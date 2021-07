Jeux de casinos en direct ou casino en ligne traditionnels — où se trouve l’avenir?

Les casinos en ligne ont connu une avancée remarquable ces dernières années, que cela soit au Canada ou ailleurs. Cela se justifie en grande partie par la flexibilité qu’ils offrent, mais surtout par l’offre de jeux proposée aux joueurs. Les gamblers peuvent s’adonner aux jeux de casino divers parmi lesquels, il y a les jeux classiques et les jeux en direct, qui sautent le verrou des centres de jeux. L’un risque-t-il de prendre le pas sur l’autre? Éléments de réponse.

Les similitudes majeures entre les jeux de casino traditionnels et ceux en direct

Dans un casino en ligne, les joueurs ont la possibilité de choisir leurs préférences entre les machines à sous, les différents jeux de table et les jeux de casino en direct. Au départ, les machines à sous étaient les jeux de casino les plus célèbres. Ils le sont toujours d’ailleurs, en l’occurrence auprès de ceux qui comptent sur leurs bonnes étoiles. Mais les joueurs adeptes des jeux de table et de la stratégie savent que le véritable plaisir se trouve du côté du lobby des jeux en direct, avec des croupiers qui distribuent les cartes comme si l’on se trouvait en plein centre de jeux d’un casino physique.

Ce qu’il faut savoir ici, en premier lieu, est que la plupart des casinos intègrent les deux catégories de jeux sur leurs plateformes. Du moins, les majors de l’industrie, à l’instar de Captain Rizk par exemple. Eh oui, les casinos en ligne ont la réputation de faire le nécessaire pour divertir toutes les catégories de joueurs, qu’ils comptent sur la chance ou leurs stratégies de jeu.

La seconde chose à retenir est que les jeux de casino en direct concernent essentiellement les jeux de table, si l’on omet la réalité virtuelle qui se propulse de plus en plus au-devant de la scène. Ainsi, les joueurs ont droit au poker en direct, au blackjack en direct sous différentes variantes très impressionnantes, au baccarat en direct, à la roulette en live, au craps en direct, au Monopoly en direct, et autres. Comme on le constate, ces jeux de hasard nécessitent tout de même plus que de la chance si l’on veut empocher des gains. Et dans un monde où la majorité des joueurs ne sont là que pour se divertir, sans forcément maitriser les rouages spécifiques des jeux, il va de soi que les jeux de casino traditionnels ont encore de longues années devant eux.

Quelles sont les différences majeures?

Bien que les deux catégories de jeux fassent partie de l’offre des casinos online, leurs sections sont départagées par quelques différences majeures qui tracent les limites entre les joueurs. La première chose à savoir est que les jeux en direct ne sont pas disponibles en mode gratuit. Pour apprendre à jouer au blackjack par exemple, les joueurs essayeront la version démo du mode traditionnel au lieu d’aller vers un titre en direct, au risque de dépenser de l’argent.

La deuxième différence est que les jeux en direct bénéficient de limites d’enjeux plus élevées, avec la possibilité des salons VIP, y compris des croupiers personnels, des changements de croupiers, ou d’autres avantages que le mode classique n’offre pas.

Par ailleurs, les joueurs peuvent compter sur la réalité virtuelle proposée sur les jeux en direct, pour une immersion toujours plus phénoménale. Si entre temps, on disait que ce sont uniquement les jeux de table qui sont concernés par le mode live, ce n’est plus le cas. Désormais, il y a des jeux de machines à sous qui sont transposés en direct grâce à la magie de la réalité virtuelle. Le jeu Gonzo’s Treasure Hunt de l’éditeur Evolution Gaming inspiré de la machine à sous Gonzo’s Quest est un bel exemple des ambitions futuristes de l’éditeur.

À quels jeux jouera-t-on d’ici quelques années?

Indéniablement, le futur se retrouve au niveau des jeux en direct, grâce à l’évolution de la technologie et la magie des développeurs qui ne cessent de se surpasser. L’immersion totale qu’offrent les jeux en direct attire de plus en plus les curieux, bien qu’il faut y mettre un certain budget, pas si énorme que ça tout de même.

Mais la qualité des jeux traditionnels ne cesse de s’améliorer. Avec les nouvelles machines à sous 3D, la technologie MegaWays, les jeux de table qui offrent plus de fonctionnalités, plus de flexibilité dans les enjeux, on se dit que rien ne sera finalement laissé pour compte.