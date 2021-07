Rembobinage estival #09: Predator

« If it bleeds, we can kill it! » Comment présenter une série portant sur les blockbusters sans parler de Predator? Empoignez votre mitraillette, ou encore votre boue et vos pièges artisanaux, et partez à la chasse… avant d’être chassé.

Pour ce neuvième épisode du podcast Rembobinage en mode estival, Kevin Laforest et Hugo Prévost revisitent ce classique des classiques sorti en 1987, et qui présentait Arnold Schwarzenegger au sommet de sa forme.

