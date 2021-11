Modes de paiement des achats en ligne au Canada

Les Canadiens sont de plus en plus enclins à faire des achats en ligne. De ce fait, on assiste à une abondance de modes de paiement en ligne disponibles dans les sites web d’achat de biens et services. Nous évoquons dans cet article 5 modes de paiement les plus utilisés parmi d’autres.

Visa et MasterCard

Visa et MasterCard sont un mode de paiement par carte qui peut être utilisée pour des achats au point de vente et en ligne mais également pour effectuer des transactions bancaires de tout autre service en ligne, y compris celui promu par casino online. Lors du choix du moyen de paiement dans un magasin, le consommateur sélectionne le bouton ou le logo de Visa ou MasterCard, saisit son numéro de carte, la date d’expiration et le CVC2 (code de sécurité au dos de la carte) et effectue le paiement. Les commerçants reçoivent une confirmation instantanée du paiement. Les cartes Visa et MasterCard, comme les autres cartes de crédit utilisées en ligne, sont connues pour pouvoir faire l’objet de rétrofacturations : le titulaire de la carte récupère son argent à la suite d’une fraude ou d’un litige. Les commerçants désireux d’accepter la carte Visa ou MasterCard en ligne peuvent protéger leurs ventes par carte en utilisant le service Verified by Visa ou MasterCard SecureCode pour vérifier l’authenticité du titulaire de la carte au moment de l’achat. Les commerçants en ligne peuvent accepter les paiements par Visa ou MasterCard soit via des solutions directes comme PayPal et Click-and-Buy, soit via des passerelles de paiement et des fournisseurs de services de paiement Visa ou MasterCard. Les transactions par carte de crédit Visa ou MasterCard sont normalement soumises à une commission de 1 à 3 % par transaction (variable selon le commerçant et le pays).

American Express

American Express, ou AmEx, est une société multinationale américaine de services financiers. Fondée en 1850, la société est surtout connue pour ses activités liées aux cartes de crédit, aux cartes de paiement et aux chèques de voyage. American Express est présente dans le monde entier, les États-Unis étant son marché le plus important. American Express SafeKey fait référence au produit 3D-Secure d’AmEx et agit de manière similaire à MasterCard SecureCode et Verified by Visa. Les commerçants en ligne qui acceptent American Express peuvent accéder aux consommateurs ayant une capacité de dépense. Les frais des commerçants AmEx sont normalement supérieurs aux tarifs des cartes de crédit MasterCard et Visa (selon le profil du commerçant et son emplacement). Les cartes American Express peuvent être utilisées frauduleusement et (sans SafeKey) le commerçant est responsable des rétrofacturations. Les commerçants désireux d’accepter les paiements American Express dans leur boutique en ligne doivent se tourner vers leur bureau AmEx local et vérifier si leur fournisseur de services de paiement prend en charge American Express en ligne.

PayPal

Paypal est l’un des modes de paiement les plus connus au monde. Avec 148 millions de comptes actifs sur 203 marchés et une prise en charge de 26 devises mondiales, PayPal constitue un levier de réussite du commerce au niveau mondial, en traitant plus de 9 millions de paiements chaque jour. Les frais de transaction PayPal varient entre 1,9% + 0,3$ et 2,9% + 0,3$ par transaction et ce, allant de quelques milliers de dollars jusqu’à une centaine de milliers de dollars de transaction. Les achats PayPal ne sont pas garantis aux marchands. Ils peuvent être contestés par le consommateur pour cause de fraude ou de problèmes liés au service clientèle. Les marchands de commerce électronique désireux d’accepter PayPal dans leur boutique en ligne peuvent opter pour une intégration directe via l’API PayPal ou en utilisant un prestataire de services de paiement PayPal. Les pays non pris en charge par PayPal comprennent la République de Macédoine, l’Irak, l’Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan et le Monténégro, en plus de la liste des sanctions économiques américaines.

Interac Online

Interac en ligne est un mode de paiement alternatif facilement utilisable. Il utilise des transferts bancaires en ligne sécurisés pour effectuer des achats en ligne. Le service Interac en ligne n’est offert qu’aux acheteurs en ligne qui ont accès aux services bancaires d’une institution financière participante (Banque de Montréal, RBC Banque Royale, Canada Trust et Banque Scotia).

En utilisant Interac en ligne comme option de paiement, l’acheteur est redirigé vers la page Web d’Interac, qui l’invite à sélectionner sa banque en ligne et à ouvrir une session. Il sélectionne ensuite le compte bancaire et confirme le montant du paiement. L’acheteur est renvoyé sur le site Web du commerçant et confirme l’achat.

Les commerçants qui acceptent Interac en ligne dans leur boutique en ligne peuvent attirer de nouveaux clients qui préfèrent les paiements par débit plutôt que par crédit (carte) et qui ne sont pas en mesure d’obtenir des cartes (enfants, nouveaux arrivants). Les frais du marchand Interac en ligne sont fixés par l’acquéreur du marchand Interac.