Avec l’arrivée de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain a frappé fort en Ligue 1. En effet, si de nombreuses personnes critiquent le passé parisien avant le rachat du club par les Qataris, les Parisiens ont clairement gonflé leur armoire à trophées depuis le début des années 2010. Finalement, la domination francilienne dans l’Hexagone est au même niveau que les plus grosses dominations dans les autres sports.

Même si le LOSC et Monaco ont remporté le titre en 2021 et en 2017, le Paris Saint-Germain domine, sans partage, le Championnat de France depuis 10 ans. En effet, avec l’arrivée de QSI, le PSG s’est créé une équipe avec tous les meilleurs joueurs du monde pour remporter quasi tous les trophées en France depuis 10 ans. Coupes de France, Coupes de la Ligue, Trophées des Champions, Paris ne laisse quasi rien aux autres clubs, exceptés des miettes. Logiquement, comme le rapporte le site de paris sportifs Bwin, le PSG est le principal favori pour remporter le titre en L1 cette saison. Si on compare la domination parisienne aux autres sports, on peut notamment faire un parallèle avec le tennis.

Selon une étude récemment publiée par bwin, depuis 1925, date à laquelle les championnats de France de tennis, qui deviendront plus tard les Internationaux de France, ont admis les joueurs étrangers, il est possible qu’une seule personne remporte tous les titres du Grand Chelem. Et Steffi Graf a connu une domination sans égale. En effet, elle a remporté plus de 20 des 40 titres possibles en 10 ans puisqu’elle a eu 21 trophées entre 1987 et 1998. Au cours de cette période, Graf a remporté sept fois Wimbledon, cinq fois Roland Garros et les États-Unis et quatre fois l’Open d’Australie. À titre de comparaison, Roger Federer, chez les hommes, comptabilise 17 titres en 10 ans, déjà un énorme parcours. On peut aussi compter Nadal, qui est quasiment injouable sur terre battue à Paris puisqu’il a 13 titres. Rien que ça.

Dans le football, la plus longue série de succès n’est pas à mettre au profit du Real, qui compte pourtant 13 Ligue des Champions, dont 4 en 5 ans entre 2014 et 2018. Mais en Nouvelle-Zélande, on fait mieux que ça ! Les Néo-Zélandais d’Auckland City ont remporté la Ligue des Champions océanienne à neuf reprises, dont huit en l’espace de dix ans, entre 2008 et 2017. Comme le Real Madrid, Al-Ahly, en Égypte, a aussi remporté 5 Ligue des Champions africaine en l’espace de dix ans.

Côté sport automobile, il est aussi important de souligner l'énorme domination de Lewis Hamilton.

Si Lewis Hamilton remporte un nouveau titre mondial de Formule 1 avant 2024, il dépassera le record de Michael Schumacher, qui en a remporté six en l’espace d’une décennie. Outre Hamilton et Schumacher, le seul autre pilote de l’histoire de la F1 à avoir remporté au moins la moitié des championnats pilotes en une décennie est Juan Manuel Fangio, il y a plus d’un demi-siècle.