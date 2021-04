4 avantages d’avoir une cuisine en noir

Ces derniers temps, la couleur noire gagne du terrain dans les cuisines. Les propriétaires explorent les armoires noires brillantes, les comptoirs en marbre noir avec des veines blanches frappantes, les sols noirs et même les appareils noirs. Cela arrive parce que les couleurs sombres sont synonymes d’élégance et de luxe. Le noir est une couleur qui a le mérite de caractériser l’environnement avec un attrait de sophistication. Alors, pourquoi opter pour une cuisine noire?

Les points à considérer concernant les cuisines noires

Dans le cas spécifique de la cuisine, la première chose à penser en choisissant le noir est le concept d’équilibre. À cet égard, la taille de la cuisine jouera un rôle décisif. Comme le noir est une couleur dominante, dans un petit espace, la cuisine sera exiguë et perçue comme étouffante. Si, en revanche, l’environnement est vaste, le choix de la couleur noire aura un grand impact esthétique et impressionnera positivement les gens qui viendront vous rendre visite.

Veillez au bon équilibre entre l’éclairage artificiel et la lumière naturelle à l’intérieur de la cuisine pour qu’elle puisse prendre vie.

Vous pouvez combiner une cuisinière sombre avec des comptoirs noirs, des étagères et des finitions élégantes pour peindre un tableau monochrome qui réussit encore à voler la vedette. Dans le contexte d’un espace de vie ouvert, la cuisine noire est énergique et unique.

Les couleurs à assortir avec une cuisine en noir

Afin de ne pas rendre la cuisine noire aussi percutante, l’idéal est d’opter pour une solution bicolore. Il est, cependant, essentiel que la couleur complémentaire soit claire : dans ce cas, nous recommandons une combinaison avec le blanc ou le gris, qui ne sont jamais envahissants. Par contre, si vous aimez être beaucoup plus audacieux, vous pouvez risquer d’autres nuances.

Si vous voulez un espace de cuisine détendu, vous pouvez essayer le vert sauge et le vert mousse, qui se marient avec pratiquement tous les styles de décoration. Ces palettes de couleurs permettent de changer instantanément l’ambiance. La couleur de terre s’harmonise également avec une cuisine noire. Pour égayer le tout, ajoutez une touche de couleur crème et des accents de bois vieilli partout.

Vous pouvez aussi opter pour une couleur à la mode et intemporelle : le bleu marine. Peignez une pièce centrale de votre cuisine sombre en bleu marine comme les armoires du bas, l’îlot ou les comptoirs, visitez ce site pour avoir plus de détails. Les tabourets en bois naturel et les appareils en ardoise noire apporteront une touche de modernité à l’aspect marin du bleu marine.

Si la surface de cuisson est petite, vous pouvez toujours choisir un modèle combiné dans lequel l’armoire est complétée par des éléments blancs, en bois et en acier. Avec une approche consciente, la cuisine noire se distinguera favorablement des options de conception standard, reflétant la nature confiante et audacieuse des propriétaires de la maison.

Les principales raisons de choisir une cuisine noire

Les cuisines noires ne développent leur charme particulier que par des mises en valeur délibérées. Avec des poignées, des robinets ou des éléments de façade individuels en acier ou en aluminium, la cuisine obtient en un clin d’œil un look industriel élégant, qui impressionne notamment par le mélange des matériaux. Avec un plan de travail en béton ou des murs en pierre brute, l’aspect industriel est parfaitement mis en œuvre. En revanche, si les accents sont changés en tons de cuivre, de laiton ou même d’or, cela donne à la pièce une extravagance extraordinaire. Vous pouvez encore améliorer en mettant en valeur les éléments métalliques.

Bien sûr, selon vos goûts personnels, vous pouvez aussi réaliser des surfaces individuelles, comme le mur du fond du plan de travail, qui attirent l’attention dans votre cuisine à l’aide de couleurs vives. Soit avec des carreaux colorés, soit avec des parois arrière en verre, qui, si vous avez vu suffisamment de la couleur, sont beaucoup plus faciles à échanger que les carreaux.

Apporter une touche de modernité

Le plus grand avantage des cuisines noires est certainement l’aspect spécial qui fait une réelle différence en termes de design moderne. Les propriétaires de cuisines sombres montrent qu’ils se démarquent du courant dominant et attachent une grande importance à un design de première classe. Ce type de cuisine est souvent considéré comme plus spectaculaire et plus subtil que les cuisines claires.

Une pièce maîtresse

Le noir étant une couleur étonnante, il attire l’attention par rapport aux autres couleurs. Décorez votre cuisine avec cette couleur hypnotisera votre invité et laissera une bonne impression. Le ton sombre met en valeur le style général de votre cuisine.

Si vous voulez donner de l’importance au sol de votre cuisine, vous pouvez, par exemple le faire avec des carreaux de ciments anciens en noir.

Si vous avez une maison au bord de la mer, lumineuse par nature avec un style légèrement rustique, une cuisine sombre lui donne une touche raffinée.

Si vous aimez les cuisines aux formes romantiques et néo-classiques, les portes sombres avec des inserts métalliques produisent un effet chic et charmant.

Si vous préférez le style nordique, le noir associé au blanc et au bois clair est un must. Si la cuisine comporte peu d’éléments muraux, vous pouvez ajouter un réfrigérateur noir brillant qui reflète la lumière et apporter un délicat nuancier de couleur pimpante.

Facilité de nettoyage

Un autre avantage, plutôt pratique des cuisines noires, est qu’elles ne montrent pas autant de saleté et de crasse que les cuisines claires. En effet, si une éclaboussure de café séché sur une surface blanche attire immédiatement le regard, elle ne se remarque guère sur une surface sombre. Une cuisine noire nécessite peu d’entretien, car la couleur sombre est résistante. Dans les finitions mates, elle masque les empreintes digitales, ce qui rend la cuisine beaucoup plus fonctionnelle.

Le noir s’harmonise parfaitement à n’importe quelle teinte

Il est important de choisir les bonnes couleurs et le thème qui se marie le mieux avec les autres. Le noir est la couleur qui s’allie bien avec toutes les couleurs, ce qui donne une belle apparence sans faille. Si vous voulez changer de couleur au bout d’un certain temps, alors ne vous inquiétez pas, le noir est là pour vous sauver. De plus, cette couleur est toujours à la mode, elle apportera une élégance intemporelle qui vous accompagnera pendant longtemps. Vous n’avez pas à vous soucier de l’évolution des tendances, car vous en avez une dans votre propre cuisine.