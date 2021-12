Films vintage à revoir cet automne

L’automne est une période qui n’est pas nécessairement propice pour les sorties entre amis. Cependant, chacun pourra découvrir ou redécouvrir des films ou des séries que l’on a toujours souhaité voir ou revoir. L’automne est la saison idéale pour se visionner des films vintage que l’on avait regardés étant petits. Lorsqu’on pense à un film vintage, le premier qui nous vient à l’esprit peut être James Bond Casino Royale dont les scènes et l’histoire se déroulent pour la majeure partie du film dans un casino. Voici une sélection de films vintage à voir et à revoir pour cet automne.

L’arnaque (The Sting) de George Roy Hill

Ce film est sorti en 1973 et évoque trois petits arnaqueurs qui effectuent le braquage d’un convoyeur de fonds au service d’une grande figure de banditisme new-yorkais. Le grand ponte de la pègre cherche ainsi à assouvir sa soif de vengeance et tue l’un des membres de la bande des arnaqueurs, à savoir Luther. Avant l’assassinat de Luther, ce dernier remonta à Johnny Hooker incarné par Robert Redford, une carte de visite d’un grand arnaqueur. Pour venger la mort de Luther, ils se rendent à Chicago pour rencontrer le grand arnaqueur (le personnage s’appelle Henry et est incarné par Paul Newman). Ainsi, le film cs centre autour de la volonté des deux compères de se venger autour d’une partie de poker truqué avec la technique du faux bookmaker.

Luke la main froide

Un autre film vintage qui met en exergue le monde du casino et du poker et Luke la main froide ( en anglais Cool Hand Luke). Il s’agit d’un film américain réalisé par Stuart Rosenberg en 1967 et l’adaptation d’un roman de Donn Pearce. Ce film est particulièrement marqué par une scène de poker avec la présence emblématique de Paul Newman. Le film parle de Luke condamné à des travaux forcés pour avoir détruit des parcmètres. Cependant Luke est réfractaire à la discipline et rencontre des problèmes avec les gardiens et subit des mauvais traitements.

Le Kid de Cincinnati

Ce film parle d’un as du poker au sein de La Nouvelle-Orléans. Il s’agit d’Eric Stoner appelé le « Kid de Cincinnati », qui participe à un tournoi mis en place par Shooter, son manager, qui contacte dans le film un organisateur de tournoi du nom de Slade. Ce tournoi est organisé contre un as du poker qui est le vieux Lancey Howard. Ce film est rythmé par d’interminables parties de poker entre l’expérimenté Lancey Howard et le Kid. Ce dernier souhaite gagner à tout prix avec la complicité de Shooter, qui est du côté du Kid par rapport à la distribution des cartes.

Le Dictateur

Si vous souhaitez regarder un film différent et plus satirique, vous pouvez visionner cet automne le film satirique réalisé par Charlie Chaplin. Il s’agit du premier film parlant de Charlie Chaplin sorti en 1940. Il a été conçu avant l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et marqua l’opinion publique. Ce film est directement inspiré du régime nazi de Hitler. Le film évoque le personnage d’Adonoid Hynkel incarné par l’acteur Charlie Chaplin qui est directement inspiré d’Hitler. Jack Oakie incarne le personnage de Benzino Napoleoni qui est interprété par Jack Oakie. Le film fait état d’une possible nouvelle guerre en Europe et présente l’idéologie nazie comme dangereuse et mortifère.