Les albums attendus en 2021

Révolutionné par les plateformes d’écoute en ligne, le monde de la musique continue de défrayer autant la chronique chaque nouvelle semaine qui passe.

Peu importe le style musical, certains artistes trustent les premières places aux palmarès et aiment plus que tout faire patienter leurs fans. Plus que jamais, les dates de sorties de nouveaux albums ne semblent jamais vraiment entérinées. Stratégies de vente ou véritables contretemps? Il semble impossible de le dire. Toujours est-il que plusieurs albums sont attendus de pied ferme par les auditeurs du monde entier. Si le vinyle a de nouveau la cote, certains d’entre eux atteindront sûrement des records sur les plateformes de streaming.

Drake, Certified Lover Boy

Une seule chose est sûre concernant le futur album du rappeur canadien : son titre. Tantôt prévue le 1er janvier de cette nouvelle année, la sortie fut repoussée à plusieurs reprises. Drake n’hésitant pas à l’annoncer lui-même.

Toujours aussi fervent lorsqu’il s’agit de soutenir son équipe de basket-ball des Toronto Raptors et de même pousser ses fans à parier sur eux, par exemple depuis le site Sports Interaction, Drake continue d’être une voix qui porte parmi les célébrités du monde de la chanson.

Le sixième album studio de Drake est en production depuis près de deux ans, confirmant les attentes placées en lui. Dès sa sortie, courant 2021 (le chanteur l’a promis), Certified Lover Boy promet d’exploser tous les records d’écoute en ligne.

Adele

Il n’est jamais simple d’obtenir la moindre parole de celle qui est connue pour sa voix à la tessiture si envoutante. Presque paradoxal, direz-vous.

Toujours aussi avare sur sa communication, la chanteuse britannique ne s’est elle-même pas mouillée à ce sujet et il a fallu une confession du batteur Matt Chamberlain sur la radio SiriusXM pour affirmer que le quatrième album de la Londonienne était en préparation.

Reste donc à patienter calmement pour découvrir une potentielle, excellente surprise dans quelques mois…

Lana Del Rey, Chemtrails over the Country Club

Voilà une autre artiste relativement silencieuse sur la sortie de ses albums. À l’image d’Adèle, l’aura de l’artiste américaine peut lui permettre un tel luxe. Mais au contraire de la britannique, Lana Del Rey a bel et bien confirmé un nouvel album, du nom de Chemtrails over the Country Club, prévu pour le 19 mars prochain.

Le single éponyme a d’ailleurs été dévoilé il y a près d’un mois et les émotions propagées promettent comme toujours, un album riche et captivant. Il faudra patienter encore quelques semaines pour s’en assurer!

Sia, Music

Dans un projet faramineux, puisqu’il concerne le premier film réalisé par la chanteuse elle-même, Sia signe bien évidemment la bande-son de son long-métrage mettant d’ailleurs aux planches un casting de choix, emmené par Kate Hudson et la surprenante Maddie Ziegler.

Des questions autour d’artistes

Parfois engagés dans d’autres projets culturels et artistiques, certains artistes semblent avoir mis de côté la musique pour un certain temps. C’est le cas par exemple de Rihanna qui fait attendre ses fans depuis 2016. Paru il y a donc plus de 5 ans, l’album Anti est le dernier produit par la chanteuse originaire de la Barbade.

De son côté, Slash, le mythique guitariste des Guns N’ Roses a laissé entrevoir une éventuelle sortie d’album en 2021. Il semble impossible de savoir si une telle allégation est vraie ou non, le dernier album du groupe de rock remontant tout de même à 2008, avec Chinese Democracy. La déception autour de ce dernier opus devrait d’ailleurs pousser le groupe à s’y reprendre à deux fois avant de sortir un nouvel album.

Des sorties déjà validées

Le groupe californien continue de défier toutes les générations et de s’implanter, opus après opus. OK Human est d’ailleurs le quatorzième du nom et a reçu comme très souvent, un lot de critiques positives.

Peu avant le passage à la nouvelle année, Eminem avait sorti son nouvel album en tant que producteur exécutif. Validé par ses fans, il s’agissait de la première fois de sa carrière que le rappeur de Détroit sortait deux opus lors d’une seule et même année.

Par des sons toujours aussi originaux et puissants, le compositeur français Wax Tailor a une fois plus été salué par la critique pour son album The Shadow of Their Suns.