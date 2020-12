Popularité des VPN en 2020

Les VPN en 2020 sont de plus en plus populaires en raison des préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité. L’abréviation VPN signifie Virtual Private Network et vous permet de protéger votre vie privée, de sécuriser vos informations et de contourner la censure.

Qu’est-ce que le VPN?

Le VPN en 2020 est un réseau privé virtuel qui garantit la sécurité de votre connexion Internet et la protection de votre identité. Tout le monde utilise Internet sur différents appareils, de plusieurs endroits et parfois de lieux publics.

Un WiFi public compromis peut permettre à un pirate d’accéder à vos informations personnelles telles que vos mots de passe, vos cartes de crédit, votre historique de navigation et vos fichiers personnels. Il peut installer des logiciels malveillants sur votre site, pirater vos profils de réseaux sociaux et accéder à vos informations bancaires.

Même une connexion directe à Internet à partir de votre domicile ou de votre bureau peut être utilisée pour visualiser des données transférées vers et depuis vos appareils.

Le VPN garantit la sécurité de votre connexion Internet et la protection de votre identité. Il permet la navigation en privé sur Internet en utilisant le cryptage et à partir de différents pays ou adresses IP. Vous pouvez ainsi contourner les restrictions de contenu propres à chaque pays sur les sites web.

Si vous êtes propriétaire d’un site, l’utilisation d’un VPN améliore la sécurité. Si vous utilisez déjà le protocole SSL sur votre site, l’utilisation d’un VPN dissimule toutes vos activités derrière plusieurs couches de cryptage.

Fonctionnement du VPN en 2020

D’habitude, tout votre trafic Internet passe par plusieurs serveurs répartis dans le monde entier. Ce trafic Internet peut être sujet à un espionnage. Des pirates informatiques ou même des gouvernements peuvent voir non seulement les sites web que vous visitez, mais aussi ce que vous faites en ligne.

Un VPN en 2020 crée un réseau privé entre votre ordinateur et votre serveur VPN. Lorsque vous faites la demande d’un site web à partir de votre ordinateur en utilisant un VPN, votre client VPN crypte votre demande et l’envoie ensuite au serveur VPN.

Le serveur VPN demande alors des informations au site web cible et les chiffre avant de les renvoyer à votre ordinateur.

Cela permet à votre connexion Internet d’être sécurisée et à l’abri des regards indiscrets des pirates, des fournisseurs d’accès à Internet et des gouvernements.

Choix du meilleur VPN en 2020

Il existe de nombreux fournisseurs de services VPN en 2020 que vous pouvez utiliser. Cependant, ils n’offrent pas tous le même niveau de sécurité, de confidentialité et de facilité d’utilisation. Voici ce que vous devez rechercher dans le meilleur service VPN

Facilité d’utilisation

Vous aurez besoin d’applications faciles à utiliser pour tous vos appareils, afin de pouvoir vous connecter rapidement à votre VPN, changer de serveur, changer d’IP sans aucune compétence technique.

Vitesse et bande passante

Les services VPN peuvent être lents s’ils ne disposent pas d’une bande passante suffisante pour permettre des connexions plus rapides pour tous leurs clients. Vous devez choisir une entreprise qui dispose de l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge des connexions plus rapides.

Serveurs et emplacements

Plusieurs serveurs sur plusieurs emplacements vous permettent de choisir des serveurs de différents pays avec des IP différents. Ils vous permettent également de basculer entre des serveurs plus lents et plus rapides.

Confidentialité et sécurité

Vous devez vous assurer que votre fournisseur de services VPN offre le meilleur niveau de sécurité pour protéger votre vie privée. Cela signifie qu’il ne faut pas tenir de registres et utiliser des couches de cryptage pour tous les transferts de données.

La navigation sur l’internet est devenue une partie essentielle de notre vie. Nous l’utilisons pour travailler, étudier, partager des moments avec notre famille et nos amis, profiter de notre temps libre et bien plus encore. Il existe un nombre croissant d’endroits où un réseau WiFi gratuit est disponible, du réseau gratuit de la ville au café du coin, à la plupart des aéroports.

Cependant, une fois que vous vous connectez à un tel réseau sans fil, vous êtes visible et vulnérable pour tous les autres utilisateurs du réseau. La seule façon efficace d’éviter que cela ne se produise est de protéger votre trafic de données est avec un accès VPN en 2020.