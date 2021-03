Découvrez nos podcasts / Discover our podcasts

Découvrez l’ensemble de nos émissions, animées par nos collaborateurs passionnés.

Vous trouverez, pour chacun de nos podcasts, un lien d’abonnement Apple, un lien d’abonnement Spotify, et un lien RSS si vous préférez un autre type de lecteur. Bonne écoute!

***

Discover all our shows, hosted by our passionate collaborators.

You’ll find, for each of our podcast, a link to subscribe via Apple, via Spotify, and a RSS feed if you prefer to use another player. Enjoy!

Entretiens journalistiques

Entretiens journalistiques s’intéresse à l’univers fascinant des médias et du journalisme. L’animateur Hugo Prévost part à la rencontre de personnalités marquantes des médias d’ici et d’ailleurs pour mieux faire comprendre les grands enjeux du métier, mais aussi sa façon de fonctionner.

La page de l’émission

Fil RSS

Abonnez-vous sur Spotify

Vous préférez Apple Podcasts?

Rembobinage

À Rembobinage, on plonge dans l’univers du 7e art. Que ce soit pour parler de classiques, de films kitschs, d’oeuvres cultes ou de navets, on en parle avec passion.

Animation: Hugo Prévost

Collaborateurs: Kevin Laforest, Rafaël Ouellet, Jean-Philippe Guilbault et Jean-Simon Fabien

La page de l’émission

Fil RSS

Abonnez-vous sur Spotify

Vous préférez Apple Podcasts?

SVGA

SVGA delves into the fantastic world of PC retro gaming. Prepare for some sillyness. Some rusted game mechanics. Some FMV. But most of all, prepare for some fun!

Hosted by Hugo Prévost and Robert Hiltz.

The podcast’s page

RSS Feed

Subscribe on Spotify

Or do you prefer Apple Podcasts?

Pacman et préjugés

La page de l’émission

Fil RSS

Abonnez-vous sur Spotify

Vous préférez Apple Podcasts?