchain avant leur finalisation. En effet, les utilisateurs pourraient annuler des transactions non confirmées ou tenter de dépenser deux fois les mêmes jetons. La validation n’intervient qu’après la création d’un nouveau bloc par les mineurs.

Les paiements en Bitcoins prennent en moyenne 10 à 20 minutes pour être effectués. Cependant, le transfert de montants plus importants en Bitcoins nécessite généralement jusqu’à six confirmations, ce qui prend environ une heure. Néanmoins, divers outils en ligne tels que Statista vous permettent d’estimer le temps moyen nécessaire pour envoyer ou recevoir des Bitcoins. D’autres outils vous permettent de vérifier l’état de votre transaction et même d’obtenir des conseils sur les frais de transaction à ajouter pour réduire les temps d’attente.