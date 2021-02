L’impact du confinement sur le marché canadien des jeux de casino en ligne

L’un des principes des jeux de casino en ligne repose sur le fait qu’il y a toujours un gagnant et un perdant parmi les joueurs. Depuis la survenue de la COVID-19 en début d’année 2020, ce principe s’est généralisé aux casinos eux-mêmes.

En effet, les plus grands établissements de jeux d’argent en ligne et de paris sportifs ont été touchés, mais tous n’ont pas réagi de la même manière face à la pandémie mondiale. Comme ses homologues, l’industrie canadienne des jeux en ligne a dû faire face aux conséquences de ce virus. Découvrez comment elle s’est adaptée.

L’impact du confinement Covid-19 sur les casinos terrestres

La principale conséquence de la Covid-19 sur les établissements de jeux d’argent s’est appréciée au niveau des casinos terrestres. Ces derniers ont été obligés de fermer leurs portes du fait des gestes barrières et de la distanciation sociale, entre autres. Ceci a automatiquement créé une augmentation accrue du nombre de joueurs des casinos en ligne au Canada, en Switzerland, en Europe et dans le monde.

Coincés chez eux et dans l’incapacité de se rendre dans un casino physique, de nombreux passionnés se sont tournés vers des variantes de jeux en ligne. Qu’il s’agisse des jeux de poker, des machines à sous, des jeux de table ou encore des jeux live, tout est mis en place pour satisfaire les joueurs. Mais les joueurs sont confrontés au problème de trouver des jeux de casino en ligne de qualité. Ce problème peut être résolu grâce à des critiques d’experts des casinos en ligne les plus populaires. Les casinos de qualité à l’instar des casinos dépôt minimum 5 euros ont mis tout en œuvre pour offrir à leurs joueurs une expérience de jeu exceptionnelle. En plus, avec une mise minimale de 5 euros, il est possible de remporter de formidables jackpots qui s’élèvent parfois à des milliers d’euros.

L’impact du confinement sur les casinos en ligne au Canada

Le secteur des jeux d’argent en ligne est l’un des rares marchés à avoir grandement amélioré ses statistiques depuis que le coronavirus fait sa loi sur la planète Terre. Les chiffres ont complètement explosé et ce n’est pas surprenant lorsque l’on prend en compte les mesures de confinement imposées partout dans le monde et la fermeture des casinos physiques. Les chiffres ont grimpé en flèche, car les gamers sont à la recherche de distraction, qui plus est, pouvant leur permettre de gagner de l’argent. D’un autre côté, les opérateurs ont commencé à se livrer à une concurrence beaucoup plus ardue, offrant à leurs clients des jeux de qualité, de nombreux bonus et des promotions absolument généreuses.

Cette situation ne s’est pas accompagnée que de positivité. En l’analysant sous un autre angle, l’on se rend compte qu’il y a des raisons de s’en faire.

Les problèmes rencontrés par les casinos en ligne

Les casinos en ligne au Canada ont connu une incroyable augmentation de joueurs depuis la survenue de la Covid-19. Le problème est que cette croissance a créé quelques problèmes aux comités responsables de la réglementation de cette industrie du casino en ligne au Canada.

Les joueurs misent moins

Certains des joueurs inscrits dans les casinos en ligne parient moins du fait que ces établissements permettent de faire des mises moins importantes que dans les casinos terrestres. D’un autre côté, les autorités de contrôle ont prêté une grande attention aux anciens

joueurs et aux joueurs à haut risque. Pour ces derniers, le confinement s’est révélé être une véritable période de tentation durant laquelle ils ont été soumis à tous types d’excès.

Les joueurs occasionnels

Un autre problème rencontré par les casinos en ligne canadiens vient des joueurs occasionnels. Ces derniers, qui ne jouaient pas de manière régulière avant la Covid-19, se sont retrouvés en train de jouer beaucoup plus que d’habitude. Ceci est bien évidemment causé par la sédentarité. En plus, le fait qu’ils aient (pour certains) perdu leur principale source de revenus à cause de la pandémie les a rendus plus vulnérables que d’habitude. Les comités de réglementation ont exprimé leurs craintes face à l’absence de garanties suffisantes permettant de protéger les joueurs qui veulent bien s’abstenir de jouer, mais qui ont du mal à y parvenir.

Les méthodes envisagées

Plusieurs méthodes ont été envisagées par les organismes de régulation du marché canadien des casinos en ligne. L’éthique et la responsabilité ont été placées au premier plan dans les stratégies marketing de indice de gravité du jeu, pour voler au secours des joueurs compulsifs. Les casinos en ligne sérieux se sont distingués de ceux qui ne cherchent qu’exclusivement à faire du profit. Vous pouvez vous renseigner sur les casinos légaux professionnels grâce aux avis sur notre site Web. C’est ainsi que de nombreux casinos en ligne 5$ dépôt sérieux au Canada, ont choisi d’éviter de faire des publicités actives sur leurs sites. Cette décision a été prise dans le but de ne pas profiter des joueurs à risque qui sont confinés chez eux sans la possibilité de sortir. C’est une action louable qui est à féliciter et à encourager.

L’impact du confinement sur les paris sportifs

Comme on le sait tous, à ses débuts et ceci durant plusieurs mois, le coronavirus a mis le monde quasiment à l’arrêt. De nombreux secteurs d’activités ont été touchés, et le sport n’a pas fait exception aussi bien sur les anciens en ligne. Mais en même temps, de nombreux nouveaux casinos en ligne sont apparus. Pour choisir le meilleur d’entre eux, les joueurs doivent lire les meilleures critiques à ce sujet. Quelles que soient les disciplines, les matchs, les courses, les tournois et les rencontres ont été reportés dans un premier temps. Certains ont purement et simplement été annulés.

Cette situation a naturellement entraîné une baisse drastique de l’activité des casinos en ligne et des sites de paris sportifs. Les compétitions ayant été annulées, il n’y avait plus d’événements sportifs sur lequel parier. Les événements sportifs génèrent des milliards d’euros par an dans le monde ; il est facile d’imaginer l’important manque à gagner qu’a causé ce virus pour les sites de paris sportifs ainsi que pour des millions de parieurs.

La reprise des championnats a été salvatrice pour des milliers de sites de jeu en ligne. Depuis plusieurs mois, les compétitions ont repris leurs droits, il est vrai sans vraiment de supporteurs dans les stades, mais l’important est ailleurs. L’activité a recommencé à tourner, les casinos en ligne et les sites de paris sportifs en ligne ont pu recommencer à offrir des événements à leurs clients.

L’impact du confinement sur les ventes de tickets de loterie et des cartes à gratter

La tendance dans la vente des tickets virtuels de loterie et des cartes à gratter a varié au Canada depuis l’avènement de la Covid-19. La situation s’appréciait différemment selon les régions. Dans certaines parties du pays comme au Manitoba, la vente des billets de loterie a chuté tandis que celle des cartes à gratter a connu une belle croissance.

La industrie mondiale du jeu est un secteur d’activité qui regroupe un grand nombre d’acteurs différents. Il y a bien évidemment les casinos en ligne et les joueurs, qui sont les acteurs les plus visibles, mais derrière se trouvent plusieurs autres entités qui jouent des rôles clé dans cet engrenage. Toutes ces entreprises ont éprouvé beaucoup de difficultés du fait qu’un grand nombre de leurs partenaires, clients, et investisseurs ne pouvaient plus normalement remplir leurs obligations. Les licenciements ici et là, les budgets réduits, les récessions financières ou encore les nouvelles exigences liées aux confinements ont grandement impacté l’industrie canadienne des jeux de casino en ligne et tous les secteurs qui gravitent autour.

Conclusion

L’industrie du casino en ligne canadien a été particulièrement touchée par la COVID-19 et ses conséquences parmi lesquelles le confinement. La première partie de l’année 2020 a été vécue comme un enfer par cette industrie. Il y a eu une explosion du nombre de joueurs qui se sont tournés vers les jeux en ligne au Canada, surtout du fait de la fermeture des casinos terrestres. Mais à côté de ces beaux chiffres, il ne faut pas oublier les conséquences négatives subies par ces casinos en ligne. De nombreuses solutions ont été mises en place afin de permettre de protéger les joueurs. Depuis lors, les casinos et les parieurs ont réussi à s’adapter à cette nouvelle donne, et cette activité retrouve progressivement son équilibre.