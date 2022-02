De nombreux investisseurs sont fascinés par l’ascension fulgurante du Bitcoin. Découvrez pourquoi tout investisseur moderne devrait investir dans le Bitcoin.

Le Bitcoin est sans aucun doute l’un des actifs les plus recherchés par les investisseurs institutionnels et les traders novices du monde entier aujourd’hui. Il s’agit de la monnaie numérique la plus importante en termes de capitalisation boursière, représentant plus de 40% de l’industrie cryptographique. Les analystes prédisent que le Bitcoin prendra de plus en plus de valeur à l’avenir en raison de la baisse de son offre et de la hausse de sa demande.

D’autres ont également prédit une augmentation des pressions réglementaires qui pourraient potentiellement nuire à la croissance du Bitcoin. Alors, pourquoi un investisseur moderne devrait-il s’intéresser au Bitcoin ? L’article suivant examine les principales raisons pour lesquelles tout investisseur chevronné devrait ajouter le Bitcoin à son portefeuille.

Le Bitcoin A Plus d’Applications Dans Le Monde Réel

Par le passé, la spéculation était le facteur critique qui déterminait les prix des cryptomonnaies. La plupart des individus n’avaient aucune idée de leurs utilisations réelles, et les investisseurs les achetaient principalement parce qu’ils pensaient que les cryptomonnaies avaient un grand potentiel. Toutefois, ces perceptions ont changé à mesure que des cryptomonnaies importantes comme le Bitcoin développent une utilité dans le monde réel.

Le Bitcoin est de plus en plus accepté et reconnu comme une forme de paiement et une réserve de valeur. Le Bitcoin a fait un pas historique en 2021 lorsque le Salvador en a fait une monnaie légale, ce qui a considérablement stimulé son adoption à l’échelle mondiale.

Plusieurs investisseurs institutionnels ont déjà acquis d’importantes réserves de Bitcoins, qu’ils utilisent principalement pour diversifier leurs portefeuilles et se couvrir contre l’inflation. Nous assistons également à une augmentation du nombre d’entreprises et de consommateurs qui utilisent les Bitcoins pour payer des biens et des services dans le monde entier. Les conseillers financiers sont également de plus en plus nombreux à adopter le Bitcoin et à encourager les investisseurs à y placer leur argent.

Croissance prévue

Le Bitcoin est un actif unique, avec des fluctuations de prix constantes qui pourraient rendre les investisseurs nerveux. Cependant, tout investissement comporte généralement une certaine part de risque, et le Bitcoin ne l’est pas moins. Contrairement à de nombreuses autres cryptomonnaies, le Bitcoin dispose d’une offre limitée de 21 millions de jetons seulement. Les mineurs ont déjà généré environ 18 millions de pièces. Le processus de division en deux du Bitcoin sollicite encore plus le pool, en réduisant de moitié les récompenses des mineurs tous les quatre ans.

Le plafond d’offre fixe et le processus de division par deux permettent au Bitcoin de se raréfier et de conserver son pouvoir d’achat au fil du temps. Parallèlement, sa demande augmente à mesure qu’il s’implante dans divers secteurs économiques mondiaux. L’économie de l’offre et de la demande du Bitcoin lui permet de gagner en valeur, attirant ainsi les investisseurs internationaux.

Les leaders du secteur, les experts des marchés financiers et les chercheurs ont fait des prédictions différentes sur l’avenir du Bitcoin. Toutefois, la majorité d’entre eux sont convaincus que le Bitcoin connaîtra une croissance accrue à l’avenir et établira de nouveaux records comme jamais auparavant. Cela indique des rendements potentiels substantiels pour les investisseurs qui achètent et détiennent des Bitcoins. Pour en savoir plus sur la façon d’acheter et de négocier des Bitcoins, cliquez ici https://la-formule-Française.com/

Autonomie d’investissement

Les actifs traditionnels sont les principaux instruments d’investissement depuis des décennies. Cependant, ils restent sous l’emprise des régulateurs gouvernementaux. Cela signifie qu’ils sont soumis à des influences politiques et institutionnelles, exposant les investisseurs à plusieurs risques. Le Bitcoin offre un moyen d’investissement décentralisé, libre de toute manipulation gouvernementale ou réglementaire.

Le Bitcoin est un actif décentralisé qui n’est lié à aucune réglementation ou loi gouvernementale. Les transactions en Bitcoin s’effectuent sur un réseau blockchain de peer-to-peer sans aucune tierce partie, ce qui donne aux investisseurs l’autonomie souhaitée dans la gestion de leur patrimoine. Le Bitcoin ne limite pas le volume des transactions des utilisateurs, ce qui permet aux investisseurs de déplacer des capitaux et d’acquérir des actifs dans le monde entier à leur convenance.

Un Investissement intelligent

Le monde évolue rapidement vers une économie numérique, et les cryptomonnaies sont parmi les principaux moteurs de cette révolution. Le Bitcoin est un actif virtuel qui permet aux investisseurs de sécuriser et de gérer leur patrimoine avec plus d’efficacité, de sécurité et de confidentialité. Sa blockchain valide toutes les transactions sur un grand livre public irréversible, accessible à tous les utilisateurs. En outre, l’intégration de la blockchain pourrait également aider les investisseurs institutionnels à renforcer leurs compétences essentielles, telles que la gestion d’actifs.

Le Bitcoin offre des perspectives lucratives à tout investisseur moderne. Toutefois, il présente également certains risques, comme la volatilité, qu’il convient de comprendre avant d’investir. Néanmoins, le Bitcoin est sans aucun doute un investissement intéressant à envisager.