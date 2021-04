Kits de repas au Canada, en 2021 – Quelles sont vos options?

La pandémie a accéléré la progression de nombreux secteurs, qu’il s’agisse d’événements en direct diffusés en continu ou de solutions de gestion de projet basées sur le cloud. Les entreprises de livraison de repas en kit ont particulièrement bénéficié du confinement, avec de nombreux clients cherchant à éviter tout contact social dans la mesure du possible.

Avec près de 10 millions de mètres carrés, le Canada est un pays étrangement grand qui ne semble pas très propice à la livraison de denrées périssables. Et si le transport reste un défi pour l’industrie, de plus en plus de villes sont incluses dans les zones de livraison disponibles.

Si vous ne le saviez pas encore, les livraisons de kits repas sont similaires aux livraisons de supermarchés en ligne. Cependant, au lieu d’être un endroit où l’on peut s’approvisionner en 5 kg de beurre d’arachides et de Doritos, les seuls produits en vente sont la liste des ingrédients pour des repas spécifiques. Cela signifie qu’il faut parcourir un menu, sélectionner une poignée de plats délicieux, et les ingrédients spécifiques pour chaque plat sont livrés.

Cette spécificité est en fait son principal argument de vente. Vous obtenez la quantité exacte de persil frais, de gingembre, d’ail, de pommes de terre, etc. pour les repas de la semaine. Cela signifie qu’il n’y a pas à mesurer, pas à diviser et, surtout, pas de gaspillage.

De nombreuses sociétés de repas en kit sont internationales et disposent d’une logistique et d’une infrastructure importantes, tandis que d’autres sont des sociétés locales qui livrent des produits locaux. Avec l’aide des données de MealKitsCanada, voici votre guide 2021 des entreprises de kits repas au Canada : quelles entreprises sont disponibles, lesquelles sont les moins chères, et lesquelles sont les plus saines.

Avant de commencer, il est important de noter que Blue Apron n’est pas disponible au Canada. L’entreprise n’a pas précisé si elle le ferait un jour. Tout ce que nous savons, c’est que Blue Apron est passé du statut de géant du secteur à celui de société en difficulté en l’espace d’un an ou deux, alors que ses concurrents ont rattrapé leur retard et innové. La pandémie a donné un second souffle à Blue Apron, mais il n’est pas encore clair si l’entreprise utilisera cet élan pour se développer au Canada.

Les 5 premières entreprises de kits repas au Canada en 2021

HelloFresh

HelloFresh est une grande société multinationale basée à Berlin. Bien qu’elle soit allemande, elle est aujourd’hui le plus grand fournisseur de kits repas aux États-Unis, mais elle est également présente dans la plupart des pays européens, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.

L’USP de HelloFresh réside principalement dans la clarté et la variété de ses recettes, avec des instructions parmi les meilleures de tous les fournisseurs de kits repas. Il est également connu pour avoir des idées de plats toujours savoureux et un approvisionnement solide en produits. En outre, son USP spécifique au Canada est qu’il a une portée de livraison de 95% au Canada, ce qui est pas mal remarquable étant donné que nous parlons de biens périssables.

Variété de plats

HelloFresh propose 25 plats, ce qui est plus que tout autre grand fournisseur sur le marché. Cette variété de plats, ainsi que la clarté des instructions, explique en grande partie la fidélité de la clientèle.

Fixation des prix

Le prix de HelloFresh se situe entre 9,69 $ et 11,49 $ par portion. Il s’agit d’un prix moyen pour HelloFresh. Si certains concurrents sont moins chers, c’est généralement parce que les plats sont plus petits, qu’il y a moins de viande ou que la qualité des aliments est moins bonne. Globalement, HelloFresh est considéré comme un bon rapport qualité-prix.

Provinces d’exploitation

HelloFresh est disponible dans les 10 provinces canadiennes.

Assiette des Chefs

Chefs Plate est un fournisseur canadien de kits de repas qui a été créé en 2014. En 2018, HelloFresh Canada a acquis Chefs Plate ,ce qui signifie que les deux entreprises ont quelque peu mis en commun leurs ressources et leur expertise. Cela ne signifie pas que le service proposé est synonyme d’HelloFresh – elles fonctionnent comme deux entreprises distinctes avec des prix, des plats et même des zones de livraison différentes.

Chefs Plate a mis l’accent sur le respect de l’environnement, ce qui signifie que tous les emballages sont 100% recyclables.

Variété de plats

Chefs Plate propose moins de plats que HelloFresh (19 au lieu de 25). Les plats sont variés, tous accompagnés des informations nutritionnelles et des cuissons appropriées. Il existe également des filtres sans produits laitiers, sans gluten et des filtres de profil de goût.

Fixation des prix

Les prix peuvent être aussi bas que 7,74 $ ou aussi élevés que 8,99 $, ce qui en fait l’un des moins chers du marché. De plus, Chefs Plate est très actif en matière de promotions.

Provinces d’exploitation

Chefs Plate est le troisième meilleur fournisseur en termes de zones de livraison, couvrant 8 provinces : AB, BC, MB, NB, NS, ON, PE et SK.

Fresh Prep

Fresh Prep est une entreprise en démarrage de Vancouver qui a vu le jour avec trois amis. Aujourd’hui, elle est devenue un fournisseur de trousses-repas concurrentiel qui exerce ses activités dans la région de la Colombie-Britannique. En tant que jeune entreprise en démarrage, Fresh Prep avait de solides principes et un grand désir d’être un fournisseur de trousses de repas honnête et durable. Compte tenu du manque d’infrastructures et de ressources par rapport à leurs concurrents, il était inévitable que cette ambition ne puisse survivre à un modèle de tarification à bas prix.

Variété de plats

Les produits sont censés provenir de Vancouver, ce qui se reflète dans la variété des plats. Il y a généralement 10 options par semaine, mais ces options ont tendance à tourner et à changer avec d’autres. Bien que cela limite le choix dans une semaine donnée, il y a toujours une variété lorsqu’elle est utilisée de façon continue.

Fixation des prix

10 $ par portion est le prix minimum que vous pouvez payer chez Fresh Prep, avec un prix maximum de 12,25 $. Bien qu’il y ait de nombreuses promotions, ce prix se situe dans la tranche supérieure des kits de repas.

Provinces d’exploitation

Bien que le fait de n’opérer qu’en Colombie-Britannique soit une limitation, Fresh Prep offre l’avantage d’avoir son propre système de livraison indépendant. Il est donc plus transparent de traiter avec eux.

ZestyKits

ZestyKits est encore une autre startup canadienne, mais cette fois avec des origines françaises concernant les propriétaires. ZestyKits met l’accent sur les produits frais, biologiques et durables. C’est une excellente option si vous cherchez à soutenir une entreprise locale qui a une bonne attitude et une relation solide avec les agriculteurs locaux.

Variété de plats

ZestyKits s’affranchit des faux clichés marketing et va droit au but avec des photos réalistes de ce à quoi ressemblera réellement votre repas. Le menu hebdomadaire comprend trois repas pour carnivores, trois repas pour végétariens et trois repas pour végétaliens. En fait, il y a très peu de choix, mais les plats hebdomadaires changent.

Fixation des prix

Les prix varient entre 10,33 et 14,67 dollars, ce qui est élevé, mais reflète le soin, la qualité et la localité des ingrédients.

Provinces d’exploitation

Les ZestyKits ne livrent que dans une poignée de villes de la Saskatchewan : Regina, White City, Emerald Palk, Pilot Butte, et bientôt Saskatoon.

Fresh City Farms

Fresh City Farms est un vétéran du secteur, puisqu’elle a été créée en 2011. Comme il s’agit d’une entreprise canadienne, elle propose des produits locaux, mais à plus grande échelle. Fresh City Farm travaille avec plus de 75 agriculteurs et gère même sa propre ferme urbaine biologique. Fresh City Farms est un peu plus polyvalente que les autres entreprises, avec des magasins et des stations de ramassage qui proposent des produits d’épicerie individuels.

Variété de plats

Cette polyvalence lui a permis d’offrir le plus grand menu de tous les fournisseurs canadiens de trousses-repas, avec jusqu’à 70 recettes. Bien entendu, ces recettes peuvent être modifiées avec les produits d’épicerie de l’entreprise, bien que cela ne soit pas dans l’esprit des services de kits repas en tant que tels.

Fixation des prix

Fresh City propose des prix modérés de 9,75 $ à 12,25 $, ce qui est similaire au modèle de prix de HelloFresh.

Provinces d’exploitation

Fresh City Farms n’assure la livraison que dans les villes de l’Ontario, ce qui est décevant compte tenu de la taille de l’entreprise.

Globalement, le choix du fournisseur de kits de repas se résume à des priorités. Si vous recherchez l’option la moins chère, Chefs Plate est inégalé pour offrir une grande valeur à un prix abordable. HelloFresh est votre meilleur choix pour un produit polyvalent, cohérent et très varié, tandis que ZestyKits et Fresh Prep sont les deux meilleures options pour soutenir les entreprises locales qui proposent des produits frais et biologiques.