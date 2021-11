Comment faire des économies en étant étudiant?

Être étudiant signifie bien souvent devoir faire face à des fins de mois difficiles. Pourtant, il est possible de profiter pleinement de ses années d’études l’esprit serein. Le statut d’étudiant donne accès à de nombreuses réductions permettant de se former et de se divertir à moindres frais. Combinés à certaines astuces, ces avantages amélioreront votre qualité de vie sans vous ruiner.

La carte étudiante, un outil indispensable pour ses finances

Quand on est étudiant, il ne faut pas hésiter à dégainer sa carte d’université dès que l’occasion se présente. Elle permet d’obtenir de nombreuses réductions sur les loisirs comme le cinéma, les restaurants, les magasins et les cours privés. À ce sujet, Preply propose des réductions pour les étudiants sur des cours de langue en ligne, allant jusqu’à 15 %. Il est ainsi possible d’apprendre à son rythme l’allemand, le russe ou l’anglais grâce aux cours d’un professeur particulier. Preply propose également de se former en ligne aux épreuves officielles de langues.

Dans le domaine des produits électroniques, plusieurs marques proposent également des déductions intéressantes pour les personnes inscrites à l’université. C’est par exemple le cas d’Adobe qui offre une formule étudiant sur l’abonnement Adobe Creative Cloud. Pour compléter la palette des logiciels indispensables aux étudiants, Microsoft propose aussi un abonnement gratuit à Microsoft Office 365 pour l’Éducation.

Pour réduire les coûts liés à la vie universitaire, un nombre croissant d’établissements mise sur des innovations telles que la mise en place de livres de cours électroniques pour les étudiants. Le Covid a largement relancé les initiatives en faveur d’un plus grand accès aux ressources numériques. Le budget des étudiants pourrait bien profiter de la réinvention de l’université post-pandémie. Les nouveaux modes d’apprentissage et l’abondance grandissante de produits numériques gratuits ou à bas coût vont dans le sens d’une réduction du prix de la vie des étudiants.

Quelques astuces pour faire des économies en étant étudiant

C’est une réalité, les diplômés sont nombreux, mais endettés. Pour pallier à cet état de fait, il est préférable d’apprendre à gérer son budget dès l’entrée à l’université et bien avant l’obtention de son diplôme. Apprendre à être maître de ses finances est également le premier pas vers l’autonomie financière. Pour aider les étudiants dans la gestion de leur argent, plusieurs applications existent. Parmi elles, la très populaire Money Manager Expense & Budget aide à économiser en proposant une gestion quotidienne du budget et en évitant les dépenses inutiles.

Enfin, pour ne pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois, il faut penser à réduire au maximum les différents postes de dépenses. Pour le logement, dans la mesure du possible, mieux vaut opter pour la colocation ou la résidence étudiante. Pour l’alimentation, il faut profiter des restaurants universitaires. Il est conseillé d’acheter en gros et de congeler ses repas, d’éviter de manger dehors et de planifier ses repas à l’avance. Enfin, ne surtout pas faire ses courses le ventre vide, au risque d’acheter plus que nécessaire.

Gérer son argent en étant étudiant est avant tout une question de bon sens et de mesure. La multitude d’offres et de réductions à destination des étudiants permet d’améliorer son quotidien sans se ruiner. Prenez vos finances en main et vivez vos années universitaires l’esprit serein!