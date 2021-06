Les avantages des services de streaming en ligne

Si vous aimez regarder des films, vous savez ce que vous ressentez lorsque vous pouvez mettre un film en pause et le reprendre à tout moment. Dans le passé, cela n’était pas possible. Si vous n’aviez pas les moyens de vous rendre au grand écran pour regarder un film, vous deviez soit louer un film, soit le regarder lorsqu’il passait sur le câble. L’inconvénient de la télévision par câble était que vous ne pouviez pas regarder le film quand vous le souhaitiez et que vous deviez attendre que la chaîne de télévision le diffuse.

Avec le temps, cependant, Internet a rendu le visionnage de films plus facile. À l’heure actuelle, nous disposons de diverses plateformes de streaming en direct proposant de nombreux films. Il existe des plateformes gratuites et d’autres qui vous demandent de payer pour accéder à leur contenu. Si vous n’avez jamais envisagé de passer aux plateformes de streaming en direct. Voici quelques raisons pour lesquelles elles pourraient vous convenir.

Lecture instantanée

Le plus grand avantage du streaming en direct est que vous bénéficiez d’une lecture instantanée. Auparavant, vous deviez passer par une pile de films, puis mettre en marche le lecteur de DVD avant de pouvoir commencer à regarder un film. Aujourd’hui, il vous suffit de vous rendre sur les plateformes de streaming, de taper le titre de votre film et le tour est joué. Vous n’avez pas besoin de sortir de chez vous ou d’acheter des billets de spectacle pour regarder votre film préféré.

Un accès moins cher

Les services de streaming offrent un bon rapport qualité-prix. Pour un seul forfait, vous pouvez accéder à plusieurs films et émissions de télévision quand vous le souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une bonne connexion à l’Internet, et vous êtes prêt à partir. Comparé à l’argent que vous auriez dépensé pour le câble ou la location d’un seul film, cela en vaut la peine. Vous pouvez même vous inscrire sur plusieurs plateformes, et vous aurez toujours plus de films pour moins d’argent.

Variété

Il y avait très peu de sociétés de production dans le passé, de sorte que même les films produits étaient d’un seul genre ou avaient les mêmes acteurs. Le streaming en direct a facilité la production de films et, par conséquent, de nombreuses personnes rejoignent le secteur. Il est désormais possible d’accéder à des variétés de toutes les régions du monde, ce qui élimine la monotonie de voir tous les jours les mêmes visages.

Elle a réduit le piratage de contenu

Bien que le piratage soit un phénomène qui sera toujours présent, il a considérablement diminué. De nombreuses personnes regardaient des contenus piratés parce que l’original coûtait très cher. Ces derniers temps, cependant, vous pouvez facilement obtenir le contenu original sans dépenser autant d’argent. Des sites comme Casino en ligne Suisse ont fait en sorte que le contenu soit diffusé légalement et que vous n’ayez pas à vous inquiéter de la violation des droits d’auteur. En fin de compte, les artistes impliqués dans la création du film recevront leur dû et le public n’aura pas l’impression d’être spolié.

Il est désormais plus facile d’assister à des événements en direct

Auparavant, il était impossible d’accéder à un événement en direct s’il ne se déroulait pas dans son pays. Il fallait attendre la fin de l’événement pour le regarder, ce qui n’était pas très utile. Les médias sociaux et les plateformes de diffusion en continu comme YouTube ont mis fin à ce souci. Il est désormais possible de se connecter à ces plateformes et de suivre le déroulement d’un événement partout dans le monde. Tout le monde se sent ainsi plus connecté que par le passé.

Le contrôle parental est désormais plus facile

L’augmentation de la production de contenu signifie que davantage de thèmes sont abordés, qui ne sont pas forcément destinés aux enfants. Par le passé, les enfants pouvaient louer et regarder un film à l’insu de leurs parents. Le streaming en direct a supprimé cette possibilité. Avec les sites de streaming en direct, un parent peut fixer la limite d’âge de son enfant et sélectionner les films qu’il peut regarder. Ils peuvent également surveiller le contenu que leurs enfants consomment pour voir s’il est adapté à leur âge. En fin de compte, les parents ont le contrôle de ce à quoi leurs enfants sont exposés.

Le streaming en direct révolutionne la façon dont nous consommons du contenu. Il a considérablement modifié la musique que nous écoutons et les films que nous regardons. Il est désormais essentiel pour toute maison de production de disposer d’une plateforme sur laquelle ses films sont diffusés après avoir été projetés en salle. La pandémie nous a également montré que l’avenir de l’industrie du divertissement réside dans le streaming en ligne.