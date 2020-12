Comment voir Netflix avec un VPN (de n’importe où)

Netflix est l’un des services de diffusion les plus populaires dans le monde entier et accessible depuis presque tous les pays. Toutefois, sa situation géographique détermine les émissions de télévision et les films que vous pouvez regarder et, dans certains pays, la sélection est très limitée. C’est pourquoi vous pouvez envisager de changer de site Netflix pour avoir accès à un plus large éventail de titres. Cependant, tous les réseaux privés virtuels ne peuvent pas débloquer Netflix et feront apparaître un message d’erreur.

Selon https://vpnetic.com/fr/meilleur-vpn/netflix/, avec le bon VPN, l’utilisation de Netflix à l’étranger est extrêmement simple. Lorsque vous vous connectez à un VPN, vous obtenez une nouvelle adresse IP spécifique à la région du pays où se trouve le serveur que vous avez choisi. Netflix se base sur l’adresse IP de l’utilisateur pour déterminer sa localisation, c’est-à-dire que, de son point de vue, il n’y a pas de différence entre un utilisateur qui se trouve réellement dans un pays donné et un autre qui utilise un VPN pour simuler sa localisation géographique depuis l’étranger.

Le portail Comparitech a effectué une analyse complète des meilleurs VPN, dont nous vous présentons les résultats ci-dessous

NordVPN

La première option choisie pour débloquer plusieurs bibliothèques Netflix selon l’étude mentionnée. Extrêmement rapide, avec plus de 5000 serveurs, une grande sécurité et une garantie de remboursement de 30 jours.

Ses avantages:

Sécurité personnalisable

Politique de non-enregistrement

Bande passante illimitée

Plus rapide que tout autre prestataire

Grand réseau de serveurs

Ses inconvénients

Les temps de connexion aux serveurs sont un peu plus longs

Surfshark

Un service très polyvalent mais économique qui permet de débloquer facilement Netflix à l’étranger. Connectez autant d’appareils que vous le souhaitez.

ExpressVPN Serveurs rapides capables de débloquer Netflix, Hulu et bien d’autres. Protégez vos données grâce au cryptage. Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ses avantages:

De nombreuses options de sécurité avancées

La plupart des serveurs sont assez rapides pour une transmission parfaite

Aucune limite de connexion

Fonctionne bien avec Netflix

L’accent sur la vie privée

Ses inconvénients

Un réseau de petite taille

Quelques vitesses lentes

Serveurs CyberGhost

Diffusion rapide de Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Permets de connecter jusqu’à sept appareils simultanément. VPN non enregistré avec cryptage de niveau militaire

Avantages:

Des connexions rapides et fiables

Sécurité préconfigurée

Largeur de bande illimitée

Excellent pour débloquer Netflix et d’autres services de diffusion

Inconvénients:

Ne fonctionne pas en Chine ni aux Émirats arabes unis.

Peut ne pas être suffisamment personnalisable pour satisfaire les utilisateurs puissants

PrivateVPN

Des vitesses de téléchargement très rapides pour les sites de transmission et les torrents. Débloque également Netflix. Applications pour débutants et jusqu’à six connexions.

Avantages:

Débloque plus de 20 catalogues Netflix

Des vitesses de décharge supérieures à la moyenne

Une attention particulière à la vie privée et à la sécurité

Inconvénients

Moins de serveurs que la plupart

Le clavardage en direct n’est pas 24h/24 et 7j/7

Hotspot Shield

Ce service débloque plusieurs bibliothèques Netflix. Centré sur la sécurité, avec des applications faciles à utiliser et des vitesses élevées et constantes.

Avantages:

Débloque Netflix et les services de streaming similaires

Des connexions rapides et fiables

La sécurité avant tout

Inconvénients

Ne fonctionne pas avec Linux

Questions relatives à la protection de la vie privée dans le passé

