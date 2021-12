La folle histoire des bandits manchots

En 1934, le maire de New York a été immortalisé en train de détruire des machines à sous à coup de masse. Cette image et la communication qu’il y a eu autour étaient censées illustrer la guerre que le pouvoir local menait contre le jeu clandestin. De l’eau a coulé sous les ponts depuis et désormais, que ce soit aux États-Unis où ailleurs dans le monde, les machines à sous font le bonheur de millions de joueurs. Voici, en résumé, une courte histoire de l’aventure passionnante de ce jeu également appelé le « bandit manchot ».

La machine à sous, une invention allemande

Il existe, en France, un immense collectionneur de jeux mécaniques en général et de machines à sous en particulier. Jean-Claude Baudot est un drôle de personnage. Ami intime du célèbre publicitaire français Jacques Séguéla, il part dans les années 1960 faire le tour du monde en Citroën deux chevaux. À son retour, il est pris d’une passion pour tout ce qui a trait aux jeux mécaniques et il fait l’acquisition de la célèbre machine à sous détruite par les coups de masse de Fiorello LaGuardia, ce maire de New York pourfendeur de salles de jeux. Très vite Jean-Claude Baudot acquiert d’autres modèles, tout aussi anciens, mais en meilleure condition.

La plupart de ces antiquités, souvent encore en parfait état de marche, sont aujourd’hui conservées dans divers musées, notamment au Musée International des Machines à Sous-Gauselmann, en Allemagne, ouvert en 2007. Ce collectionneur a d’ailleurs écrit plusieurs livres sur les machines à sous et leur histoire.

L’inventeur de la machine à sous est originaire des États-Unis. Charles August Fey est le premier qui eut la fabuleuse idée de créer le premier exemplaire des machines à sous. Nous sommes en 1894 et il appellera son œuvre la Liberty Bell.

Cet inventeur adore tout ce qui est mécanique et en fabriquant son premier bandit manchot, il ne se doute pas que son invention va révolutionner le monde du jeu. Cette machine comporte trois rouleaux sur lesquels se trouvent des symboles porte-bonheur.

Cet engin est placé dans les bars et les restaurants de la ville de San Francisco et les joueurs gagnent de l’argent s’ils alignent trois symboles similaires. Fey aura rapidement des concurrents, le plus sérieux d’entre eux étant Herbert Mills. Il développe ce jeu et les machines à sous envahissent les grandes villes américaines, jusqu’à leur interdiction, dans les années 1930.

En effet, les autorités voient d’un mauvais œil ces jeux de hasard qui pullulent dans les lieux publics et ils n’auront de cesse de tenter de les interdire. En réalité, ce ne sont pas les machines qui vont être interdites, mais les jeux d’argent. Mills aura alors une idée de génie. Il va remplacer les symboles sur les roues par des fruits. Ainsi sont nées les machines à fruits!

Et les fruits remplacent les symboles de chance

Ainsi, les joueurs peuvent continuer à s’amuser sans tomber sous le coup de la loi puisque, lorsqu’ils alignent des fruits similaires sur les trois rouleaux, ils gagnent des friandises et des gommes à mâcher au goût du fruit gagnant. Vous savez désormais pourquoi les fruits sont intimement liés aux machines à sous, encore de nos jours.

Les machines à sous de Fey ou celles de Mills vont exister durant de nombreuses décennies sans trop de concurrence jusqu’à l’arrivée des nouveaux modèles électromécaniques. Il faudra attendre les années 1970 pour que ce jeu révolutionnaire traverse l’Atlantique et envahisse les casinos français. Dès lors, les sociétés redoublent d’invention pour perfectionner la machine de Charles Fey jusqu’aux petits bijoux que l’on connaît aujourd’hui.

Mais c’est véritablement Internet qui diffusera ce jeu tout autour du globe grâce à ses machines à sous en ligne. Elles vont devenir le jeu le plus prisé de tous les joueurs de casino en ligne de par le monde.

Les machines à sous en ligne à l’assaut du monde

Le marché du jeu en ligne est l’un des plus rentables (devant celui de la musique) ! En constante évolution, surtout ces dernières années, il cumule plus de 150 milliards de dollars de revenus. Si près d’un québécois sur deux joue à des jeux vidéo, il faut savoir que le Canada a une législation relativement libre en matière de jeux d’argent en comparaison avec certains pays d’Europe.

Les Canadiens peuvent jouer librement à des jeux de casino en ligne à condition d’être majeurs. D’ailleurs l’industrie du jeu y est particulièrement développée allant même jusqu’à créer des jeux de société qui recréent l’ambiance des casinos.

Ainsi les machines à sous sont passées de la mécanique pure à l’électromécanique puis à l’électronique jusqu’à se dématérialiser totalement pour se transformer en pixels dans les casinos en ligne. Mais, depuis plus de 130 années, ce jeu a toujours fasciné les foules et si l’on en croit les chiffres, cet intérêt n’est pas près de s’essouffler!