CasinoCanada.com devient disponible pour les joueurs francophones

CasinoCanada.com s’est déjà avéré être un site très apprécié des joueurs canadiens. En aidant les Canadiens anglophones à choisir le site parfait, nous avons pensé qu’il était temps de s’étendre aux francophones du pays. Afin de parvenir à ce but, CasinoCanada.com a décidé de faire une mise à jour de sa plateforme en traduisant le site en français.

Ce nouveau site doit être lancé en mai 2021, offrant ainsi bientôt aux francophones une mine d’informations sur les casinos en ligne. Le contenu est identique à celui présenté sur le site original de CasinoCanada. Toutes les critiques et recommandations sont fournies par des experts du monde iGaming afin que seul le meilleur soit offert aux lecteurs.

Il est également important de noter que cette mise à jour n’est pas unique. Sur CasinoCanada.com/fr/, le site est mis à jour régulièrement avec toutes les dernières nouvelles, les meilleurs casinos et les meilleurs jeux. Cela signifie que les joueurs francophones auront accès à des informations pertinentes au fur et à mesure de leurs besoins.

À l’heure actuelle, dix critiques de casinos français sont disponibles sur le site, mais d’autres seront bientôt ajoutées. Grâce à ce site, nous pourrons fournir plus d’informations aux joueurs francophones sans qu’ils aient besoin de traduire eux-mêmes les pages. Le contenu sera également adapté aux spécificités de la langue. Nous présenterons également les meilleurs casinos en ligne français afin de permettre aux utilisateurs de jouer sur des sites de qualité.

Fournir des informations à un public plus large

Ce qui est génial avec ce nouveau projet, c’est qu’il offre une information de qualité à un public de plus en plus large. Mais il ne suffit pas de toucher de nouveaux joueurs, il faut proposer du contenu utile et accessible. Et c’est exactement ce que l’on peut trouver sur CasinoCanada.

Ce site propose de nombreux avis sur les casinos, les bonus, les jeux et les méthodes de paiement afin que vous ayez les meilleures informations pour commencer ou poursuivre votre aventure dans le monde du jeu en ligne. De plus, notre équipe s’assure que les informations présentées sont dans un format accessible afin que vous puissiez surfer sur le site rapidement et facilement. En fait, tout le site Web a été repensé dans cet esprit :

Compatibilité mobile ;

Offres de bonus et promotions ;

Service client de qualité;

Choix de casinos varié.

Avec cette refonte, le site comprend désormais des infographies utiles, plus de liens et des images divertissantes. En plus de cela, il utilise également les dernières technologies pour garantir des temps de chargement rapides et qu’il soit accessible à la fois sur un ordinateur de bureau ou sur un appareil mobile.

En parlant d’appareils mobiles, le site est entièrement compatible avec les smartphones et les tablettes afin que vous puissiez accéder à tout ce nouveau contenu en français lors de vos déplacements. Enfin, toutes nos informations sont fiables. En fait, ce sont des informations fiables sur lesquelles vous pouvez vous baser en toute confiance lorsque vous lisez une critique et que vous devez décider où jouer. Et tout cela, c’est grâce à l’équipe d’experts de CasinoCanada.

Contact facile

L’une de nos innovations préférées chez CasinoCanada est le fait que nous sommes ravis d’entrer en contact avec vous. Nous aimons aussi quand les joueurs nous contactent. Pour rendre cela extrêmement facile, nous avons plusieurs comptes sur les réseaux sociaux où nous fournissons des informations.

Pour le moment, nous avons des comptes Twitter, YouTube et Pinterest. À travers ces comptes, nous ajoutons également les dernières nouvelles, des parties de nos analyses, etc., afin que vous n’ayez pas besoin de consulter le site Web principal tout le temps. C’est aussi l’endroit idéal pour nous faire part de vos réflexions ou si vous avez une question.

ScanTeam.pro améliore CasinoCanada

Derrière cette mise à jour et cette expansion de CasinoCanada se cache ScanTeam.pro. Cet affilié iGaming vise à garantir que les sites internet de jeux d’argent atteignent le bon public et soient compétitifs dans le monde en constante évolution des casinos en ligne. Ils ont pu aider CasinoCanada à fournir des informations de qualité aux joueurs canadiens. En plus de cela, ScanTeam.pro a joué un rôle déterminant dans la mise à jour des paramètres régionaux actuels pour publier également des contenus en d’autres langues dans d’autres parties du monde.

Pour terminer, il est important de comprendre que toutes les informations fournies sur cette nouvelle version française de CasinoCanada proviennent d’experts. Vous pouvez faire confiance aux critiques, car les casinos ont fait l’objet de recherches approfondies. Comme le site couvre tout, des casinos aux meilleures méthodes de paiement, vous serez entre de bonnes mains.

Cela signifie que lorsqu’il est nécessaire pour vous de trouver le site parfait, CasinoCanada est là pour vous aider. De cette façon, les joueurs éviteront de se faire arnaquer et profiteront par conséquent d’une expérience de jeu agréable. De plus, les joueurs peuvent également ajouter leurs commentaires! Alors n’hésitez pas à jeter un œil au nouveau site de CasinoCanada en français en ce qui concerne les avis relatifs à l’iGaming!