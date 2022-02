Comment trouver facilement un appartement à louer au Canada?

Trouver un appartement en location peut être un processus long et compliqué au Canada. En effet, les recherches dans les petites annonces, les rendez-vous pour les visites et l’établissement du dossier de location peuvent prendre des mois. Mais pour vous faciliter la tâche, voici quelques conseils qui peuvent accélérer votre recherche.

Définissez votre budget et vos critères

Avant d’entamer votre recherche de location, vous devez déterminer votre budget. Celui-ci doit d’abord correspondre à vos critères. Ainsi, vous devez être raisonnable, car si votre budget est trop bas par rapport à vos critères, vous risquez de ne jamais trouver un bien à louer.

Aussi, les frais liés à la location doivent être compris dans votre budget. Il en est ainsi des factures d’eau et d’électricité, des frais de téléphone, du garage, de l’internet, du gardiennage et des frais d’entretien…

Précisez votre secteur de prédilection

Il s’agit ici de définir la ville et le quartier dans lesquels vous voulez habiter. Pour accélérer votre quête, votre zone de recherche ne doit pas être trop restreinte. Il vous serait ainsi plus facile de trouver un bien qui correspond à votre budget et à vos critères.

Sachez aussi que votre choix de secteur influence votre qualité de vie. Il est conseillé de choisir un quartier proche des transports publics, des écoles, des commerces, des centres de soin…

Apprenez à bien lire les annonces

Dans la plupart des cas, quand les propriétaires rédigent des annonces, ils valorisent leur offre pour trouver rapidement des locataires. Vous devez donc apprendre à les décrypter. Par exemple, ils peuvent dire que le quartier est calme, parce qu’il est éloigné des transports. Et inversement, si l’annonce qualifie le quartier d’animé, attendez-vous à un quartier bruyant.

Aussi, lisez bien les informations qui concernent la dimension et l’état de l’appartement comme « en très bon état », « cuisine aménagée », « cuisine équipée »… Ceci doit être appuyé par des photos bien détaillées.

En outre, si vous trouvez que le loyer est anormalement bas par rapport à la description de l’appartement et aux prix pratiqués dans le quartier, méfiez-vous. Il y a peut-être des problèmes au niveau des aérations et même au niveau des isolations (traces d’humidité et moisissures).

Le seul moyen d’en être sûr c’est de visiter l’appartement. À ce moment, vous devez être attentif à tous les détails comme le système de ventilation, les traces de moisissure, l’état des portes, les équipements de la cuisine, le système électrique et même le voisinage…

Où trouver des annonces d’appartement à louer?

Les annonces existent partout : dans les journaux, sur les réseaux sociaux, sur les sites des agences immobilières et même à travers des applications pour téléphone intelligent…

Actuellement, les sites des agences sont les meilleurs alliés pour trouver rapidement un appartement à louer. La plupart d’entre elles sont gratuites et tout ce que vous avez à faire c’est de leur fournir vos critères. Il ne vous reste plus qu’à recevoir les annonces correspondant à vos critères.

Chercher des appartements à louer sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook peuvent également être très efficaces. Vous devez juste publier votre annonce et laisser la bouche à oreilles fonctionner. Des propriétaires vont vous contacter dans le plus bref délai.

Les annonces sur des sites internet à l’image de Rentola.ca sont innombrables. Il y a des annonces professionnelles comme des annonces personnelles. Si vous ne voulez pas dépenser pour des frais d’agence, tournez-vous vers les annonces personnelles. Dans tous les cas, faites attention aux arnaqueurs.