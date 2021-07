Découvrez les grandes annonces de jeux lors de l’E3 2021

L’E3 2021 n’a pas déçu les gamers et les fans de jeux de blackjack en ligne. Faisons le point des grandes annonces dévoilées lors de l’événement.

Le récapitulatif de l’Electronic Entertainment Expo 2021

Prévu pour se dérouler du 9 au 11 juin 2020 à Los Angeles, l’E3 2020 a finalement été annulé en raison des inquiétudes suscitées par le Covid-19. Pour pallier cela, les acteurs du secteur ont bien voulu placer la barre très haut cette année pour faire de grandes annonces. C’est ainsi que le 10 juin a été organisé le Summer Game Fest 2021.

Programmé initialement pour remplacer l’E3 2020, cet événement diffusé sur les sites de streaming et sur les réseaux spéciaux a été le théâtre de plusieurs annonces majeures. Le trailer de la saison 4 de Call of Duty : Warzone a été dévoilé.

On a également assisté à la présentation du trailer de Tiny Tina’s Wonderland, le nouveau projet de Gearbox Softwares. Dans ce spin-off, le développeur tente de plonger les fans dans un univers féerique où ils accompagneront Tiny Tina dans ses aventures. Le projet Elden Ring de Bandai Namco a aussi retenu l’attention de tous les participants et spectateurs de l’événement. Les premières informations concernant le gameplay de la production ont été dévoilées.

Quelques jours après le Summer Game Fest 2021, l’Entertainment Software Association a lancé l’E3 2021, et le moins qu’on puisse dire c’est que l’évènement a tenu toutes ses promesses. Pour assurer l’organisation, cette association a dû prendre certaines dispositions.

Elle a par exemple proposé une application mobile et une plateforme en ligne permettant aux joueurs de suivre l’intégralité des conférences organisées lors de l’évènement.

Sur ces différentes plateformes, on trouve entre autres des articles, des vidéos et des statistiques portant sur l’évènement.

Pour en profiter, il fallait créer son propre profil. Pour ce qui est des participants à l’E3 2021, on compte les grands noms du secteur tels que Nintendo, Take-Two Interactive, Xbox, Capcom, Warner Bros, Konami et Ubisoft. Electronic Arts et Sony ont par contre brillé par leurs absences. Ces marques prévoient organiser leurs propres évènements d’ici la fin de l’année.

Quelques annonces de jeux de machines à sous et de blackjack en ligne

En parallèle à l’E3 2021, certains grands fournisseurs de logiciel ont annoncé la sortie de leurs nouveaux jeux de casino en ligne. C’est le cas de Pragmatic Play qui a programmé le lancement de Chicken Drop, une machine à sous à 7 rouleaux qui fonctionnera selon le système de paiement Cluster.

Pour y gagner, il va falloir alors obtenir un certain nombre de symboles identiques sur des rouleaux adjacents. Le développeur de logiciel Endorphina a également révélé son projet de vous téléporter dans le passé à travers son jeu Joker Stoker.

Ce slot qui sortira d’ici peu présente 5 rouleaux et 40 lignes de paiement. Configuré avec une gamme de paris comprise entre 40 centimes et 400€, il offre une expérience rétro grâce à ses symboles classiques. Au nombre de ceux-ci, il y a le chiffre 7 porte-bonheur, les cerises, les prunes et les fraises.

ISoftBet n’est pas resté en marge des évènements. Il souhaite mettre à la disposition de ses casinos partenaires la machine à sous en ligne Golden Buffalo : Double Up. Ce titre est équipé de 1024 façons de gagner et dédié aussi bien aux joueurs économes qu’aux gros parieurs. Conçu pour procurer des sessions à la fois lucratives et divertissantes, il vous permet de compter sur un joker, un symbole de dispersion et des free spins.

Le lancement de certains sites fait également l’actualité de l’univers des jeux d’argent et de hasard. C’est le cas de SlotsNBets Casino qui débarque sur le marché avec les logiciels de Play’n Go, NetEnt, Pragmatic Play et Betsoft.

Cela lui permet de fournir une impressionnante gamme de jeux, allant des machines à sous aux jeux de roulette en passant par le blackjack en ligne. Il vous donne par exemple l’opportunité de passer du temps sur des variantes telles que Vegas Strip Blackjack, Atlantic City Blackjack, Blackjack Double Exposure et European Blackjack.

Ces jeux sont très intéressants, mais si vous souhaitez en profiter pleinement, vous devez maîtriser quelques élémentaires. Il s’agit de l’ensemble des règles qui régissent ces jeux et des astuces qui permettent de gagner gros. La mise en ligne du casino Arlequin a aussi été annoncée. Motivé à s’offrir une place dans l’élite, ce site s’est doté des nouvelles technologies pour fournir une gamme impressionnante de jeux, y compris le blackjack en ligne profitable sur les appareils mobiles.

La conférence de Ubisoft Forward à l’E3 2021

Ubisoft Forward a offert l’une des conférences les plus intéressantes de l’Electronic Entertainment Expo 2021. La marque a débuté les hostilités en présentant ses derniers jeux qui font déjà la Une de tous les journaux. Il s’agit notamment des créations telles que Trackmania et For Honor. Ubisoft a ensuite révélé le gameplay de son jeu Rainbow Six Extraction, précédemment présenté sous le titre Rainbow Six Quarantine.

Cela a permis aux joueurs d’avoir un avant-goût de ce titre dont la sortie est prévue pour le 16 septembre. Cette production est principalement développée par le groupe d’Ubisoft Montréal.

Les premières images du nouveau jeu de guitare Rocksmith+ ont été révélées, de quoi donner l’opportunité aux fans d’apprendre à jouer de nouvelles chansons à la basse ou à la guitare électronique.

À travers une bande sonore épique, la compagnie a présenté le nouveau jeu multijoueurs Riders Republic qui débarquera le 2 septembre sur PC, Xbox One, PS4 et PS5. Parmi les autres grandes annonces de la conférence d’Ubisoft Forward, il y a la sortie de Rainbow Six Siege sur Stadia, de Just Dance 2022 le 4 novembre sur PS4, PS5, Switch et Xbox One.

Les nouveautés dévoilées par Xbox & Bethesda

La conférence Xbox & Bethesda a donné lieu à d’agréables surprises. Elle a été marquée au début par la présentation du trailer du nouveau projet Starfield de Bethesda. Très peu d’informations ont été dévoilées sur le jeu si ce n’est le fait qu’il est le fruit de plus de 25 années de travail et qu’il portera sur la conquête spéciale. On sait également que son lancement est prévu pour le 11 novembre 2022. Seul bémol, il sera uniquement disponible sur PC et sur Xbox, de quoi faire rager les utilisateurs de PlayStation.

Le trailer de STALKER 2. : Heart of Chernobyl a été mis à la disposition des joueurs. Ils ont notamment eu une idée de son gameplay et de la vaste zone d’exclusion de Tchernobyl dans laquelle ils souhaitent les embarquer lors des sessions de jeu. Ce titre débarque avec des graphismes époustouflants et un univers post-apocalyptique, mais il ne sera officiellement lancé qu’en avril 2022 sur PC et Xbox Series X.

L’autre grande annonce est la sortie Halo Infinite prévue pour les fêtes de Noël. Equipé d’un mode solo et d’une version multijoueur, ce jeu vous plonge dans les aventures passionnantes de Spartan 117. L’arrivée de Battlefield 2042 sur Xbox Game Pass et le lancement de Diablo 2 Resurrected, la version remasterisée de Diablo 2 programmée pour le 23 septembre 2021, ont été officialisés.

Le show s’est terminé par la publication du trailer du gameplay de Forza Horizon 5, un jeu qui sera lancé le 9 novembre prochain sur Xbox One PC et Xbox Series X.

Les annonces fortes de Nintendo lors de l’E3 2021

S’il y a une firme dont l’intervention a particulièrement marqué les esprits lors de l’E3 2021, c’est bien Nintendo. La compagnie nippone a passé pas moins de quatre heures pour dévoiler des informations concernant ses jeux à venir sur Nintendo Switch. Elle a cependant pris à contre-pied tous ceux qui pensaient au lancement imminent de sa console Nintendo Switch Pro. Elle a plutôt révélé l’intégration du personnage Kazuya Mishima au jeu Super Smash Bros Ultimate suite à son accord de partenariat avec la marque Tekken. Elle a également annoncé l’arrivée de Life is Strange Remastered Collection sur la console et la sortie de Life is Strange True Colors en septembre 2021. Les autres surprises de la conférence incluent la sortie de Metroid Dread et de Mario Party Superstars et le trailer de Zelda Breath of the Wild 2.

Electronic Arts et Sony : Les grands absents de l’événement

Sony et Electronic Arts ayant connu une année record ne se sont pas présentés à l’E3 2021. Cela n’est pas surprenant puisque ces deux marques ont pris l’habitude d’organiser leurs propres évènements ces dernières années. D’ailleurs, Electronic Arts prévoit organiser bientôt l’EA Play au cours duquel il présentera ses nouveaux projets, y compris Battlefield 2042. Sony est également annoncé pour prendre part à divers évènements, mais aucune date exacte n’est dévoilée pour l’organisation d’une quelconque conférence.