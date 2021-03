À quoi bon s’adresser à une agence de traduction?

Traduction de textes techniques, médicaux et autres textes complexes. La traduction de ces documents ne devrait être effectuée que par des professionnels afin d’éviter des conséquences désastreuses. Imaginez ce qui se passera si, par exemple, un manuel d’utilisation d’un médicament ou le schéma technique d’un avion sont mal traduits. Seul un traducteur qualifié et expérimenté connaît les tenants et les aboutissants du domaine et est capable de traduire correctement les bons documents.