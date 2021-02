Bitcoin est-il un bon investissement en 2021?

Personne n’a payé d’intérêt sur Bitcoin lorsqu’il a été inventé à l’origine en 2009. Mais, nous recherchons une histoire très différente en janvier 2021. La cryptomonnaie a explosé et a atteint 40 000 $ le 8 janvier. Cela a conduit à un regain d’intérêt pour les cryptomonnaies, et bien sûr, pour Bitcoin. Ainsi, vous avez peut-être entendu le terme “crypto-monnaie” sur de nombreux systèmes multimédias. De plus, vous pouvez tout savoir sur les prix des cryptomonnaies sur ce site https://coin24.fr/.

Mais Bitcoin est un actif relativement risqué, et une variété d’humains et d’entreprises ne sont pas optimistes quant au fait que c’est un excellent concept de dépenser de l’argent en BTC. Dans cet article, nous couvrons l’essentiel de l’investissement et du Bitcoin, que vous ne devez pas oublier avant de faire votre choix.

Tout d’abord, qu’est-ce que Bitcoin

Bitcoin est une cryptomonnaie virtuelle basée sur la technologie blockchain (communauté peer-to-peer) pour fonctionner. C’est une machine entièrement décentralisée, car personne n’a géré en premier lieu la communauté. En effet, les transactions enregistrées sont réparties dans de nombreuses structures informatiques spécifiques à travers le monde.

Et parce que tout est transparent, mis à part les faits non publics sur les clients, personne ne peut alterner les enregistrements de la communauté sans comprendre les clients alternatifs de la plate-forme. De plus, pirater la machine est relativement impossible. Les autres avantages de l’investissement en BTC sont la rapidité des transactions peer-to-peer (les transactions transfrontalières quotidiennes sont traitées en 10 minutes), les frais de transaction faibles et l’anonymat complet.

Cycle de Bitcoin Bull

L’une des raisons pour lesquelles la plupart des humains en 2021 ont besoin de dépenser de l’argent pour BTC est que Bitcoin est dans une course haussière compte tenu de 2020. C’est la première fois que la cryptomonnaie connaît une hausse massive des taux après une hausse régulière et assez constante à l’intérieur. les mois au-delà.

Le premier jalon de bonne taille a été atteint en passant 20000 $ en décembre, et la meilleure situation s’est déjà produite en 2021, en janvier, lorsqu’elle a atteint 40000 $. Les conditions futures positives à peu près à un rythme élevé englobent une croissance massive en 2025 de 100000 $. D’autres professionnels estiment que si les styles sont les mêmes, nous recherchons une variété de tarifs entre 100000 $ et 288000 $ en 2021.

Plateformes de trading en ligne

Cela nous conduit à des structures de trading en ligne où vous pouvez obtenir du BTC. Bitcoin Code est un joli site Web en ligne pour les débutants où vous pouvez gagner jusqu’à 1200 £. C’est une plateforme de trading adaptée pour les novices, car elle utilise des algorithmes d’IA supérieurs.

Le robot de trading automatique effectuera automatiquement le trading pour vous. Vous ne voulez pas passer plus de 20 minutes en ligne avec une journée sur la plateforme. De plus, il existe de nombreuses substances qui vous aideront à en savoir plus sur Bitcoin et le trading sur le site Web. Vous pouvez ouvrir un compte en déposant 250 $ et commencer là-bas.

Comment le prix du Bitcoin est calculé

Une autre distinction entre investir dans des cryptomonnaies et investir dans des actions est que vous pouvez faire votre sélection principalement en fonction des faits que vous avez sur l’organisation ou étudier les fiches de stabilité. En fait, comme Bitcoin est principalement basé entièrement sur une machine peer-to-peer décentralisée, son taux est absolument basé sur la connexion entre les livraisons.

Premièrement, la livraison de Bitcoin est créée à un prix fixe, conformément au protocole Bitcoin. Lorsque de nouveaux blocs de transactions sont traités dans la communauté via des mineurs, de nouveaux BTC sont ajoutés à la communauté. Cette accusation est au point mort ces dernières années en raison de la réduction de moitié de Bitcoin et de la forte opposition de la communauté. De cette façon, comme la demande augmentera plus rapidement que la livraison, le taux de Bitcoin augmente également.

Il convient également de noter que Satoshi Nakamoto a imposé une restriction sur toute la gamme de BTC à 21 millions. Lorsqu’il s’agit de réduire de moitié le Bitcoin, c’est une opportunité qui se présente après que 210000 BTC sont extraits dans la communauté. Ensuite, l’éloge du bloc que reçoivent les mineurs est de le diviser en deux. Actuellement, l’éloge est de 6,25 BTC. Ainsi, l’exploitation minière, parce qu’elle est assez compétitive, n’est pas non plus rentable pour de nombreux mineurs en solo.

Conclusion

Le fort effet du cycle haussier se fait sentir sur diverses cryptomonnaies qui pourraient également devenir plus populaires. Il y a eu une augmentation des frais pour Litecoin, XRP et Ether. Mais on peut nier que les cryptomonnaies virtuelles ne sont pas largement acceptées sur le marché mondial. De plus, les traders ont généralement à l’esprit que les cryptomonnaies sont considérées comme des actifs risqués. Cela dit, 2020 s’est évidemment avérée être l’une des années les plus heureuses pour Bitcoin, et de nombreux professionnels pensent que 2021 peut également être réel pour les traders. En conclusion, si vous cherchez à dépenser de l’argent pour BTC, tenez-vous au courant des informations sur ces sujets et décrivez les objectifs financiers futurs réalisables.