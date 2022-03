Les personnages féminins qui enrichissent l’univers de Batman

Alors que le film The Batman continue de faire salle comble au cinéma, nous nous sommes intéressés aux personnages féminins qui entourent l’homme chauve-souris. Portraits de trois femmes du monde de Batman à connaître absolument.

1) Catwoman : l’ennemie désirable

Catwoman est connue bien au-delà de la communauté d’admirateurs de Batman. Ce personnage fait partie des ennemis de Batman au double visage. De son vrai nom Selina Kyle, Catwoman se fait connaître en s’évadant du centre de détention juvénile où elle était incarcérée.

Grâce à ses capacités hors du commun, ses talents d’acrobate et ses pouvoirs félins, Catwoman devient une cambrioleuse redoutable. C’est un personnage captivant, tant en raison de ses techniques de cambriolage que pour sa personnalité excentrique et pleine d’aspérités.

Sa relation avec Batman est particulièrement intéressante. Ennemis, les deux protagonistes ne sont pas moins follement attirés l’un envers l’autre. Une idylle naît même entre les deux héros, Batman tentant de convaincre Catwoman de se ranger du côté de la justice.

2) Huntress, l’orpheline révoltée

S’il est un personnage particulièrement sanguin, c’est bien celui de Huntress. Et quand on découvre son destin, on en comprend aisément les raisons. Huntress, de son vrai nom Helena Bertinelli, a connu un début de vie tragique.

Née au sein d’une des familles mafieuses les plus importantes de Gotham City, Helena assiste à l’assassinat de ses parents au cours d’une vendetta. À la suite de ce traumatisme, celle que l’on nomme désormais Huntress s’illustre par sa violence. Batman la prend sous son aile mais leurs relations demeurent chaotiques en raison du caractère imprévisible de l’héroïne.

3) Renee Montoya, la policière vertueuse

Renee Montoya apparaît dans la série animée Batman en 1992. Ce personnage est présenté comme un agent de police et la veuve d’un policier mort en service. Très vite, Renee Montoya devient commissaire. Elle fait d’abord équipe avec Harvey Bullock puis Crispus Allen.

La policière est impliquée dans de nombreuses aventures de Gotham City. Elle est aux premières loges lors du grand cataclysme qui frappe la ville et est régulièrement la cible des méchants qui terrorisent Gotham. Contrairement à Catwoman, Renee Montoya ne devient pas une ennemie de Batman. Pourtant, elle finit par découvrir la véritable identité de l’homme chauve-souris et se positionne en concurrente du héros.

Enquêtrice très méritante, Renee Montoya possède également des capacités extraordinaires. Elle est acrobate et redoutable au combat au corps à corps. Elle parvient à s’échapper de nombreuses situations périlleuses et est l’archétype de l’héroïne aux nobles intentions.

Ces trois personnages féminins représentent différentes facettes de l’univers de Batman. Il y a Huntress, l’orpheline indomptable qui fait office de fille de substitution pour Batman. Catwoman, elle, incarne l’ennemie et l’amour impossible. Et enfin, Renee Montoya est la rivale qui partage les mêmes valeurs que Batman et qui lui vient même en aide à plusieurs reprises. Force est de constater que sans ces personnages féminins, l’univers de Batman ne serait pas aussi complexe.