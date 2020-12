Décodeur de VIN: un partenaire idéal pour l’achat de véhicules d’occasion

L’une des expériences les plus difficiles et les plus traumatisantes qui doivent exister lorsqu’on veut acheter un produit est sans aucun doute le moment où l’on décide d’acquérir un véhicule d’occasion.

Le choix d’une nouvelle voiture est relativement simple, ils n’ont généralement pas de problèmes mécaniques et bénéficient de services de garantie.

Mais dans le cas des voitures d’occasion, même lorsque l’on choisit le concessionnaire ou le vendeur le plus prestigieux, tous les doutes et toutes les craintes nous viennent à l’esprit. Quel sera l’état réel du moteur ? Quel est l’historique de ce véhicule? Avez-vous subi des accidents qui ont causé des dommages à jamais non visibles à l’œil nu? Il est impossible de répondre à ces questions et le vendeur nous dira généralement que son ancien propriétaire s’en est occupé comme un enfant, qu’il l’a à peine utilisé et qu’il s’est péniblement détaché du véhicule en ne pouvant pas l’entretenir.

Heureusement, des services de décodage de VIN apparaissent sur le marché, ce qui peut vous aider dans votre décision et vous éviter des escroqueries ou des déceptions

Qu’est-ce que le VIN d’un véhicule?

Le VIN est l’abréviation de Numéro d’Identification du Véhicule. Il s’agit d’une liste de chiffres qui identifie le véhicule de manière unique et qui a été établie par le constructeur.

Comme il s’agit du standard défini par les normes ISO, il garantit qu’il n’y a pas deux numéros avec le même numéro VIN, où que ce soit dans le monde. Le code comporte 17 caractères, c’est-à-dire des lettres et des chiffres, et pour éviter toute confusion, les lettres I, O ou Q ne sont pas utilisées.

Qu’est-ce qu’un décodeur de VIN?

Fondamentalement, le décodeur de VIN est un logiciel qui permet de savoir quelles données relatives aux voitures ont été codées à l’usine. L’avantage, c’est que les meilleurs décodeurs de VIN d’aujourd’hui offrent beaucoup plus de services !

Du jour de la fabrication au titre de récupération ou à la mise à la casse, tout ce qui arrive à un véhicule particulier est enregistré dans divers registres et bases de données en utilisant uniquement le numéro d’identification du véhicule (VIN). Par conséquent, toutes ces données peuvent être trouvées et transmises via un rapport sur l’historique de la voiture généré par le décodeur de VIN.

Quels sont les avantages des données du décodeur de VIN?

Un service de haute réputation, peut fournir des informations telles que:

Données de base sur les véhicules : marque, modèle, pays et date de production, puissance du moteur, carrosserie, type de carburant ou de transmission, etc.

L’historique du véhicule : le kilométrage réel, c’est-à-dire que vous pouvez vérifier s’il a été trafiqué ou s’il a eu un accident, s’il a été volé, des informations sur les contrôles techniques précédents ou sur les propriétaires, les pays d’immatriculation, etc.

Photos de différentes époques.

Informations sur le modèle : équipement installé à l’usine, erreurs de modèle courantes, etc.

Pourquoi un décodeur de VIN vous aidera-t-il à acquérir un véhicule?

Selon les statistiques américaines, entre 30 et 50 % des véhicules sont vendus avec une fraude au compteur kilométrique, c’est-à-dire l’appareil qui compte la distance réellement parcourue.

Et une voiture d’occasion sur six a eu au moins un accident.

À moins que vous ne soyez un mécanicien qualifié, il n’est pas facile de remarquer de nombreux défauts ou erreurs lorsque vous faites un essai de conduite ou que vous inspectez visuellement la voiture. En outre, de nombreux détails importants ne peuvent être trouvés sans passer de longues heures à les rechercher avec des mécaniciens experts.

Le décodeur de VIN, en revanche, peut vous fournir des informations détaillées presque instantanément et révéler ce que le vendeur veut probablement vous cacher.