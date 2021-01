Cyberpunk 2077 a apporté une véritable dystopie à l’industrie, mais aussi une véritable polémique commerciale

À l’exception peut-être de la suite inévitable de Rockstar à Grand Theft Auto 5, il n’y a probablement aucun jeu dans l’histoire qui ait créé autant d’attentes de la part des consommateurs et des entreprises que la dernière création de CD Projekt: Cyberpunk 2077. Si vous étiez trop occupés à jouer à The Witcher 3 ou à vous divertir sur des jeux de casino en ligne, vous avez peut-être raté le buzz autour de ce dernier!

Au cours des cinq années écoulées depuis que la société a perfectionné sa formule Witcher, le jeu est à juste titre vu comme un point culminant non seulement de toute cette génération de jeux, mais des RPG en général. Si CDPR était passé directement à faire un autre jeu Witcher, l’anticipation aurait été énorme; le passage à un jeu teinté de néon basé sur le système de jeu de rôle Cyberpunk a amené cette anticipation à son paroxysme.

Cependant, Cyberpunk 2077 a fait quelque chose qu’aucun autre jeu n’a jamais fait, et a exigé quelque chose de ses joueurs que même les éditeurs les plus connus du secteur, peu favorables aux consommateurs, n’ont jamais osé faire: ils demandent à une très grande partie de ses clients d’acheter le jeu sans même le voir.

Avant le lancement, pas un seul point de vente – presse traditionnelle, streamers, YouTubers, personne – n’a reçu les versions console du jeu. Ceux qui ont testé la version PC, quant à eux, ont signé un NDA, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas utiliser de séquences dans leurs revues vidéos autres que les images fournies par CDPR.

Le résultat est qu’au moment du lancement, aucun joueur de console n’avait vu une seule seconde de la façon dont le jeu se déroulerait sur leur système. Aucun joueur PC n’avait été en mesure de juger par lui-même à quoi ressemblait le jeu sur des PC avec des performances différentes, ou à quel point les bogues et les problèmes signalés par les testeurs étaient réellement graves.

Cette approche draconienne du contrôle de l’information avant le lancement du jeu soulèverait la question « que ne veulent-ils pas que nous voyions ? ». Au fur et à mesure que les images et les commentaires sont apparus, ils ont confirmé que les versions de la console ne conviennent pas du tout: ce qui signifie que les NDA sévères et le refus de fournir des images provenant de la version console démontre que CDPR a délibérément essayé de dissimuler un problème majeur avec son jeu dont il était pleinement conscient et ne voulait pas que les consommateurs sachent avant le lancement.

Pourquoi cela s’est produit n’est pas un grand mystère. Cyberpunk 2077 devait initialement être lancé en avril et a été retardé de huit mois – ce qui est bien, et souvent bienvenu si cela signifie qu’un meilleur jeu est finalement publié. Au cours de ces huit mois, il a été entravé par des rapports sur des conditions de crise à long terme au studio de développement, ce qui est beaucoup moins bien et généralement un signe de problèmes de gestion et de qualité plus profondément enracinés.

Je ne peux parler que pour moi, mais j’ai finalement décidé d’annuler ma précommande de Cyberpunk 2077. J’adore l’univers Cyberpunk et The Witcher 3 est l’un de mes jeux préférés, mais les singeries de CDPR m’ont laissé le sentiment fort que dans environ six mois, nous allons voir les titres qui disent « Oh, Cyberpunk 2077 est réellement jouable maintenant » et je préfère en faire l’expérience quand il est vraiment terminé.

Des millions de consommateurs seront inévitablement en désaccord, mais leur refuser les informations de base dont ils ont besoin pour faire un choix d’achat est tout simplement scandaleux. À un certain niveau, nous devrions tous espérer que cette astuce se retourne quelque peu, car elle nous servira tous mal si d’autres éditeurs prennent cela comme un signe que cacher des versions entières du jeu et contrôler les images pouvant être utilisées dans les critiques vidéo est désormais acceptable. Ça ne l’est pas!