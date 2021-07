La montée en force des paiements par cryptomonnaie aux paris sportifs en ligne

De plus en plus convoitée dans divers domaines, la cryptomonnaie fait son entrée dans le monde des paris sportifs. Les parieurs et les bookmakers y trouvent de nombreux avantages.

La cryptomonnaie est une forme de monnaie très appréciée car contrairement au système classique, il n’existe pas de grosses contraintes. Il est possible de faire des transactions de façon rapide, sécurisée et dans le plus grand anonymat possible.

Partout dans le monde on y accourt. Et de nombreux bookmakers ont alors jugé bon de proposer cela comme moyen de paiement. Ce n’est pas un fait du hasard, car cette monnaie numérique possède de nombreux atouts exploitables dans le domaine des paris sportifs en ligne.

Qu’entend-on par monnaie numérique?

Une monnaie numérique est tout simplement une monnaie qui ne possède pas de support physique comme cela peut être le cas des monnaies classiques. De plus, une monnaie numérique, que l’on appelle encore cryptomonnaie, n’est pas liée à une banque. Ce qui permet un certain anonymat lors des transactions.

Quand on parle de cryptomonnaie, celui qui vient directement à l’esprit est le bitcoin. Bien que ce soit considéré comme la cryptomonnaie de référence, il en existe encore au moins 8500 en circulation à travers le monde. Ceci montre à souhait l’intérêt que les utilisateurs à travers le monde ont pour cette monnaie.

Toutefois, il existe 4 cryptomonnaies qui sont à la tête des échanges cryptographiques.

Le Bitcoin : Il a été conçu en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. On a essayé plusieurs fois de déterminer de qui il s’agit, mais jusqu’à présent il reste non identifiable jusqu’aujourd’hui. Un bitcoin est estimé à environ 32 000 $.

L’Ethereum : Elle a été mise sur pieds en 2014 par Vitalik Butterin. Un Ethereum est évalué aujourd’hui à environ 2000 $.

Le Litecoin : C’est un complément du bitcoin. En effet, pour régler les problèmes de rapidité de transaction, le litecoin a été mis sur pieds pour une vitesse de transaction allant à environ 4 fois la vitesse normale. On estime un Litecoin à 117 $.

Le Ripple : Pour l’instant, c’est une monnaie assez abordable puisqu’elle vaut 1,37 $ à ce jour. Au-delà de cela, le Ripple possède des délais de transaction rapides ainsi que des frais très réduits par rapport aux autres cryptomonnaies.

3 points qui font la force des paris sportifs en ligne

Notre auteur invité Varieur Montague nous donne son avis sur l’entrée des cryptomonnaies dans les paris sportifs. C’est un auteur très engagé sur plusieurs plateformes en ce qui concerne les paris sportifs en général.

Les transactions sont très sécurisées

Grâce à la technologie appelée blockchain, la sécurité des transactions est assurée. De plus, cette technologie permet aussi que votre portefeuille virtuel soit à l’abri des pirates. Toutefois, il est très important de faire un bon choix des personnes avec qui vous faites les transactions. Vous n’êtes pas à l’abri des arnaques en tout genre.

Les différentes transactions se font dans l’anonymat

Généralement, lorsque vous voulez faire une transaction dans une banque, il vous est demandé une panoplie d’informations personnelles qui, données aux mauvaises personnes, peuvent vous créer de lourds préjudices. C’est cet aspect qui est réglé grâce à la cryptomonnaie. Pour toutes vos transactions, il y a juste besoin d’une adresse électronique valide et le tour est joué.

Les transactions sont avantageuses et très rapides

Les transactions faites dans des banques ordinaires prennent souvent beaucoup de temps en fonction du montant. Ce problème est réglé grâce aux monnaies numériques. En effet, une monnaie comme le litecoin est connue pour avoir une vitesse allant à 4 fois plus que les autres.

Les monnaies numériques dans le monde du sport électronique

Si les transactions monétaires ont évolué du physique au virtuel, d’autres domaines ont aussi suivi la chaîne. Une activité comme le sport est passée du sport physique au sport électronique. En effet, c’est une catégorie de sport qui se fait sans avoir à être dans un stade, mais plutôt devant votre petit écran, assis dans votre fauteuil.

Ce type de sport est très lié aux monnaies numériques. Entre le sport électronique dit E-Sport et la cryptomonnaie, les jeunes de la génération tête baissée y trouvent une véritable manne. Des statistiques montrent que plus de 60% des propriétaires du bitcoin sont âgés entre 19 et 34 ans.

Ainsi, les bookmakers y ont alors vu une opportunité. Il est possible aujourd’hui de faire des paris sur les sports électroniques. De plus, parmi les moyens de paiement, il est possible d’y trouver les paiements par cryptomonnaie. Tous les sites paris sportif canada n’y sont pas encore impliqués, et de plus, la seule monnaie est généralement le bitcoin, mais cela n’empêche de présager un avenir brillant.

Quelques bookmakers qui valident la cryptomonnaie

Il existe certains pays où les paiements par cryptomonnaie ne sont pas encore disponibles. De plus certains bookmakers ne se sont pas encore arrimés à la nouvelle technologie. Néanmoins nous avons listé 3 bookmakers qui acceptent les transactions cryptographiques.

1xbit : Différent de 1xbet, c’est un site de paris sportifs spécialisé dans le paiement via le bitcoin. Il possède des cotes très élevées en bitcoin, une application mobile très ergonomique ainsi qu’un bonus de bienvenue allant jusqu’à 7 BTC.

Cloudbet : Il a été mis sur pieds en 2013. En plus des paris sportifs, vous pouvez aussi jouer au casino et au poker en ligne. Il est reconnu pour les transactions très rapides.

Sportsbet : Il vous propose des paris sur tous les sports et compétitions. Les cotes sont aussi très élevées et son bonus de bienvenue est de 200 mbtc.