Hausse du prix du gaz dans toute l’Europe : l’arrivée du grand froid en cause

Alors que le temps se fait de plus en plus capricieux en Europe, et que l’hiver s’installe de plus en plus, dans presque tous les pays européens, on a pu observer une très grande hausse du coût énergétique ce dernier mois de l’année, entre autres le prix du gaz.

Une situation qui n’étonne guère, car même le domaine du marché boursier et aussi du trading en ligne ont aussi connu quelques chamboulements ce dernier mois de l’année. Notons toutefois que certains indices boursiers sont encore en hausse.

Une hausse de +90% du prix de l’énergie

C’est tout de même énorme, par rapport au prix de début décembre. Le 21 décembre dernier, cela a presque battu tous les records. En effet, le TTF néerlandais, connu d’ailleurs pour sa grande volatilité gagnait plus de 22% pour arriver donc à un chiffre de 180,267 euros le MWh. Or, il y a un an, cela était de 10 fois inférieur. Même un spécialiste du marché du trading trouvera cela dépassé.

Cette hausse ne s’observe pas uniquement pour les Néerlandais, mais aussi pour les Britanniques, avec une hausse à 451,72 pence par thermie, un chiffre 10 fois moins que ce qu’il y avait l’année dernière.

La baisse de la température, sûrement l’une des principales raisons

Ce n’est plus un secret pour personne. L’Europe est l’un des continents les plus froids en hiver. Chaque année, le grand froid frappe dès que le mois de décembre pointe le bout de son nez. Et ce, dans presque tous les pays. Mais cette année en particulier, ça s’est empiré. La baisse de température est présente partout, et ça continue. En France par exemple, RTE prévient avec une alerte rouge à partir de son dispositif Ecowatt, de cette grande baisse de température et incite à l’approvisionnement en énergie électrique. En effet, la météo prévoit une température de 4, voire de 4,5 degrés en dessous de la moyenne chaque année.

Il est donc normal que la demande en énergie, que ce soit électrique ou le gaz, n’arrive plus à être comblée. D’où la hausse du prix. Au Royaume-Uni, cela a aussi une énorme répercussion, étant donné que ce pays dépend plutôt du gaz et des énergies renouvelables.

Une tension avec la Russie qui se répercute sur le prix de l’énergie

Outre le temps qui fait des siennes, les tensions géopolitiques existantes en Europe actuellement compliquent les choses, et notamment les tensions à la frontière ukrainienne. Or, le mardi 21 décembre, Poutine n’a pas manqué de protester, et d’évoquer des réponses militaires, si ses rivaux en Occident n’arrêtent pas leur menace. Rappelons également que les États-Unis et l’OTAN s’alignent du côté de l’Ukraine, en déployant des forces armées en mer Noire. Tout cela a fait que les pays européens ont dû se presser à amasser autant de gaz qu’ils pouvaient, étant donné que la Russie est parmi les plus grands fournisseurs en Europe.

Non-approbation de Berlin pour ce qui est du gazoduc Nord Stream 2

La réaction de Berlin complique encore plus les choses. D’ailleurs, tous les investisseurs dans le domaine de l’énergie se retrouvent préoccupés par le gazoduc Nord Stream 2. Ce gazoduc est censé être mis en place et mis en œuvre en 2022. D’une longueur de 1200 kilomètres, ce gazoduc est installé juste sous les eaux de la Baltique, dans le nord-est de l’Allemagne. Or, celui-ci est un moyen de contourner l’Ukraine qui est jusqu’à ce jour le transit de gaz venant de la Russie utilisé.

Or, Berlin n’acceptera pas d’exploiter ce gazoduc si la Russie est amenée à agresser l’Ukraine. Rappelons que la capacité de gaz par an qui pourra être transitée via ce gazoduc est de 55 mètres cubes. C’est le ministre de l’Économie allemand qui a lancé cette mise en garde contre la Russie, suivant le pas de la cheffe de la Diplomatie Annalena Baerbock qui, rappelons-le, le 12 décembre dernier, avait proféré des menaces sur la non-exploitation du gazoduc dans le cas où la Russie agresse l’Ukraine.

Malgré ces tensions politiques, ainsi que la météo qui n’est pas favorable en Europe, les pays européens restent positifs quant à la variation du prix du gaz et de l’énergie.