Laisser les choix au hasard: comment appliquer le jeu au quotidien

Avez-vous déjà été incapable de choisir, par exemple, les parfume de macarons à prendre dans une confiserie? Ou encore, pas en mesure de décider quelle robe porter pour une soirée avec des amis? Chaque jour, nous sommes confrontés à différents choix et devons prendre des décisions plus ou moins importantes. Les choix conduisent à une conséquence en notre faveur, contre nous ou à une situation inchangée. Pour cette raison, la peur de choisir et, par conséquent, la peur de se tromper conduisent à la peur de décider. Cette dernière est également liée à une autre peur, liée à la sphère émotionnelle qui nous conditionne parfois.

Les résultats des certaines recherches montrent que prendre trop de décisions épuise votre capacité à faire plus, c’est pourquoi de nombreuses personnes essaient de supprimer les décisions moins importantes de leur journée en planifiant le tout. Et si on laisse décider les autres pour nous, est-ce que cela fonctionne et nous libère d’un engagement et du stress ?

La roue des décisions

La vie nous jette d’innombrables décisions triviales ainsi que des choix illimités qui s’offrent à nous. Si vous ne savez pas quoi manger pour le déjeuner, comment vous habiller demain, quel film regarder ce soir ou où voyager cet été, laissez tout à la chance et au hasard. Ce sera un peu comme jouer aux jeux de roulette en ligne ou, mieux, aux roues de la Fortune : un petit mélange qui s’offre bien aux gens indécis.

Désormais, Internet est un endroit où tout est possible et à portée de main. Vous pouvez donc créer une roue des décisions en ligne personnalisée en la dessinant comme vous le souhaitez, en ajoutant plein d’options dans les emplacements, ou en utilisant le modèle de base déjà préfabriquée. Bien évidemment, vous obtiendrez les résultats par sélection aléatoire et si vous ne les aimez pas, vous pouvez toujours réessayer.

Fatalisme ou divertissement?

La toile offre plein de variantes possibles pour vous permettre de prendre vos décisions sans trop y réfléchir et même en vous divertissant. Il est possible de télécharger des applications dédiées et de les personnaliser selon vos besoins et vos thèmes. Ensuite, il ne vous reste qu’à appuyer simplement sur le bouton rotatif et ce sélecteur aléatoire fera tout le travail pour vous.

Le téléchargement de ce simulateur de roue virtuelle est normalement gratuit et deviendra votre meilleur ami, que vous allez consulter en cas de doute. Si vous faites partie de ces personnes indécises, vous pouvez transformer ce petit défaut et cette petite préoccupation en quelque chose d’amusant et divertissant.

Tout est dans la main du hasard

Un exemple sérieux est la plateforme Wheel Decide, née en 2012. Leur mission – comme écrit – est de contrôler le chaos, de faire tourner le monde et de le mélanger un peu. Les développeurs de la roue – qui se base sur le jeu aléatoire – aident des milliers d’utilisateurs par jour à prendre des décisions aussi petites que l’endroit où aller pour le déjeuner ou des enjeux aussi importants que de déterminer votre prochain grand changement de carrière. La plateforme s’est également avérée être un outil attrayant pour les entreprises, l’éducation et le divertissement.

En fait, le Web propose de nombreuses d’applications permettant de créer des roues de la Fortune très polyvalentes et donc également utiles comme ressources pédagogiques avec une approche ludique. Outil simple et intuitif, vous pouvez utiliser une des nombreuses applications, par exemple, pour diviser la classe en groupes par tirage au sort ou pour encourager la discussion de la classe sur certains sujets établis à proposer au hasard, ou encore pour attribuer des tâches aux élèves.

Il est plus important de continuer à avancer avec une décision décente, que de s’inquiéter de prendre la meilleure décision à chaque fois. Alors, la prochaine fois que vous devez prendre une décision, ne laissez pas votre tête tourner – laissez tourner la roue des décisions!

L’inspiration vient-elle du casino?

Mais d’où vient cette idée originale de laisser vos choix au hasard? Bien évidemment il y a plein de facteurs qui, mélangés, ont donné vie à cette nouvelle méthode qui vous accompagne de partout. Mais premièrement, pensez aux jeux de casino en ligne, qu’on trouve dans plusieurs plateformes comme Vulkan Vegas. Les jeux ici sont tous liés au hasard, donc à la pure chance ; tout est aléatoire et rien n’est prévisible.

La roue des décisions peut être vue comme un petit loisir et passe-temps agréable, mais aussi comme un outil plus sérieux qui vous aide à déterminer et à contrôler certains aspects de votre vie de manière plus efficace et moins stressante. Vous pouvez l’utiliser dans presque toutes les situations: la roue peut devenir votre générateur de noms aléatoires personnels, de destinations pour un prochain voyage, du prochain restaurant à tester dans la ville ou encore quelle cravate porter pour une soirée importante. Et même devenir un outil plus sérieux qui vous conseille quelle carrière entreprendre selon vos passe-temps préférés ou votre caractère.