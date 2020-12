Les technologies qui font passer les jeux de casino au niveau supérieur

Les amateurs de gaming ont certainement remarqué les nombreuses améliorations qui sont sans cesse apportées aux jeux vidéo. Les développeurs ajoutent et perfectionnent constamment de nouvelles technologies, dans le but d’améliorer l’expérience de jeu. Pour votre plus grand bonheur!

En à peine 15 ans, le paysage des jeux vidéo a radicalement changé, apportant toujours plus de réalisme et d’immersion pour les joueurs. On pense notamment aux jeux en monde ouvert, au gameplay non linéaire ou encore aux MMO, qui offrent une infinité de possibilités. Les décisions du joueur ont alors un impact crucial sur le déroulement du scénario. Dans un autre genre, les jeux de casino continuent eux aussi à profiter d’améliorations drastiques. Voici certaines des technologies qui les font vraiment passer au niveau supérieur:

Le live dealer

À l’origine, les casinos virtuels ont réussi à recréer l’ambiance d’un établissement physique en misant surtout sur les designs et les sons, en plus des mécaniques de jeu. Mais un des éléments manquants était la présence d’un véritable croupier. L’expérience autour d’une table de blackjack, de poker ou de roulette est radicalement différente lorsqu’une personne réelle distribue les cartes ou annonce les couleurs gagnantes. C’est pourquoi de nombreux casinos en ligne proposent désormais des sessions avec un live dealer.

Plusieurs joueurs sont alors réunis autour d’une table virtuelle, avec un vrai croupier pour animer les parties. Une simple caméra et un bon débit internet ont suffi à rendre cette expérience vidéo possible.

La compatibilité sur mobile

Cette autre technologie peut paraître dérisoire, mais elle a profondément changé notre façon de jouer, notamment aux jeux de hasard. En effet, il y a encore quelques années, les sites des casinos n’étaient accessibles que sur ordinateur. Même si vous aviez une tablette ou un smartphone, il n’était pas possible d’y accéder dessus – du moins pas sans rencontrer de nombreux bugs.

Heureusement, les meilleurs établissements virtuels ont pris conscience du potentiel de ces supports. Et ils veillent désormais à ce que tous leurs jeux soient parfaitement compatibles sur mobile. C’est notamment le cas de Wildz Casino, qui vous donne la possibilité de jouer à des centaines de jeux sur votre PC, votre téléphone ou votre tablette. Que vous aimiez les machines à sous, les jeux de table ou les jeux jackpot, vous pouvez y jouer à tout moment et n’importe où! Vous avez même accès à des parties avec un croupier en direct.

La réalité virtuelle

Enfin, cela peut vous sembler futuriste, mais de multiples casinos virtuels ont déjà mis en place un système de réalité virtuelle. Pour tout ou partie de leurs jeux, les joueurs ont la possibilité de s’immerger totalement en enfilant leur casque de VR. C’est une excellente façon d’oublier le monde qui vous entoure, afin de profiter pleinement de votre expérience de jeu.

Combinée à l’option du croupier en direct, la réalité virtuelle promet une immersion intense et ultra réaliste. Et ici encore, il vous faut une bonne connexion internet pour éviter toute latence. Veillez donc à vérifier les spécifications conseillées par le site avant de tenter l’aventure.