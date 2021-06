Google Stadia: une révolution du monde des jeux vidéo?

Commençons tout simplement par répondre à la question présente dans le titre de notre article… OUI ! Oui, Google Stadia est une véritable révolution dans le monde du divertissement puisque c’est la première plateforme à transposer le principe des « bibliothèques » de jeux vidéo chers à Steam ou Epic Games dans le « cloud gaming ».

Cela signifie que vous pouvez directement jouer aux jeux disponibles via le navigateur de Google Chrome sur toutes sortes d’appareils, notamment votre Smart TV, votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Pas besoin d’ordinateurs surpuissants pour faire fonctionner certains des jeux les plus récents, la seule chose réellement nécessaire étant d’avoir une bonne connexion internet.

Dans notre article, nous vous avons compilé un rapide historique du projet de Google Stadia, les jeux vidéo les plus populaires actuellement disponibles, des exemples d’autres business fonctionnant depuis plusieurs années sur le même principe de « Cloud » et une conclusion sous forme d’opinion sur l’avenir du projet. Et puisqu’il faut bien commencer par le commencement, n’hésitez pas à voir cette excellente vidéo de test et d’introduction du YouTuber Frandroid si vous voulez une intro plus complète. Notez que cette dernière est de fin 2019, pas mal d’évolutions ont été apportées depuis. Nous y reviendrons.

L’histoire du projet de Google Stadia

Lancé officiellement en novembre 2019, il faut savoir que le projet de Google Stadia (le « Project Yeti » avant son lancement) est développé depuis 2016 par la célèbre entreprise de la Silicon Valley. Avec un objectif simple : pouvoir faire tourner toute une série de jeux vidéo via le navigateur de la maison mère (Alphabet) : Google Chrome.

Emmené notamment par Phil Harrison, un ancien responsable chez Infogrames, Atari et Microsoft (excusez du peu !), Google Stadia a d’abord tenté de développer ses propres jeux via Stadia Games and Entertainment, avant de se rétracter en février 2021, pour privilégier les studios indépendants et minimiser les coûts de développements qui sont importants.

Jeux actuellement disponibles via Google Stadia

Plus de 200 jeux sont disponibles via Google Stadia actuellement, il va donc sans dire que chacun devrait y trouver son compte même si les joueurs les plus exigeants seront peut-être déçus de ne pas retrouver certains de leurs titres préférés et des prix de vente jugés parfois trop chers pour du « dématérialisé ».

Quel que soit votre avis, sachez en tout cas que certains des titres les plus populaires de la plateforme sont actuellement DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part II; Destiny 2: Au-delà de la Lumière; Mafia: Definitive Edition ; ou encore Borderlands 3. Sans oublier Assassin’s Creed Odyssey ou Gylt, un petit « survival-horror » exclusif dont les membres de notre rédaction raffolent.

Autres industries du divertissement proposant des bibliothèques de leur art

D’autres formes de divertissement sont proposées depuis plusieurs années sous une forme de « cloud », où vous n’avez pas besoin du moindre téléchargement pour profiter de l’art de votre choix. C’est notamment le cas de Netflix, le pionnier des films, séries et documentaires en streaming à la demande et via abonnement. Qui parmi vous n’est pas encore abonné ? Il y a aussi le service Hulu, qui est notamment connu pour sa série The Handmaid’s Tale. Un autre exemple se trouve dans le secteur de l’iGaming. Un casino en ligne comme Betway a une bibliothèque de plus de 450 jeux qui vont des variantes du blackjack aux machines à sous thématiques en passant par des jeux en live avec un vrai croupier. Nul besoin du moindre téléchargement : tout se trouve directement sur le site web et contrairement à Google Stadia, l’utilisateur peut jouer via n’importe quel navigateur.

Quid du futur de Google Stadia?

Vous le savez peut-être, mais certaines critiques ont été émises malgré le principe de base absolument génial de Google Stadia (trop de latence en cas de connexion faible, trop peu de jeux, prix un peu trop élevés, etc.). Les responsables du projet semblent avoir appris de leurs erreurs puisque la bibliothèque de jeux a beaucoup évolué depuis 2019, les prix ont tendance à baisser (vous pouvez notamment recevoir une manette Google gratuite lorsque vous vous abonnez) et les demandes des joueurs semblent être prises en compte.

Alors même si des concurrents sérieux commencent à apparaitre (citons par exemple xCloud de Microsoft ou NVIDIA GeForce Now), nous pensons sincèrement que l’avenir des jeux vidéo sera en « cloud gaming » avec tous les avantages que cela comporte. Et vu la puissance financière de Google, nous ne les voyons pas rater ce « train ». Et vous, quel est votre avis ?