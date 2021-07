Influence de la musique sur nos performances mentales

Est-ce qu’il y a un meilleur moyen de se divertir que d’écouter sa chanson préférée? Nous sommes entourés des mélodies, des sons et des chansons sans même le remarquer. Avez-vous eu des frissons en entendant un morceau musical? Avez-vous remarqué que vous jouez mieux sur votre casino en ligne suisse préféré en écoutant votre playlist ou vous travaillez plus efficacement si la musique classique est jouée? Est-il plus facile de vous endormir avec l’accompagnement sonore?

Donc, la musique, est-elle une simple activité plaisante ou c’est un art dont l’influence sur l’être humain est beaucoup plus complexe? Peut-on vraiment l’appeler « une technologie transformationnelle de l’esprit »? Maintes études ont été menées pour apprendre l’influence que les sons et le rythme ont sur notre cerveau et notre corps. Dans cet article nous allons découvrir certains des aspects les plus importants de ce sujet.

Influence de la musique sur notre cerveau

La place de la musique dans l’évolution de l’espèce humaine et ses performances mentales a été l’objet de plusieurs études. La plupart de savants sont d’avis que la musique joue un des rôles les plus importants dans le développement cognitif et émotionnel de notre espèce. Elle est présente dans toutes les cultures, existe depuis le début des siècles et a des conséquences cruciales sur beaucoup d’aspects de notre vie. Donc, il est évident que ce n’est pas un simple loisir, mais une force qui influence constamment nos performances mentales.

Humeur

Maintes études ont été conduites sur l’influence de la musique sur l’humeur et la réduction de stress. Il est prouvé que la mélodie influence la production de dopamine et d’autres hormones qui peuvent réduire l’anxiété et d’autres émotions négatives. Si une personne choisit d’écouter certains morceaux, elle peut contrôler mieux son état psychologique.

Mémoire

Les recherches les plus récentes ont montré que la musique a une grande influence sur notre mémoire. Dans beaucoup d’écoles du monde entier, on pratique l’apprentissage de l’alphabet chanté ce qui assure une meilleure mémorisation du matériel. Pourtant, si la mélodie et trop complexe, elle alourdit l’apprentissage, car l’individu ne peut pas se concentrer sur ce qu’il doit mémoriser. De plus, si l’on parle de la concentration, on recommande de choisir un morceau familier au lieu de celui-ci inconnu, car le cerveau devrait faire plus d’efforts pour se familiariser avec les sons nouveaux au lieu de se concentrer sur l’information à apprendre.

Langue

L’activité musicale a beaucoup en commun avec le traitement du langage. Il s’agit de deux compétences cognitives étroitement liées ce qui est constamment prouvé par de nouvelles études. Par exemple, les savants ont réussi à découvrir que les enfants qui pratiquent de la musique apprendre une langue plus facilement et plus vite. Le rythme les aide à segmenter et à manipuler mieux les sons de la langue. Il est inutile de répéter que la musique est largement utilisée dans l’apprentissage des langues étrangères.

Conclusion

En termes généraux, la musique a beaucoup d’effets positifs sur notre cerveau et ses performances. Elle influence directement nos compétences cognitives, notre humeur et notre mémoire. De plus, les savants ont prouvé que la pratique musicale est capable de préserver de la démence et d’autres pathologies du vieillissement.