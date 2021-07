L’Homme qui rit, plongée aux origines du Joker

Peu de gens le savent, mais les créateurs du joker, Bob Kane, Jerry Robinson, et Bill Finger expliquaient à l’époque qu’une bonne partie de la genèse de ce personnage venait d’un roman français, loin d’être le plus connu de son auteur, L‘Homme qui rit de Victor Hugo.

Le roman dépeint les déboires de plusieurs personnages dans l’Angleterre de la fin XVIIe siècle – début XIXe. Gwynplaine est un enfant esclave qui a été mutilé par ses anciens propriétaires, une bande de malfrats spécialisés dans le trafic d’enfants. Pour scarification, ils lui ont tracé un sourire éternel dans la chaire. Un sourire comme un masque. Plutôt que de raconter l’histoire de ces personnages brisés par la société, observons donc quel est le rapport avec l’un des méchants les plus cultes de la pop culture.

L’individu broyé par la société

Ce que Hugo dépeint dans son roman philosophique, c’est avant tout le poids de la société sur les individus, mais aussi le poids de la société sur le peuple. Cette double vision est justement représentée par le mutilé qui déclare à la chambre des Lords : « Ce qu’on m’a fait, on l’a fait au genre humain ». Ce parallélisme entre individus/société et peuple/société est aussi l’essence du Joker. Mais plus qu’une simple allégorie vivante d’une aliénation généralisée, le Joker représente le renversement de cette contrainte, la lutte contre un absolu qui régit les lois de l’Angleterre du XIXe siècle comme celles de Gotham City. Il est à la fois pour un renversement total des valeurs acquises de la société et tout en étant l’incarnation des pressions sociales, visibles de par son maquillage. Ce qui est normalement invisible et honteux, il le revendique et l’expose. « La honte est un sentiment révolutionnaire », disait Marx. S’il parlait du Joker, il avait raison.

Blague à part, le sourire est un signe de l’aliénation, c’est avant tout parce qu’ il est l’expression d’une vertu. Le sourire est bien vu, et c’est cette dichotomie entre la joie hilare du Joker que l’on associe normalement au « bien » et ses actions violentes qui le rendent aussi ambivalent que profond.

Se revendiquer intrus

Le joker a donc pour origine cette mutilation à la fois physique et sociale du héros de « l’Homme qui rit ». Mais la représentation de cette figure au travers de cartes n’est pas anodine. Le joker renverse toutes les autres, c’est l’intrus au sein d’un système organisé et hiérarchisé avec précision. Il n’est pas simplement l’apôtre du chaos, il est celui qui s’extirpe de la cité broyeuse d’individus. Il joue avec les règles, car il les a subies. Et la métaphore ne s’arrête pas là. Les cartes illustrent aussi ce dépassement d’un système hiérarchique pour en faire un jeu.

Ce qu’éclaire le Joker dans ce cas précis, c’est justement que le système peut contenir mensonge et tromperie tant que les règles l’accordent. Il n’y a pas de morale en soi. Dans une partie de poker, le bluff est la règle. En étant dans le jeu cartes tout en étant un intrus du système hiérarchique de celui-ci, le Joker nous donne la leçon suivante. Pour pouvoir dépasser des lois et distinguer l’arbitraire de celles-ci, il faut d’abord les connaître « jusque dans sa chair ».

Ce n’est qu’après qu’on pourra en comprendre les limites, voir en jouer. C’est un renversement total du contrat social. La société comme une partie de cartes ont des lois qui régissent leurs fonctionnements, les règles du poker donnent au jeu une raison d’être, un fonctionnement précis. Une origine, et un but. Exactement comme les lois sculptent une société. Il n’est pas anodin que dans les deux cas, le Joker ne soit pas le bienvenu.

Trouble-fête, il est l’incarnation du personnage qui questionne non pas certains domaines, comme l’homme mystère, autre méchant de l’univers Batman, mais bien la communauté tout entière sur son fonctionnement comme sur son hypocrisie. Si le « Joker » incarné par Joaquin Phoenix a eu un succès retentissant, c’est aussi parce qu’il s’est rapproché des origines du personnage, qui, loin d’être un seulement un psychopathe qui tue pour le plaisir est un produit de Gotham City, une conséquence de l’ordre implacable des choses et l’incarnation d’un moyen funeste de s’en échapper par la folie meurtrière.

Deux figures devenues mythe

Si l’affrontement entre Batman et le Joker se renouvelle, pouvant presque prendre les codes de la mythologie, c’est bien parce qu’au sein de Gotham City, la frontière n’est pas tangible entre le bien et le mal. Batman est un personnage sombre et violent, il chasse la nuit en appliquant sa propre justice implacable. Le Joker, lui, est coloré et souriant, il refuse toute idée d’autorité et ne semble pas fidèle pour un sou ni à une idéologie ni à ses sbires (pauvre Harley Quinn!).

Et pourtant, comme le fait souvent remarquer le personnage du Joker, notamment dans le chef-d’œuvre « The Killing Joke » du célèbre Alan Moore, légende de la bande dessinée, les deux ne sont pas si différents. Luttant contre un ordre établi, ils ont choisi de ne se soumettre qu’à leur propre loi. Pour échapper à la société ? La détruire ou la réparer ? Sûrement un peu des deux, et c’est ce qui fait toute la profondeur de cet affrontement qui dure depuis plus de 80 ans.