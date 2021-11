Rembobinage #41: The Beta Test

Un homme dont la personnalité a des allures de façade, travail oblige… Une relation de couple qui semble insatisfaisante, et qui encourage à regarder ailleurs, voire à sauter le pas… Un film qui dérange, mettant en vedette l’inclassable Jim Cummings. Voici The Beta Test.

Après Thunder Road et The Wolf of Snow Hollow, le réalisateur, scénariste et acteur est de retour avec un nouveau projet, tournant cette fois une satire grinçante à propos de l’écosystème hollywoodien, mais aussi des échanges entre partenaires. Hugo Prévost et Kevin Laforest en discutent dans le cadre du 41e épisode du podcast Rembobinage.

