5 stratégies d’investissement pour atteindre l’indépendance financière plus rapidement

Prendre sa retraite avant l’âge de 40 ans est le rêve de tous les Canadiens, mais ce n’est pas toujours réalisable. Cependant, de plus en plus de milléniaux rejoignent le mouvement FIRE, qui les aide à atteindre la liberté financière à un jeune âge.

FIRE est l’acronyme de «Financial Independence Retire Early» (indépendance financière, retraite hâtive). Les adeptes de ce mouvement n’ont que deux règles simples : économiser autant que possible et mener un style de vie frugal. Il ne s’agit pas d’une stratégie d’enrichissement rapide, mais ils espèrent atteindre la liberté financière plus rapidement et prendre une retraite hâtive en suivant ces deux principes.

Il peut être difficile pour vous de prendre votre retraite immédiatement, mais vous pouvez atteindre l’indépendance financière grâce à des stratégies d’investissement intelligentes. Examinons quelques stratégies d’investissement qui vous permettront d’atteindre plus rapidement l’indépendance financière tout en vous préparant à la retraite.

Investissement dans des actions à dividendes

Investir dans des actions à dividendes est un investissement de croissance, qui vous permet de générer des dividendes fiscalement avantageux qui vous sont versés régulièrement – généralement tous les trimestres ou tous les ans – et qui peuvent être réinvestis dans votre portefeuille. Il est préférable de rechercher une action qui augmente ses dividendes chaque année. L’objectif est de constituer un portefeuille d’investissement diversifié qui génère un flux de revenus avantageux sur le plan fiscal avec une augmentation annuelle.

Investissement dans des FNB indiciels

Les FNB indiciels sont des fonds négociés en bourse qui tentent de reproduire et de suivre de près un indice de référence, tel que le S&P 500. Vous pouvez acheter un FNB indiciel à tout moment de la journée sur les principales bourses et, en une seule transaction, les investisseurs obtiennent une participation dans plusieurs titres. Les FNB indiciels sont devenus populaires, car les investisseurs ont accès à des stratégies diversifiées à faible coût.

Investissement dans les REIT

Les Fiducies de placement immobilier (ou REIT pour utiliser l’acronyme anglophone) sont des alternatives à l’investissement immobilier direct. Si vous souhaitez investir dans l’immobilier, mais que vous ne voulez pas entretenir une propriété, vous pouvez investir dans un REIT via votre courtier en ligne, de la même manière que vous investirez dans une action.

Les Fiducies de placement immobilier possèdent et exploitent des biens immobiliers et distribuent à leurs détenteurs de parts un revenu mensuel sous forme de dividendes. Les REIT achètent et gèrent plusieurs biens immobiliers, tels que des centres commerciaux, des immeubles d’habitation, etc.

Vous pouvez vendre plusieurs parts d’une REIT, alors que vous ne pouvez pas vendre une maison en morceaux. Les REIT offrent une diversification aux investisseurs en investissant dans plusieurs propriétés, de sorte que votre investissement ne sera pas affecté si une propriété souffre financièrement.

Investissement par l’intermédiaire d’un robot-conseiller

Les robots-conseillers sont une façon innovante d’investir, car ils investissent votre argent automatiquement dans des portefeuilles diversifiés de Fonds négociés en Bourse (FNB). Ils sont disponibles uniquement en ligne et facturent des frais minimes. Vous pouvez définir vos objectifs en ligne, et le robot-conseiller vous proposera une stratégie d’investissement conforme à vos objectifs. À tout moment, si votre situation de vie change, vous pouvez ajuster vos objectifs et la façon dont vous investissez. C’est simple, facile et accessible à tous.

Investissement dans l’immobilier

Si vous cherchez un moyen plus tangible d’augmenter votre valeur nette, envisagez un investissement direct dans l’immobilier. L’investissement immobilier vous permet de diversifier votre portefeuille tout en investissant dans des propriétés qui vous permettent d’augmenter vos revenus grâce aux loyers.

Conclusion

En investissant tôt, vous pouvez atteindre la liberté financière plus rapidement. Répartissez vos investissements dans plusieurs catégories d’actifs pour diversifier votre portefeuille et utilisez un courtier en ligne ou un robot-conseiller pour investir en ligne à moindres frais.