Ces jeux que tous les gamers attendent impatiemment en 2022

On dénombre déjà plus de 100 jeux planifiés pour une sortie officielle en 2022. Avec cette nouvelle année qui s’annonce haute en couleur pour les gamers, nous mettons ici en évidence les projets les plus prometteurs à l’horizon. Il y a beaucoup à attendre dans l’année à venir, en partie en raison du grand nombre de jeux retardés en 2021, 2022 a hérité de l’une des gammes les plus prometteuses de l’histoire.

Les nouveaux casinos en ligne

Si vous êtes à la recherche de nouveaux sites de casino en ligne, alors l’année 2022 s’annonce particulièrement intéressante pour vous ! Le monde du jeu en ligne évolue rapidement et est si vaste qu’il peut être difficile de s’y retrouver parmi les milliers de jeux disponibles sur le web. Chaque semaine, de nouveaux casinos en ligne font leur entrée sur le marché des jeux en ligne tandis que d’autres disparaissent et que les développeurs de jeux de casino inventent et créent toujours plus. Parmi ceux qui verront le jour cette année, proposant des contenus originaux et offrir des nouveaux bonus attractifs, on retrouve surtout des plateformes de jeux qui proposent des versions améliorées de la roulette, du blackjack, du baccara, ou encore du poker. Si vous le pouvez, il est beaucoup plus simple de jouer directement depuis l’application mobile lorsqu’elle est disponible pour téléchargement. Sinon, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur en restant sur votre téléphone.

Pokemon Legends: Arceus

Il s’agit de la première grande exclusivité Switch de l’année, « Pokemon Legends: Arceus ». Ce nouvel opus emmène la franchise de collection de monstres bien-aimée de Nintendo dans une nouvelle direction plutôt audacieuse. Arceus, le premier jeu de base de la série se déroulant dans un monde ouvert, bouscule les méthodes traditionnelles de rencontre et de combat contre Pokémon. Il s’agit probablement du jeu le plus attendu par les fans parce qu’il est présenté comme un soft en monde ouvert. Il faut savoir que ce nouvel opus se déroule dans la région de Hisui, ou les gamers pourront traverser les contrées de la région à une époque féodale !

CrossfireX

Le jeu de tir sur ordinateur très populaire « CrossfireX » débarque enfin sur consoles pour la première fois au mois de février 2022. Les modes solo et multijoueur gratuits sont également disponibles. Le développeur de « CrossfireX », Smilegate, gère le composant multijoueur, tandis que Remedy (Alan Wake, Control) a créé les deux campagnes solos : Operation Catalyst et Operation Specter. En effet, nous avons appris qu’en plus du mode multijoueur, les différentes campagnes conçues par le studio Remedy Entertainment seraient de la partie. Il est donc possible de télécharger le titre directement via le Microsoft Store. L’offre proposée se divise en trois éditions : le Pack Initiateur, le Pack de Fondateur et le Pack Ultime.

Dying Light Stay Human

Sept ans après la sortie de l’opus original, « Dying Light Stay Human » transporte les joueurs dans une nouvelle région du monde remplie de zombies de Techland. Cette fois-ci, le terrain de jeu du parkour est quatre fois plus grand et le développeur Techland a travaillé pour créer plus de fluidité entre la traversée et le combat. Rosario Dawson (The Mandalorian) jouera un rôle majeur dans l’histoire du jeu. Le jeu sera disponible à partir du mois de février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One/Series et PC, et il faut savoir que le virus original a été remplacé par un variant qui a tué plus de 90% de la population mondiale ! Les survivants peu téméraires restent cloitrés derrière des murs pour se protéger. Seuls les plus courageux, les Pèlerins voyagent dans le monde postapocalyptique.