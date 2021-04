Les casinos en ligne basés au Royaume-Uni deviennent plus populaires au Canada

Il est absolument indéniable que les casinos en ligne sont de plus en plus populaires dans le monde. Même un examen superficiel des chiffres le révèle. Le chiffre d’affaires annuel devrait être passé de 5 à 22 milliards de dollars en l’espace d’une décennie. De plus, depuis la dernière décennie, la consommation de services augmente à un rythme de 28 % par an. Au milieu de ce phénomène mondial, la popularité croissante des casinos en ligne au Canada, notamment ceux basés au Royaume-Uni, est significative.

De nombreux joueurs recherchent des avantages supplémentaires lorsqu’ils jouent dans un casino. Certains des meilleurs casinos en ligne proposent d’excellents plans de bonus. De nombreux casinos en ligne canadiens professionnels ont des bonus sans dépôt casino Canada que vous pouvez vérifier dans cette revue. Cela est dû au fait que les plus grandes sociétés de casino en ligne utilisent divers bonus et promotions pour attirer de nouveaux joueurs. Cet article explique comment les opérateurs de casino en ligne basés au Royaume-Uni sont si populaires au Canada. Par ailleurs vous pouvez consulter les meilleurs casinos en ligne accessibles depuis le Canada ici: https://www.critiquejeu.com/casino-en-ligne-canada/.

Il y a quelques raisons pour lesquelles les opérateurs de casino en ligne basés au Royaume-Uni ont gagné en popularité au Canada :

Croissance industrielle

La légalisation des jeux d’argent a généré plus de 16,1 milliards de dollars dans tous les États, selon un rapport de l’Association canadienne des jeux d’argent. Le poker, les machines à sous, les jeux de table et les jeux de cartes représentent désormais au moins 31 milliards de dollars canadiens de recettes annuelles. Retirer ou déposer de l’argent, par exemple, devient de plus en plus facile et rapide. En outre, le jeu est désormais une source de revenus pour de nombreux Canadiens. Les casinos en ligne basés au Royaume-Uni améliorent l’expérience de jeu des joueurs nationaux et internationaux.

Compatibilité mutuelle

Une autre raison importante de cette popularité croissante est la compatibilité entre le Royaume-Uni et le Canada. Le Royaume-Uni et le Canada utilisent principalement l’anglais comme moyen de communication. Il n’y a donc pas de barrière linguistique. De plus, la plupart des casinos en ligne basés au Royaume-Uni acceptent le dollar canadien comme devise pour les transactions. La plupart des portefeuilles numériques, comme Neteller et Skrill, utilisés pour les transactions dans les casinos en ligne basés au Royaume-Uni sont également opérationnels au Canada. Les transactions sont toujours fluides.

Cadre juridique

Au Canada, les jeux d’argent en ligne sont à la fois légaux et sûrs. La légalité est garantie par les lois fédérales du pays. Elle peut toutefois varier en fonction des ordonnances municipales, des lois territoriales et des ordonnances locales. La Commission des jeux de Kahnawake assure la sécurité des joueurs au Canada en enregistrant et en octroyant des licences aux sites (KGC). Les joueurs ont ainsi l’assurance que leurs informations de paiement sont en sécurité. Les sites non agréés doivent être évités par les joueurs canadiens. Il existe actuellement plus de 100 casinos qui acceptent les joueurs canadiens. En fait, le Casino Classic est un acteur important dans ce domaine. C’est l’un des acteurs du marché les plus difficiles à évaluer sur le LeafletCasino. Un bon casino en ligne est, sans aucun doute, difficile à trouver, mais grâce aux critiques que vous pouvez trouver sur notre site, c’est désormais possible.

Pandémie de la COVID-19

En raison de la pandémie, les Canadiens sont pour la plupart confinés chez eux. Cela a conduit à l’ennui. Tout le monde passe de plus en plus de temps sur Internet. Regarder des émissions de télévision sur Netflix et retrouver ses amis sur Facebook est devenu assez fréquent. Les gens ont besoin de plus. Alors, ils finissent par se tourner vers les jeux d’argent en ligne. C’est aussi excitant qu’engageant. La popularité mondiale des casinos en ligne a augmenté de plus de 70 % au cours des deux dernières années et elle continue de croître chaque jour. Au moins 76 % des adultes canadiens jouent maintenant en ligne.

Progrès technologique

1,72 million de personnes travaillent dans le secteur de la technologie, et le pays compte plus de 73 000 entreprises technologiques. En outre, les applications mobiles britanniques sont de plus en plus rentables et le public est de plus en plus sensible aux technologies de pointe. Le logiciel des casinos britanniques, comme tout ce qui est exploité numériquement, a évolué au fil du temps. À leurs débuts, un seul logiciel était utilisé pour répondre à toutes les exigences du site. Les tendances actuelles en matière de technologie de casino montrent qu’un seul casino en ligne est alimenté par un certain nombre de fournisseurs de logiciels différents. Ainsi, chaque fonction est contrôlée par un logiciel distinct. Ainsi, ils ont pu accélérer grâce aux jeux interactifs, aux plateformes mobiles et aux éléments de casino en direct.

L’acceptation par la population

Les jeux d’argent en ligne sont également de plus en plus acceptés dans diverses cultures à travers le monde. Les gens sont plus disposés à dépenser pour des activités de loisirs comme les jeux d’argent en ligne, car les revenus disponibles augmentent dans certaines parties du monde. Les loteries peuvent être utilisées pour illustrer la popularité des jeux d’argent en ligne au Canada, puisque 25 % de la population joue à un jeu de loterie sur une base hebdomadaire. Le fait que les paris sportifs soient illégaux ne les a pas empêchés de parier plus de 15 milliards de dollars sur des événements sportifs, ce qui a incité le gouvernement fédéral à envisager une légalisation et une réglementation. Chaque foyer aura bientôt un membre qui aime jouer aux jeux de casino en ligne.

Conclusion

Cette industrie en pleine expansion a envahi le Canada. Sa popularité est indéniable, et les revenus générés ne font qu’ajouter à cette constatation. Les avantages des casinos en ligne basés au Royaume-Uni sont nombreux, et les joueurs canadiens ont sauté sur l’occasion d’en profiter. Ils sont en mesure d’offrir aux joueurs un large éventail de catégories et de variantes de jeux parmi lesquelles choisir. Cela implique qu’ils s’adressent à un large éventail de clients. Les statistiques montrent que même pendant cette pandémie, les joueurs fréquents misent davantage. Les joueurs canadiens peuvent désormais jouer à leurs jeux de casino préférés de manière rapide, sûre et sécurisée grâce à cette industrie innovante.